큰사진보기 ▲동학오디세이 출발장면.전주 완산골 곤지마을 동학오디세이 개요설명과 출발직전 모습 ⓒ 열린무대 현장 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학오디에시 명장면. 동학오디세이 진행장면으로서 관군: 김병직과 백성: 고양곤의 대사가 모든이의 눈과 귀를 사로잡았다. ⓒ 열린무대 현장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲동학오디세이 중간 진행장면.전주 완산골 곤지마을 동학오디세이 중간 장면으로, 무녀와 백성 그리고 동학군이 죽음의 고비를 넘기고 고향으로 귀환하는 장면 ⓒ 열린무대 현장 관련사진보기

큰사진보기 ▲동학오디세이를 마치고 기념촬영.완산칠봉 투구봉에 자리한 녹두관 옥상에서 참여자들의 영원한 기억을 저장하며 찰칵. ⓒ 열린무대 현장 관련사진보기

참고

주관·주최 : '청년', '열린무대 현장'

대본: 김저운

작곡·연출: 이형로

기획 및 해설: 김병직

배우

선재: 고양곤. 동행: 민강희, 관군·포교: 유현규

단심: 서서희, 시천: 전현지, 이팝: 이예은

덧붙이는 글 | 이 기사는 브레이크뉴스에도 실립니다.필자 이윤영은 동학혁명기념관장입니다.

전주 완산동 일대에서 동학농민혁명을 소재로 한 이머시브 참여형 음악로드극이 열린다는 소식을 접했다. 여러 홍보 경로를 통해 관객을 모집하고, 때로는 주최 측과 배우 관계자의 지인에게 참여를 부탁하며 공연이 진행됐다. 필자도 모집된 참여자 중 한 사람으로 이 오디세이에 함께하게 됐다. 이머시브 참여형 로드극이라는 다소 생소한 형식에 대한 호기심과 평소 동학 정신에 관심을 가져온 마음이 자연스럽게 발걸음을 이끌었다.<완산골 동학오디세이>는 10월 16일 첫 출발점을 찍고 11월 22일 마지막 공연으로 대미를 장식했다. 모두 12회에 걸쳐 주말마다 이어진 공연이었다. 날씨 때문에 진행하지 못한 회차는 다음 주 일요일로 일정을 옮겨 진행하기도 했다. 그렇게 가을의 완산칠봉 산길은 여러 차례 관객들을 맞이하며 1894년의 역사적 현장으로 거듭났다.처음 모인 사람들은 서로 낯선 20~30명 남짓의 관객들이었다. 산책이라고 하기에는 제법 등반에 가까운 산행이 기다리고 있었다. 완산도서관이 보이는 전주천변, 막걸리 대리점이 자리한 삼거리에서 여정이 시작되었다. 인솔자로 나선 선재와 동행은 초록바위에 얽힌 이야기를 들려주었다. 그들의 설명을 들으며 가파른 오르막길에 발을 내딛자, 조금씩 낯선 산길이 역사 속으로 들어가는 통로처럼 느껴지기 시작했다.도서관 아래쪽, 오른편에 자리한 어느 화가의 작업실에서 잠시 목을 축이는 시간이 있었다. 이어 선재는 소리창을 통해 고부에서 봉기한 농민군이 황토현과 황룡촌의 승리를 거쳐 삼천 둔치에 이르기까지의 상황을 속도감 있게 풀어냈다. 이제 우리는 단순한 산행객이 아니었다. 동학농민군을 만나러 가는 곤지마을 백성이 된 것이다.완산도서관을 옆에 끼고 왼쪽 오르막길로 접어들자 가을 낙엽이 발자국마다 작은 아우성처럼 따라왔다. 골목 같은 길목을 지나 조금 넓은 공간에 이르렀을 때, 동행은 서영도 대접주의 활약을 들려주었다. 동학농민군의 전주성 입성 이후 치안 안정에 힘쓰며 신망을 얻었던 인물, 그리고 왼편으로 보이는 초록바위에서 순국한 인물이라는 설명에 관객들은 잠시 숙연해졌다.다시 발길을 재촉해 산길로 접어드는 순간, 관군 복장을 한 포교의 호통이 울려 퍼졌다. 갑작스러운 등장에 모두가 깜짝 놀랐다. 동학도를 잡는 데 혈안이 된 포교의 위압적인 태도는 극적 장치임에도 당시의 긴박한 시대 상황을 생생하게 환기했다. 특히 함께한 어린아이들의 표정이 무척 진지했던 기억이 남는다. 관객들은 어느새 관군의 감시와 추격을 피해 산길을 오르는 마을 백성이 되어 있었다.투구봉 정상으로 향하는 길목에서 모정이 보였다. 잠시 숨을 고르며 동학 관련 퀴즈를 풀고 이야기를 나누는 사이, 가을 산길에는 어둠이 조금씩 내려앉고 있었다. 동행의 구성진 노래가 동학도와 백성들의 마음을 이어주면서 산행의 피로도 한결 풀렸다.그때 어디선가 다급한 목소리가 들려왔다. 단심이었다. 관군에 쫓기는 남편 금쇠를 찾아 나선 아낙네. 그녀의 말과 노래에는 그날의 위기와 가족을 향한 절박한 마음이 고스란히 담겨 있었다. 다시 걸음을 재촉하는 일행 앞에 시천이 등장했다. 앞서 길을 살피고 돌아온 그는 예지력을 통해 앞으로 벌어질 일을 암시하며 산길에 긴장감을 더했다.잠시 후 이팝이 모습을 드러냈다. 동학농민군 문화선전대의 인물인 이팝을 통해 금쇠, 곧 단심의 남편이 무사히 농민군 본진에 합류했다는 소식을 듣게 되자 모두 안도했다. 이어 이팝은 농민군의 진군가인 '서면 백산 앉으면 죽산'을 가르쳤다. 관객과 배우가 한목소리로 노래하며 계단이 있는 지점을 통과하는 순간, 우리는 더 이상 역사를 구경하는 사람들이 아니었다. 함께 행군하는 사람들에 가까웠다.계단을 오른 뒤 시천은 사흘의 시간이 흐르는 타임캡슐 속으로 우리를 안내했다. 좁은 산길을 지나 녹두관 초입에 이르자 누군가가 기다리고 있었다. 농민군에 합류한 금쇠였다. 단심과 금쇠의 극적인 상봉에 관객들의 환호가 터져 나왔다. 역사적 사건의 큰 흐름 속에 한 부부의 만남과 안도라는 인간적인 이야기가 더해지면서 현장은 한층 따뜻하고 생생해졌다.시천과 이팝의 설명을 통해 우리가 걸어온 사흘 동안의 역사적 상황이 하나씩 드러났다. 동학농민군은 마침내 전주성에 입성했고, 관군과의 대치와 완산칠봉 전투가 이어졌다. 그 과정에서 애기접주 이복용 장수가 전사했다는 이야기는 산길의 여정에 또 다른 무게를 더했다. 이어 농민군과 관군 사이에 전주화약이 맺어졌다는 설명을 들으며, 우리는 녹두관을 전라감영으로 상정한 마지막 장소를 향해 올라갔다.이 대목에서 특히 인상 깊었던 것은 서영도 대접주와 이복용 장수의 존재였다. 필자(이윤영 전주동학기념관장의 저서 <혁명>)에서 접했던 인물들, 자칫하면 역사 속에 묻혀버릴 수도 있었던 이들을 완산골의 실제 현장으로 불러냈다는 점이다.책 속에서 읽었던 인물들이 단순한 이름이나 기록으로 머무는 것이 아니라, 당시의 지형과 시대 상황 속에서 어떤 역할을 했고 어떻게 활약했는지를 배우들의 말과 행동으로 직접 마주할 수 있었다. 관객이 그 현장에 서서 그들의 이야기를 듣고 함께 걸었다는 점에서 역사적 실체를 한층 가깝게 체험할 수 있었다. 문헌 속 역사를 실제 장소와 연결하고, 그 안에 인물의 삶과 움직임을 되살려낸 것이 이 공연의 중요한 성과라고 생각한다.마침내 녹두관 옥상에 도착했다. 선재가 동학농민군의 넋을 위로하는 해원문을 낭독하자 모두 숙연해졌다. 이어 배우들의 장단과 랩이 어우러지며 폐정개혁안이 밤하늘을 향해 울려 퍼졌다. 그들이 꿈꾸었던 세상, 사람이 사람답게 살아가는 세상, 사람 위에 사람 없고 사람 밑에 사람 없는 대동세상을 향한 염원이 공연의 마지막을 채웠다.마지막으로 배우들의 목소리로 울려 퍼진 '녹두꽃의 노래'. 관객과 배우가 함께 그 노래를 나누며 피날레를 장식했다. 산길을 걸으며 조금씩 쌓였던 감정과 역사적 기억이 한데 모이는 순간이었다.공연을 마친 뒤에는 녹두관 내부를 관람하는 시간이 이어졌다. 동학농민군의 역사를 기리고 기억하는 공간을 둘러보는 것으로 그날 밤의 여정은 마무리되었다. 그렇게 우리는 다시 현실의 시간으로 돌아왔다.<완산골 동학오디세이>는 관객을 역사적 장소로 데려가는 데서 그치지 않았다. 관객에게 곤지마을 백성이라는 역할을 부여하고, 배우들과 함께 산길을 걸으며 역사적 사건을 통과하도록 했다. 걷고, 듣고, 노래하고, 놀라고, 때로는 숙연해지는 과정 자체가 공연의 일부였다. 그 결과 동학농민혁명은 교과서나 기념관에서 접하는 과거의 사건이 아니라, 지금 우리가 서 있는 이 땅에서 다시 만나는 살아 있는 역사가 되었다.완산칠봉의 산길을 따라 걸었던 그날 밤, 우리는 잠시나마 1894년의 곤지마을 백성이었다. 그리고 그 길에서 만난 동학의 정신은 오늘을 살아가는 우리에게도 여전히 하나의 질문으로 남았다. 사람이 사람답게 사는 세상, 그들이 꿈꾸었던 대동세상은 과연 오늘 우리에게 어떤 의미인가.덧붙여서, 이 동학오디세이를 시민들이 접할 수 있게 도와주신 모든 관계자들에게 감사의 말씀을 전한다. 그리고 동학오디세이를 동학혁명기념관(관장 이윤영)에서 2026년 동학문화예술 부분 최우수 작품으로 선정하였다.