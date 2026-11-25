정부가 국가자격시험에서의 인공지능(AI) 활용 부정행위를 막기 위해 수험생 무작위 전화, 감독관 보디캠(부착식 카메라) 등을 도입하기로
했다. 부정행위자에 대한 응시 제재도 현행보다 대폭 강화할 방침이다.
매 과목 무작위 전화, 부직포 가리개... 이미 부정행위 6건 적발
고용노동부와 한국산업인력공단은 24일 보도자료를 내고, 국가자격시험에서의 AI 활용 부정행위 근절을 위해 시험 전·중·후 전 과정에 걸친 대응 체계 강화를 예고했다.
우선 시험 전에는 휴대폰 등 전자기기의 전원 차단 여부를 감독관이 직접 확인해 수거한다. 이에 더해 매 과목 시험 시작 전마다 무작위로 수험생에게 전화를 걸어 전원이 차단됐는지 재확인한다.
시험 중에는 부직포 가리개를 착용토록 해 초소형 카메라를 이용한 촬영을 차단하고, 감독관을 추가 배치한다. 또한 블루투스 신호를 감지하는 스마트앱을 활용해 첨단 기기를 이용한 부정행위 적발을 강화한다.
이런 시험 전·중 대책은 지난 21일 실시된 경비지도사 시험부터 즉시 적용
됐다. 당시 응시자 1만 1554명 중 태블릿PC와 스마트 워치 소지, 휴대전화 전원 미차단 등 총 6건의 부정행위가 적발
됐다.
노동부는 시험 후에도 부정행위를 끝까지 추적한다는 입장이다. 산업인력공단은 올해 시행한 국가자격시험 전 종목에 대해 전수조사를 진행하고 있으며, 부정행위 제보 센터도 운영하고 있다.
전수조사와 제보를 통해 확인된 의심 사례는 면밀히 분석하고, 필요한 경우 수사를 의뢰할 방침이다. 또, 올해 남은 시험부터는 시험지와 답안지에 '부정행위 시 최대 징역 2년'이라는 경고 문구를 표기해 경각심도 더 높이기로 했다.
전원 꺼져도, 시험 끝나도 추적... 응시 제재도 대폭 강화
노동부는 2027년 상반기 내에 예산 확보와 법령 개정 등을 통해 추가 대책을 마련하겠다고도 밝혔다.
스마트기기 전담 감독관을 확대 배치하고, 주기적인 교육과 실습을 통한 전문 인력을 동원해 관리한다. 한국방송통신전파진흥원이 개발 중인 전파탐지기를 도입하고, 전원이 꺼진 상태에서도 전자기기를 찾아낼 수 있는 추가 적발 수단(비선형접합탐지기 등)도 확보할 계획이다.
사후 적발을 위한 인프라 확충도 예고했다. 전용 시험장을 확대하고, 시험 현장을 사후에도 확인할 수 있도록 임차한 시험장에는 이동형 폐쇄회로(CC)TV와 감독관 보디캠(부착식 카메라)을 도입한다.
부정행위에 대한 제재도 현행보다 강화한다. 국가기술자격시험의 응시 제한 기간은 현행 3년에서 10년으로 늘리고, 형사 처벌 수위는 2년 이하 징역에서 5년 이하 징역으로 상향할 계획이다.
세무사 시험 등 국가전문자격시험의 경우 관계 부처와 협의해 응시 제한 기간에 대한 통일된 기준을 마련하고, 형사 처벌 규정도 신설할 예정이다. 부정행위 신고를 활성화하기 위한 신고 포상금 제도도 도입한다.
나아가 국가 자격 검정 제도 전반의 혁신도 약속했다. AI 시대에 걸맞게 실기형·면접형 등 시험 방식을 다양화하고, 현장 경력을 통해 역량을 인증하는 방안을 검토할 계획이다.
세부 이행 방안은 노동부 차관을 단장으로 하는 '국가자격제도 종합점검 및 대책수립 태스크포스(TF)'를 통해 연말까지 마련할 방침이다.
한편 같은 날 한성숙 국무총리 주재로 열린 '국가시험 공정성 확보 태스크포스(TF)' 첫 회의에서는 대학수학능력시험과 공인회계사 시험, 공무원·공공기관 채용 시험 등에서 AI를 활용한 부정행위가 적발되면 유사한 국가시험 응시 역시 제한하는 방안 등이 논의됐다(관련 기사 : "의지는 좋은데..." 당사자들이 본 국가시험 TF의 '빈틈'
https://omn.kr/2kndo).