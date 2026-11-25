큰사진보기 ▲김형준 논산시의원(더불어민주당·나선거구)이 25일 논산시청 대회의실에서 열린 행정사무감사에서 디지털정보과를 상대로 CCTV 관제 실태 등을 질의하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시가 시민 안전을 위해 운영하는 폐쇄회로(CC)TV가 3100대를 넘어섰지만, 이를 살피는 관제요원은 20명에 불과한 것으로 나타났다. 이들이 4조 3교대로 근무하는 점을 고려하면 근무 시간대에 관제요원 한 명이 살펴야 할 CCTV는 수백 대에 달한다.김형준 논산시의원(더불어민주당·나선거구)은 행정사무감사 이틀째인 25일 디지털정보과를 상대로 한 감사에서 CCTV 통합관제센터의 운영 실태를 지적하고 인공지능(AI)을 활용한 지능형 관제시스템 확대를 주문했다.논산시가 시의회에 제출한 행정사무감사 자료에 따르면 지역 내 1345곳에 설치된 CCTV는 모두 3120대다. 방범용이 2099대로 가장 많고 어린이보호구역·공원 341대, 학교 271대, 재난·재해 감시용 117대 등이다.통합관제센터에는 관제요원 20명과 경찰관 1명, 장비 유지보수 직원 3명이 배치돼 있다. 관제요원은 4조 3교대로 365일 24시간 근무한다. 올해 관제센터 운영 예산은 25억7840만 원으로 지난해보다 1억5570만 원 늘었다.김 의원은 관제요원 한 명이 수백 대의 CCTV 영상을 살펴야 하는 근무 여건에 주목했다. CCTV를 아무리 많이 설치하더라도 범죄나 사고가 발생했을 때 이를 제때 발견하지 못하면 설치 효과가 떨어질 수 있다는 지적이다.김 의원은 "모니터 두 대를 놓고 업무를 보더라도 한쪽 화면을 보는 동안 다른 쪽 화면은 보기 어렵다"며 관제요원 한 명이 수백 대의 CCTV를 제대로 살필 수 있는지 물었다.유오준 디지털정보과장도 인력에 의존한 관제 방식에 한계가 있다는 점을 인정했다. 현재는 관제요원들이 그동안 쌓은 근무 경험을 바탕으로 영상을 살피다가 특이사항이 발견되면 해당 화면을 집중적으로 관찰하는 방식으로 운영하고 있다고 설명했다.논산시는 이를 보완하기 위해 지난해부터 인공지능을 활용한 지능형 관제시스템을 도입하고 있다. 사람이 모든 화면을 일일이 살피는 대신 인공지능이 이상 상황을 감지하면 관제요원이 해당 영상을 확인하는 방식이다.하지만 현재 인공지능 기술이 적용된 CCTV는 190여 대로 전체의 6% 수준에 머물고 있다.관제센터는 지난해 음주운전자와 배회하는 여성 등을 경찰에 신고했다. 올해도 논산고 인근에서 음주운전 의심 차량을 발견하고 논산시청 인근을 배회하던 치매 노인을 경찰에 신고하는 등 범죄와 사고 예방에 기여했다.김 의원은 "관제요원 한 명이 600대 이상의 CCTV를 살피는 것은 무리가 있다"며 인공지능을 활용한 관제시스템을 확대해 관제 업무의 효율성을 높여달라고 요청했다.유 과장은 다른 지방자치단체의 운영 사례를 살펴본 결과 인공지능 도입 초기에는 오류가 발생하기도 하지만 시스템이 안정되면 관제요원의 근무 여건이 개선되는 것으로 파악됐다며 지능형 관제시스템을 점진적으로 확대하는 방향을 모색하고 있다고 답했다.