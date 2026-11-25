'9급 공무원 시험 고졸 수준' 발언으로 물의를 빚은 정영란 부산시 인재개발원장(3급)이 결국 자리에서 물러났다. 최근 부산시의회 예산안 심사에서 정 원장의 답변이 다시 논란을 일으키고, 공무원노동조합까지 반발하면서 벌어진 일이다. 시는 관련 기관장으로서 부적절한 대응이었다며 전보 조처를 결정했다. 파장이 커지자, 고개를 숙인 정 원장은 명예퇴직을 신청하겠다는 뜻을 전했다.
25일 <오마이뉴스>의 취재를 정리하면, 시는 조직의 안정과 원활한 시정 운영을 위해 정 원장을 부산시 소속으로 대기발령 조치했다. 공직자의 역량 강화와 교육훈련을 책임지는 기관장에게 발언의 책임을 물은 것으로 해석된다. 앞서 정 원장은 '9급 시험이 고등학교 수준'이라는 표현을 고수해 야당과 노조의 비판 대상이 됐다.
지난 7월 15일 정 원장은 부산시의회 교육위원회 업무보고에서 인재개발원 운영 방향을 설명하다 9급 시험과 저연차 공무원의 역량 문제를 거론했다. 사회가 갈수록 전문화하고 있지만, 신규 인력의 자질이 이에 부응하지 못하고 있단 주장이었다.
"9급 공무원 시험은 다 고졸 수준으로 치지 않나"
정 원장은 당시 "9급 (공무원) 시험은 다 고졸 수준으로 치지 않는가"라며 "이들을 데리고 갑자기 막 (일을) 하기 시작하니까 직원들이 전부 멘붕이 온다고 생각한다"라고 말했다. 그는 "국민들이 요구하는 수준이 안되는 공무원들이 요즘 너무 많다"라고도 했다.
당시 시의원들로부터 공직사회의 사기를 떨어뜨릴 수 있다며 이 같은 표현 자제 요구를 받았지만, 정 원장의 생각은 크게 달라지지 않았다. 지난 5일 교육위 행정사무감사에서 김효정(국민의힘) 위원장이 입장을 재확인하자 그는 종합적으로 파악한 결과라며 "똑같이 생각한다"라고 대답했다.
이 사안은 23일 예산안 심사 과정에서 또 쟁점이 됐다. 시의회 교육위 소속 위원들은 정 원장에게 기존 생각에 변화가 있는지 재차 물었다. 잇단 지적에 정 원장은 직원 교육 강조 차원에서 벌어진 일이라고 진화했지만, 논란은 가라앉지 않았다. '9급 시험 고졸 수준' 표현이 계속됐기 때문이다.
학력 제한 없이 고등학교 졸업자도 응시할 수 있는 시험이란 취지였는데, 일부 교육위 위원들은 "2차 가해"라고 비판했다. 국민의힘 이준호·박준영 시의원은 "부산시의 간부공무원 입에서 고졸 수준이라는 얘기가 나온다는 건", "그 말씀에 변함이 없는가"라며 쓴소리를 던졌다.
이후 정 원장은 "죄송하게 생각한다. 최악의 사례를 들다 보니 오해인 것 같다", "표현에 불편을 느꼈다면 정중히 사과한다"라며 수습에 나섰다. 하지만 이번엔 국민의힘 부산시당과 공무원노동조합까지 전재수 부산시장을 상대로 인사 조처를 촉구했다. 사태가 야당과 공직사회 내부로 번지며 확전이 된 셈이다.
대한민국공무원노동조합총연맹 소속 부산공무원노동조합은 성명에서 "저연차 공무원들을 키우고 지켜야 할 교육기관 수장이 앞장서 그 자질을 폄하하면서 조합원들은 허탈감을 넘어 깊은 모멸감을 느끼고 있다"고 발끈했다. 부산 국민의힘은 김병근 대변인 명의로 "전재수 시장은 즉각적인 교체를 실시해야 마땅하다"라는 내용의 논평을 냈다.
이를 검토한 시는 정 원장이 현 직위에서 직무를 계속 수행하는 게 어렵다고 판단했다. 시의 한 관계자는 "사안의 심각성에 대해 충분히 인지하고 있다"라며 "공직자의 사기를 저하시키고 자긍심을 훼손하는 모멸적인 언행은 절대 용납할 수 없다"라고 말했다. 시는 합리적인 인사 운영 방안을 마련하겠다며 충분한 검토 속에 후속 인사를 하겠다고 밝혔다.
지방고등고시 환경직 수석으로 공직생활을 시작한 정 원장은 부산시 낙동강관리본부장과 사하구·수영구 부구청장 등을 지냈다. 전 시장 취임 직후 단행한 민선 9기 첫 간부 인사로 인재개발원을 맡았던 정 원장은 <오마이뉴스>에 이번 조처를 수용한다면서 허리를 바짝 낮췄다. 그는 "죄송하다. 결코 (9급 시험) 비하는 아니었다"라며 "명예퇴직으로 (시정에) 부담을 덜어드리는 게 좋겠다고 생각했다. 오늘 중으로 절차를 밟을 것"이라고 해명했다.