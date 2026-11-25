큰사진보기 ▲광주경찰청과 광주자치경찰위원회를 비롯해 전남광주통합특별시청, 광주 북구청 관계자와 자율방범대 등 지역 주민, 전남대 총학생회 등 8개 기관 50여 명이 지난 24일 오후 7시부터 8시까지 전남광주 북구 전남대 후문 원룸 밀집 지역 일대를 합동순찰한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 광주경찰청 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주경찰청과 광주자치경찰위원회가 '대학가 범죄예방 환경개선 사업'을 통해 전남광주 북구 전남대 후문 등 원룸 밀집 지역에 설치한 골목길 범죄예방 시설물. ⓒ 광주경찰청 관련사진보기

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광주경찰청과 광주자치경찰위원회는 시민들이 체감할 수 있는 안전한 골목길 조성을 위해 관계기관 합동 순찰과 캠페인을 했다고 25일 밝혔다.이번 행사는 광주경찰청과 광주자치경찰위를 비롯해 전남광주통합특별시청, 광주 북구청 관계자와 자율방범대 등 지역 주민, 전남대 총학생회 등 8개 기관 50여 명이 함께했다.이들은 지난 24일 오후 7시부터 8시까지 전남광주 북구 전남대 후문 원룸 밀집 지역 일대를 돌며, 지난 2년간 '대학가 범죄예방 환경개선 사업'을 통해 설치된 골목길 범죄예방 시설물 등을 점검했다.'대학가 범죄예방 환경개선 사업'은 "대학가 주변 야간보행 환경에 대해 두려움을 느낀다"라는 주민과 대학생 대상 설문조사 결과를 바탕으로 범죄 취약지역과 1인 여성 가구 밀집 지역 등을 중심으로 범죄예방 효과를 높이기 위해 추진됐다.광주경찰청과 광주자치경찰위가 행정안전부의 '주민 생활안전 시책사업'에 공모해 전국 최고 규모인 7억 원의 환경개선 사업에 선정돼 탄력을 받았으며, 2025년 1월부터 올해 10월까지 전남대 상경대 주변과 전남대 후문 원룸 밀집 지역 일대를 중심으로 사업을 진행했다.주요 개선 사항으로는 방범용 CCTV(10개소)와 야간 조도 개선을 위한 다목적 안심폴(39개소), 솔라 표지병(4개 구간), 안심 반사경(8개소)을 설치했다.침입 절도를 예방하기 위해 저층부 원룸 창문을 방범 방충망(76가구)으로 교체하는 등 범죄예방 환경조성에 중점을 뒀다.행사에 참여한 안진 광주자치경찰위원장은 "전남대 인근에 거주하는 여성·학생들이 불안감을 해소할 수 있을 것으로 기대한다"며 "지역사회와의 적극적인 협력으로 환경개선 사업을 지속해 나갈 계획"이라고 밝혔다.양영우 광주경찰청장도 "대학생과 자율방범대 등 시민과 관계기관이 함께하는 협력 치안이 더욱 중요해진 시기"라며 "시민들이 안심하고 거리를 다닐 수 있게 범죄예방 시설물 설치를 늘리고 도시를 환하게 하는 조도 개선을 중심으로 시민의 안전을 지키겠다"고 말했다.