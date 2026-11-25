큰사진보기 ▲이교우 용인특례시의원(더불어민주당, 풍덕천2동·신봉동)은 24일 2026년도 행정사무감사에서 수지중앙공원 주차시설 확충과 공원관리 개선, 고액 체납자에 대한 징수 강화 등을 주문했다. ⓒ 용인시의회 관련사진보기

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용인특례시 수지중앙공원의 규모와 예상 이용 수요에 비해 주차시설이 부족하다는 지적이 시의회 행정사무감사에서 제기됐다.이교우 용인특례시의원(더불어민주당, 풍덕천2동·신봉동)은 24일 2026년도 행정사무감사에서 수지중앙공원 주차시설 확충과 공원관리 개선, 고액 체납자에 대한 징수 강화 등을 주문했다.이 의원은 공원조성과를 대상으로 한 행정사무감사에서 "수지중앙공원의 규모에 비해 주차면수가 30면에 불과한 데다 대중교통 접근성도 부족하다"고 지적했다.특히 공원 이용객의 편의를 높이기 위해 예상 이용 수요를 고려한 추가 주차공간 확보 방안을 적극적으로 검토할 것을 요구했다.공원관리 과정에서 발생할 수 있는 시민 안전사고에 대한 예방대책 마련도 촉구했다.이 의원은 동부공원관리과와 서부공원관리과에 예초작업 중 돌이 튀어 시민이 다치거나 차량 등 재산상 피해가 발생하지 않도록 작업 전 주변 통제와 보호시설 설치 등 구체적인 안전대책을 마련할 것을 주문했다.차량등록사업소에는 고액 체납자에 대한 징수 관리를 강화하고 체납액 징수율을 높일 수 있는 실질적인 대책을 마련할 것을 요구했다.이 의원은 "수지중앙공원의 규모와 예상 이용 수요를 고려한 추가 주차공간 확보가 필요하다"며 "예초작업에 따른 피해는 사전조치를 통해 예방하고, 고액 체납자에 대해서는 적극적인 징수 활동과 지속적인 관리가 이루어져야 한다"고 강조했다.