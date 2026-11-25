큰사진보기 ▲오현주 광주시의회 도시환경위원장은 지난 24일 행정지원과를 대상으로 실시한 2026년도 행정사무감사에서 공무원 전보 인사의 적정성을 지적하고 관계 법령에 따른 공정하고 원칙 있는 인사운영을 촉구했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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광주시의회 행정사무감사에서 경기 광주시 공무원의 잦은 인사이동과 필수보직기간 준수 문제에 대한 지적이 나왔다.오현주 광주시의회 도시환경위원장은 지난 24일 행정지원과를 대상으로 실시한 2026년도 행정사무감사에서 공무원 전보 인사의 적정성을 지적하고 관계 법령에 따른 공정하고 원칙 있는 인사운영을 촉구했다.오 위원장에 따르면 2025년 광주시 전체 전보인원 452명 가운데 87명이 보직관리를 사유로 2년 이내에 전보됐다. 이는 전체 전보인원의 약 19.2%에 해당한다.오 위원장은 지방공무원 임용령에서 특별한 보직관리 필요에 따른 예외적 전보를 연간 전체 전보인원의 10% 이내로 제한하고 사전에 인사위원회 심의를 거치도록 규정하고 있다는 점을 강조했다.이어 예외적 전보 사유가 적정하게 적용됐는지, 인사위원회 사전 심의 등 관련 절차가 제대로 이행됐는지를 면밀히 점검할 것을 주문했다.특히 잦은 인사이동이 공무원의 업무 전문성을 떨어뜨리고 행정의 연속성을 저해할 수 있으며, 결국 시민에게 제공되는 행정서비스의 질에도 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.오 위원장은 "필수보직기간을 충실히 준수하고 예외적인 전보는 관계 법령과 절차에 따라 엄격하게 운영해 시민에게 신뢰받는 행정과 안정적인 조직문화를 정착시켜 줄 것"을 당부했다.