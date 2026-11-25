큰사진보기 ▲수원중화교회 정문정문에 죄조심이란 문구가 눈에 들어온다. ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원중화교회 마당교회 마당에 담쟁이 덩굴과 잘 익은 홍시가 아름답다. ⓒ 김형기 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 수원광교복지관기사에도 실립니다.

세계문화유산 수원화성을 품은 도시 수원. 웅장한 성곽 밖에는 낯선 땅에 뿌리를 내리고 서로의 손을 잡아 주며 켜켜이 쌓아 올린 또 하나의 소중한 이방의 역사가 있다.수원중화교회(水原中華教会會)는 올해로 설립 71주년을 맞은 경기도 및 수원 최초의 이주민교회다. 기자는 11월 18일 팔달구 교동 수원근대거리의 '수원중화교회'를 방문했다. 문을 두드리니 김정석 담임목사가 반가운 목소리로 기자를 맞이해주었다. 들어가는 교회 정문에 '개조심'이 아닌 '죄조심'이라는 팻말이 기자의 눈에 들어왔다. 처음엔 잘못 적은 것이 아닌가 눈을 의심했지만, 교회 마당의 작은 삽살개 한 마리를 보며 '죄조심'의 의미를 깨닫게 되었다.1955년 7월 22일에 개척한 수원중화교회는 한국전쟁과 중국 대륙의 격변을 거치며 고향으로 돌아가기 어려워진 화교들의 안식처이자 생활의 구심점이었다. 낯선 언어와 문화 속에서 정착해야 했던 이들에게 교회는 같은 언어로 안부를 묻고 세대를 이어 가족의 기쁨과 슬픔을 나누는 역할을 해왔다. 이후 1957년에 전국 7개 화교교회가 연합해 중화기독교 한국지부를 설립하는 등 한국 화교 기독교사의 중요한 한 축을 담당했다.수원중화교회의 역사에서 빼놓을 수 없는 인물은 설립의 주역인 중국 산둥성 출신 화교 마수신(馬守紳) 장로다. 한의사 가정 출신인 그는 수원으로 이주해 교동에 한의원을 열고 뛰어난 의술로 지역사회의 신망을 얻었다. 그는 사재를 털어 교회 부지를 마련하고, 예배당을 건축했을 뿐 아니라, 경찰 유가족과 형편이 어려운 지역 주민들에게 무료 의료 봉사를 펼치고 갈 곳 없는 청소년들의 보호와 취학을 도왔다.1957년 1월 28일 자 <기독공보>는 이러한 공로로 마 장로가 수원 경찰서장으로부터 감사장을 받았다고 기록했다. 이는 이주민이 일방적인 도움의 대상이 아니라, 자신의 재능과 재산을 나누며 도시를 풍성하게 만드는 지역사회의 당당한 주체였음을 보여주는 역사적 증거다.독일 사회학자 게오르크 짐멜이 낯선 이를 '공동체 안에 머무르며 관계를 맺는 존재'로 정의했고, 미국 사회학자 로버트 퍼트넘이 집단 내부의 '결속형 자본'과 외부를 잇는 '가교형 자본'의 조화를 강조했듯, 수원중화교회는 설립 초기부터 내부의 신뢰를 바탕으로 지역사회와 다리를 놓는 건강한 공동체의 모델을 보여주었다.오늘날 국내 체류 외국인은 약 272만 명(법무부 2025년 11월 기준)으로 이주민 300만 명 시대를 목전에 두고 있다. 수원시 역시 외국인 주민이 7만3232명(행정안전부 2024년 11월 기준)으로 시 인구의 약 6%를 차지하며 전국 시·군·구 중 네 번째로 많다. 전문가들과 지역 사회는 노동자, 유학생, 결혼이민자 등 다양한 배경을 가진 이주민들이 안정적으로 정착하기 위해서는 주거·의료·교육 등 제도적 지원과 더불어, 이들을 '동등한 이웃'으로 바라보는 인식 전환이 시급하다고 입을 모은다.다문화사회로 진입한 대한민국에서 도시의 품격은 서로 다른 배경을 가진 이들이 얼마나 존중받으며 공존하는가에 달려 있다. 수원중화교회의 70여 년 발자취는 수원 이주민의 정착과 상생을 보여주는 귀중한 생활사다.지역사회에서는 수원중화교회의 설립 자료와 옛 사진, 교인들의 증언을 체계적으로 기록·보존하고, 이러한 화교 공동체의 정착 경험을 베트남·몽골·인도네시아·캄보디아 등 수원에 터를 잡은 다양한 이주민 공동체와 이 가치를 함께 나눠야 한다는 목소리가 커지고 있다.김정석 담임목사는 "이제 우리는 필연적으로 이주민을 받아들여야 하는 세상이 되었습니다. 우리는 그들을 포용하고 함께하여 모범적인 다문화사회를 만들어 나가야 할 것입니다"라고 힘주어 말한다.71년 전, 머나먼 이국에서 건너와 수원에 뿌리를 내린 수원중화교회는 낯선 땅의 나그네들을 향해 문을 열었다. 교회가 몸소 실천한 환대와 사회통합의 정신은 오늘날 지역사회에서 함께 나누며 살아가는 이웃들이 나아갈 방향을 제시하고 있다.