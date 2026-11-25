▲국가시험 공정성 확보 TF 1차 회의한성숙 국무총리가 24일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '국가시험 공정성 확보 TF 1차 회의'에서 모두 발언을 하고 있다. '국가시험 공정성 확보 TF 1차 회의'에는 한성숙 국무총리를 비롯해 이형일 재경부 장관, 배경훈 과기정통부 장관, 윤호중 행안부 장관, 정은경 복지부 장관, 김영훈 노동부 장관, 홍지선 국토부 장관, 최동석 인사처장, 이억원 금융위원장, 김종철 경찰청장, 최은옥 교육부 차관, 이병훈 산업인력공단 이사장, 김경만 국가인공지능전략위 지원단장 등이 참석했다. ⓒ 이정민 관련사진보기