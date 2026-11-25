큰사진보기 ▲이날 행사는 성매매 근절을 위한 지역 연대의 필요성에 공감대가 모이면서 유관기관 종사자와 활동가들이 함께하는 공론장으로 확장됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 저자 패널로 나선 『성매매 뿌리뽑기』 8장 저자인 황금명륜 젠더정의행동GOMA 대표. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲인사말을 하고 있는 세종YWCA성인권상담센터 진숙 센터장. 사진=김이연심 기자 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲격려사에 나선 사단법인 세종YWCA 김인숙 회장. 사진=김이연심 기자 ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 황금명륜 대표는 강연과 대담을 통해 성매매를 둘러싼 우리 사회의 낡은 통념을 정면으로 반박했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲황금명륜 대표는 이날 성매매에 관한 낡은 통념을 해부하며 성매매 근절 해법을 제시했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲강연에 이어 진행된 대담에서는 황금명륜 대표의 집필 배경과 현장 교육의 고민을 나누는 시간이 마련됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 대담은 세종YWCA성인권상담센터 성문화연구회 활동가인 윤현희 독자 패널의 진행으로 진행됐다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

'2026 여성폭력 추방주간'(11월 25일~12월 1일)을 맞이하며 세종YWCA성인권상담센터가 성매매 근절과 성평등 문화 확산을 위한 연대의 장을 열었다.세종YWCA성인권상담센터(센터장 진숙)는 24일 센터 대회의실에서 '성매매 뿌리 뽑기 북토크 in 세종–우리에겐 [ ]이 필요하다'를 개최했다. 이번 북토크는 세종 지역 11개 여성단체 및 기관으로 구성된 세종여성연대의 여성폭력 추방주간 연계 일정 중 첫 행사로, 애초 센터 내부 역량 강화 교육으로 기획됐으나 성매매 근절을 위한 지역 연대의 필요성에 공감대가 모이면서 유관기관 종사자와 활동가들이 함께하는 공론장으로 확장됐다.행사에 앞서 진숙 센터장은 "책을 읽으며 내부 교육에 머물러서는 안 된다는 생각이 들었다"며 "오늘 이 자리가 세종 지역에서 성매매 근절을 향해 연대의 첫발을 내딛는 출발점이 되길 바란다"고 밝혔다. 격려사에 나선 사단법인 세종YWCA 김인숙 회장 역시 2004년 성매매방지법 제정 이후 집결지 단속에도 오피스텔과 온라인 등으로 음성화된 현실을 짚으며 "성구매하지 않는 남성은 태어나는가, 만들어지는가라는 질문을 함께 고민하며 앞으로 나아갈 방향을 찾자"고 당부했다.저자 패널로 나선 <성매매 뿌리뽑기> 8장 저자인 황금명륜 젠더정의행동GOMA 대표는 이날 강연과 대담을 통해 성매매를 둘러싼 우리 사회의 낡은 통념을 정면으로 반박했다. 황금 대표는 교육 현장에서 가장 빈번하게 마주하는 '자발적 선택론', '단속으로 인한 풍선효과론', '합법화 대안론'을 조목조목 짚어냈다.특히 집결지 단속 때문에 오피스텔이나 온라인으로 성매매가 이동했다는 이른바 '풍선효과' 주장에 대해 그는 "성매매를 합법화해 전통적 집결지(유리방)를 단속하지 않는 네덜란드에서도 손님들은 유리방을 떠나 오피스텔과 온라인으로 이동한다"며 "이는 단속의 결과가 아니라 새로운 자극과 상품을 좇아 이동하는 성매매 산업의 소비 구조 때문"이라고 분석했다.황금 대표는 성매매 합법화 국가의 실상도 생생히 전했다. 2019년 유엔여성기구(UN Women) 국제 전문가 과정 연수와 2022년 네덜란드 암스테르담 및 독일 자르브뤼켄 현장 방문 경험을 공유하며, 합법화가 성폭력을 줄인다는 주장은 사실과 다르다고 선을 그었다. 합법화가 성착취를 해소하기는커녕 성매매를 상업적 소비와 착취 구조로 이어지게 하며, 오히려 여성 전반을 성구매 대상으로 대상화하고 성구매 수요를 고착화한다고 강조했다.또한 그는 개인의 자유로운 거래라는 '자발적 선택론'의 허구를 짚으며, 성매매 당사자를 지칭할 때 '성판매자'라는 표현 대신 '성매매 경험 당사자'나 '성매매에 놓인 여성'이라는 용어를 써야 한다고 주장했다. '구매자와 판매자'라는 이분법적 언어는 마치 개인 간 동등한 거래인 것처럼 보이게 만들어, 실제로 여성을 공급의 자리에 밀어 넣고 수익을 가로채는 '알선자(포주)'의 착취 구조를 가린다는 이유에서다.그렇다면 성매매 근절의 해법은 어디에 있을까. 황금 대표는 그 답을 '전환의 남성성'과 '주변인 문화'에서 찾았다. 황금 대표는 "한국 사회가 요구하는 '남자다움'은 리드와 지배, 감정 억제, 성적 능동성을 강요하며 젠더 기반 폭력의 토양이 된다"며 "성구매하지 않는 남성은 생물학적으로 타고나는 것이 아니라 교육과 법·제도를 통해 만들어진다"고 역설했다.실제로 성구매자와 알선자만 처벌하고 피해자를 지원하는 '노르딕 모델'을 도입하고 30년에 걸쳐 교육과 캠페인을 이어온 스웨덴은 남성 성구매율이 8.8% 수준에 그치며, 성구매를 자랑이 아닌 범죄로 인식하는 사회적 규범을 정착시켰다고 설명했다.청소년 성매매 유입 연령이 평균 15.6세에서 14.3세로 낮아진 현실에 대한 진단도 이어졌다. 황 대표는 청소년들에게 "성매매로는 결코 돈을 벌 수 없으며 포주에게 착취당하는 그물망 구조"임을 분명히 알리는 한편, 여학생들에게 '피해자가 되지 않도록 조심하라'고 책임을 전가하기보다 교실과 지역사회 안에서 성구매 문화를 용인하지 않는 '주변인 개입 문화'를 만드는 것이 시급하다고 강조했다.강연에 이어 진행된 대담에서는 세종YWCA성인권상담센터 성문화연구회 활동가인 윤현희 독자 패널의 진행으로 집필 배경과 현장 교육의 고민을 나누는 시간이 마련됐다. 이 자리에서 황금 대표는 2004년 성매매방지법 이후 탈성매매 여성을 위한 쉼터와 자활 지원 체계를 구축해 온 점을 언급하고, "스웨덴의 노르딕 모델과 한국의 탈성매매 자활 지원이 결합한 '한국형 성평등 모델'로 나아가야 한다"며 성구매자 처벌 강화를 위한 법·제도 개선에 관심과 연대를 당부했다.이날 황금 대표가 전한 핵심 메시지는 지금 한국 사회가 중대한 갈림길에 서 있다는 점이다. 오랜 답보 상태를 깨고 성평등 정책 모델인 '노르딕 모델'로 나아갈 것인지, 성매매를 '어쩔 수 없는 필요악'으로 여기는 낡은 담론에 갇혀 머무를 것인지 기로에 놓여 있다는 진단이다. 황금 대표는 "법과 제도가 노르딕 모델로 바뀌려면 시민들의 통념을 깨는 인식 전환과 여론 형성이 선행돼야 한다"며 "지난해 말 공동 출간된 <성매매 뿌리뽑기>와 올해 전국 10개 도시 북토크가 그 변화의 계기가 되길 바란다"고 말했다.한편, 세종여성연대의 '2026 여성폭력 추방주간' 연계 일정은 이번 행사에 이어 26일 (사)세종여성의 공동체 상영회(영화 <세계의 주인>), 27일 세종가정폭력·성폭력통합상담소의 현장 캠페인을 거쳐, 28일 오후 2시 조치원 문화정원 커뮤니티 공간 뜰에서 열리는 기념식 및 여성긴급전화1366 세종센터의 AI 콘텐츠 공모전 시상식으로 이어진다.