큰사진보기 ▲인천시교육청 청사. ⓒ 인천시교육청 관련사진보기

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인천시교육청(교육감 도성훈)이 초등학교 관리자들을 대상으로 국제 바칼로레아(IB) 교육과정 연수를 열었다. 학생이 정답을 찾는 데 그치지 않고 스스로 생각하고 탐구하는 수업과 평가를 학교 현장에서 어떻게 만들지 함께 고민하자는 취지다.인천시교육청은 지난 24일 관내 초등학교 교장·교감과 교육지원청 장학사 등 70여 명을 대상으로 '초등 국제 바칼로레아(IB) 교육과정 이해를 위한 학교 관리자 연수'를 비대면으로 진행했다.국제 바칼로레아(IB)는 스위스에 설립된 비영리 교육재단 국제바칼로레아기구(IBO)가 개발·운영하는 국제 교육과정이다. 개념 이해와 탐구 중심 학습을 바탕으로 학생이 스스로 성장하도록 이끄는 것을 목표로 한다.이날 연수에서는 초등 IB 교육과정의 기본 철학과 운영 방향, 수업·평가가 달라진 사례를 살펴봤다. IB 인증학교를 운영하는 현직 교장이 강사로 나서 현장 경험을 전했다. 주요 내용은 △학생이 주도하는 탐구 수업 설계 △개념 중심의 단원 재구성 △학습 과정과 성장을 반영한 평가 방식 등이다.인천시교육청은 2025학년도부터 초등 IB 관심학교를 운영하고 있다. 2027학년도에도 관심학교 운영을 이어가며 초등학교의 수업·평가 개선을 지원할 계획이다.인천시교육청은 이번 연수를 통해 각 학교가 IB의 장점을 자기 학교 교육과정에 어떻게 적용할지 고민하고, 학교 여건에 맞는 수업·평가 혁신 방향을 찾기를 기대하고 있다.