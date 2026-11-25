오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"이제 바꾸자. 조금 더 좋은 걸로."

AD

큰사진보기 ▲지갑사진11년째 사용하고 있는 낡은 지갑 전체 사진 ⓒ 송현준 관련사진보기

'돈도 가득 채우고 행복도 가득 채우면서 잘살아 보자고. 화이팅.'

지갑 하나를 참 오래도 쓰고 있다.가죽 표면은 군데군데 벗겨졌고 모서리는 닳았다. 접히는 부분에는 주름이 깊게 잡혔고 실밥도 조금씩 풀리고 있다. 누가 봐도 새 지갑을 살 때가 됐다. 아내도 이제는 바꾸자고 한다.그럴 때마다 선뜻 대답하지 못한다. 바꿔야 한다는 걸 모르는 건 아니다. 지갑을 꺼낼 때마다 낡은 부분이 눈에 들어오고, 언제까지 쓸 수 있을지도 모르겠다. 그런데 외출할 때면 여전히 이 지갑을 챙긴다.물건을 잘 챙기는 성격은 아니다. 덤벙거리는 탓에 물건을 잃어버리는 일도 종종 있다. 그런데 이 지갑만큼은 다르다. 새것으로 바꾸자는 생각을 아예 하지 않은 것도 아니지만, 막상 버리려면 선뜻 손이 가지 않는다. 그렇게 11년이 흘렀다.이 지갑은 11년 전 발리 신혼여행에서 아내가 선물해 준 것이다. 지갑을 받아 들었을 때 행복했다. 선물도 좋았지만, 아내는 지갑과 함께 손으로 쓴 편지도 준비했다. 물건 하나를 건네는 데 그치지 않고 마음까지 전해준 셈이었다.편지에는 이런 문장이 적혀 있었다.지금 생각하면 참 소박하면서도 야무진 약속이다. 돈도 많이 벌고 행복하게 살자. 서로 힘을 합쳐 잘살아 보자. 막 결혼한 두 사람이 앞으로 함께할 날들을 생각하며 나눈 말이었다.그때는 그 문장을 읽으며 얼마나 많은 날을 상상했을까. 둘이 함께 살아갈 집과 일상, 앞으로 맞이할 기쁜 일들. 그때의 우리에게는 아직 경험하지 못한 시간이 훨씬 많았다. 무엇이 기다리고 있을지 알 수 없었지만, 함께라면 잘 살아갈 수 있을 것 같았다.아쉽게도 편지는 오래전 비에 젖어 사라졌다. 종이는 더 이상 남아 있지 않다. 손글씨도 다시 볼 수 없다. 편지를 잃어버렸다는 사실이 지금도 아쉽다. 시간이 지나면서 물건은 낡을 수 있고 편지는 사라질 수도 있지만, 그 안에 적혀 있던 문장만큼은 기억 속에 남아 있다.그사이 우리에게도 적지 않은 시간이 흘렀다. 결혼하고 8년 동안 아이를 기다렸다. 긴 시간을 지나 마침내 딸을 만났다. 둘이었던 가족은 이제 셋이 되었다. 8년이라는 시간은 짧지 않았다. 기다림이 길어지는 동안 처음 품었던 기대와 설렘만으로 버티기는 어려웠을 것이다. 부부가 함께 지나온 시간에는 말로 다 설명하기 어려운 마음도 있었을 것이다. 그렇게 기다리던 아이가 태어나고, 이제는 세 식구가 함께 하루를 살아간다.아이를 키우는 일은 또 다른 생활의 시작이다. 둘이서 보내던 시간은 어느새 아이의 하루를 중심으로 움직인다. 부부에게 주어진 역할도 달라졌다. 신혼여행에서 서로의 앞날을 약속하던 두 사람은 이제 아이의 손을 잡고 함께 살아가는 부모가 되었다.그렇다고 모든 날이 평온한 것은 아니다. 살다 보면 마음처럼 되지 않는 일도 있고, 서로에게 서운한 날도 있다. 경제적인 걱정도 여전히 남아 있다. 행복하게 살자는 약속이 현실의 모든 어려움을 해결해 주지는 않았다.그래도 이제는 서로의 눈빛만 봐도 마음을 짐작한다. 굳이 길게 설명하지 않아도 통하는 순간이 있고, 특별한 대화를 나누지 않아도 함께 있는 편이 편하다. 오랜 시간을 함께 보내며 생긴 익숙함일 수도 있겠다. 사랑이라는 말보다 전우애라는 표현이 더 어울리는 날도 있다. 서로의 사정을 알고, 때로는 말없이 곁을 지키며 여기까지 왔다.그런 우리에게 지갑은 여전히 신혼여행의 한 조각으로 남아 있다. 요즘 아내는 지갑을 바꾸자고 한다. 조금 더 좋은 걸로 사자는 말이다. 아마 아내 눈에도 지갑이 꽤 낡아 보이는 모양이다. 사실 아내 말이 틀린 것은 아니다. 휴대전화 하나로 결제부터 여러 가지 일을 해결하는 세상이다. 지갑을 들고 다니지 않아도 크게 불편하지 않다. 그런데도 외출할 때면 꼭 이 지갑을 챙긴다.가끔 지갑을 바라보다가 혼자 웃는다. 특별히 편지를 꺼내 읽을 수도 없고, 그때의 물건이 온전하게 남아 있는 것도 아니다. 그저 오래된 지갑을 보고 있으면 웃음이 난다. 11년 전 그 지갑을 건네던 아내와 지금 내 곁에 있는 아내가 겹치는 것인지도 모르겠다.돈을 가득 채우자는 약속은 아직 진행 중이다. 그때보다 형편이 나아졌다고 말하기는 어렵다. 하지만 행복은 그때와 다른 모습으로 우리 곁에 와 있다. 오랜 기다림 끝에 만난 딸이 있고, 말하지 않아도 서로의 마음을 헤아리는 사람이 있다. 둘이었던 가족이 셋이 되어 같은 방향을 바라보며 살아간다.아내가 건넨 지갑 하나가 어느새 우리 가족의 시간을 함께 지나왔다. 편지는 사라졌고 지갑은 낡았다. 그래도 그날 아내가 적어준 문장은 아직 기억 속에 남아 있다. 아내는 조금 더 좋은 지갑으로 바꾸자고 한다. 나도 언젠가는 그래야 한다는 걸 안다. 다만 지금은 이 낡은 지갑을 조금 더 가지고 다니고 싶다. 11년 전 아내가 적어준 약속을 아직 다 채우지 못했으니까.