큰사진보기 ▲박지현 광주시의회 행정사무감사특별위원장은 24일 2026년도 행정사무감사에서 시민옴부즈만을 통해 접수·처리된 고충민원의 이행 과정과 사후관리 실태 전반을 면밀히 점검할 것을 주문했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

AD

경기 광주시 시민옴부즈만을 통해 수용 결정이 내려진 고충민원에 대한 실제 이행 여부와 사후관리 문제가 광주시의회 행정사무감사에서 제기됐다.박지현 광주시의회 행정사무감사특별위원장은 24일 2026년도 행정사무감사에서 시민옴부즈만을 통해 접수·처리된 고충민원의 이행 과정과 사후관리 실태 전반을 면밀히 점검할 것을 주문했다.박 위원장은 지난해 5월 담당 부서가 수용 결정을 내린 자연장지 이용 관련 민원 등 시민옴부즈만의 시정권고와 의견표명을 거친 주요 사례를 언급했다.특히 수용 결정 이후 1년여가 지난 만큼 실제 현장에서 민원이 해결됐는지, 담당 부서의 후속 조치와 이행 상황이 제대로 관리되고 있는지를 철저히 확인해야 한다고 지적했다.박 위원장은 "옴부즈만은 행정권의 오·남용으로 인한 시민의 권리 침해를 예방하고 고충 해결과 제도 개선을 도모하는 핵심 장치"라며 "민원 접수와 부서의 수용 여부를 확인하는 수준을 넘어, 시민의 고충이 현장에서 실질적으로 해결될 때까지 이행 상황을 끝까지 추적하고 점검하는 책임 행정이 중요하다"고 강조했다.이어 "행정의 기준은 법과 조례에 있지만, 행정의 궁극적인 목적은 시민의 삶에 있어야 한다"며 "시민이 같은 문제로 여러 차례 행정기관의 문을 두드리는 일이 없도록 고충민원 사후관리 체계를 한층 강화해야 한다"고 밝혔다.박 위원장은 반복적으로 제기되는 고충민원이 개별 민원 처리에 그치지 않고 근본적인 제도 개선으로 이어져야 한다는 점도 강조했다.그러면서 "시민의 작은 불편도 놓치지 않고 끝까지 살피겠으며, 반복적으로 제기되는 고충민원은 근본적인 제도 개선으로 이어질 수 있도록 의회 차원의 점검과 노력을 다하겠다"고 말했다.