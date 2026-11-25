큰사진보기 ▲지난 7월 338회 부산시의회 임시회 교육위원회 업무보고에서 '9급 공무원 시험=고졸 수준' 발언을 한 정영란 부산시 인재개발원장. ⓒ 국민의힘 부산시당 제공 영상 캡처 관련사진보기

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'9급 공무원 시험 고졸 수준' 발언으로 물의를 빚은 정영란 부산시 인재개발원장(3급)이 결국 자리에서 물러났다. 최근 부산시의회 예산안 심사에서 정 원장의 답변이 다시 논란을 일으키고, 공무원노동조합까지 반발하면서 벌어진 일이다. 시는 관련 기관장으로서 부적절한 대응이었다며 전보 조처를 결정했다. 파장이 커지자, 고개를 숙인 정 원장은 명예퇴직을 신청하겠다는 뜻을 전했다.25일 <오마이뉴스>의 취재를 정리하면, 시는 조직의 안정과 원활한 시정 운영을 위해 정 원장을 부산시 소속으로 대기발령 조치했다. 공직자의 역량 강화와 교육훈련을 책임지는 기관장에게 발언의 책임을 물은 것으로 해석된다. 앞서 정 원장은 '9급 시험이 고등학교 수준'이라는 표현을 고수해 야당과 노조의 비판 대상이 됐다.지난 7월 15일 정 원장은 부산시의회 교육위원회 업무보고에서 인재개발원 운영 방향을 설명하다 9급 시험과 저연차 공무원의 역량 문제를 거론했다. 사회가 갈수록 전문화하고 있지만, 신규 인력의 자질이 이에 부응하지 못하고 있단 주장이었다.정 원장은 당시 "9급 (공무원) 시험은 다 고졸 수준으로 치지 않는가"라며 "이들을 데리고 갑자기 막 (일을) 하기 시작하니까 직원들이 전부 멘붕이 온다고 생각한다"라고 말했다. 그는 "국민들이 요구하는 수준이 안되는 공무원들이 요즘 너무 많다"라고도 했다.당시 시의원들로부터 공직사회의 사기를 떨어뜨릴 수 있다며 이 같은 표현 자제 요구를 받았지만, 정 원장의 생각은 크게 달라지지 않았다. 지난 5일 교육위 행정사무감사에서 김효정(국민의힘) 위원장이 입장을 재확인하자 그는 종합적으로 파악한 결과라며 "똑같이 생각한다"라고 대답했다.이 사안은 23일 예산안 심사 과정에서 또 쟁점이 됐다. 시의회 교육위 소속 위원들은 정 원장에게 기존 생각에 변화가 있는지 재차 물었다. 잇단 지적에 정 원장은 직원 교육 강조 차원에서 벌어진 일이라고 진화했지만, 논란은 가라앉지 않았다. '9급 시험 고졸 수준' 표현이 계속됐기 때문이다.학력 제한 없이 고등학교 졸업자도 응시할 수 있는 시험이란 취지였는데, 일부 교육위 위원들은 "2차 가해"라고 비판했다. 국민의힘 이준호·박준영 시의원은 "부산시의 간부공무원 입에서 고졸 수준이라는 얘기가 나온다는 건", "그 말씀에 변함이 없는가"라며 쓴소리를 던졌다.이후 정 원장은 "죄송하게 생각한다. 최악의 사례를 들다 보니 오해인 것 같다", "표현에 불편을 느꼈다면 정중히 사과한다"라며 수습에 나섰다. 하지만 이번엔 국민의힘 부산시당과 공무원노동조합까지 전재수 부산시장을 상대로 인사 조처를 촉구했다. 사태가 야당과 공직사회 내부로 번지며 확전이 된 셈이다.대한민국공무원노동조합총연맹 소속 부산공무원노동조합은 성명에서 "저연차 공무원들을 키우고 지켜야 할 교육기관 수장이 앞장서 그 자질을 폄하하면서 조합원들은 허탈감을 넘어 깊은 모멸감을 느끼고 있다"고 발끈했다. 부산 국민의힘은 김병근 대변인 명의로 "전재수 시장은 즉각적인 교체를 실시해야 마땅하다"라는 내용의 논평을 냈다.이를 검토한 시는 정 원장이 현 직위에서 직무를 계속 수행하는 게 어렵다고 판단했다. 시의 한 관계자는 "사안의 심각성에 대해 충분히 인지하고 있다"라며 "공직자의 사기를 저하시키고 자긍심을 훼손하는 모멸적인 언행은 절대 용납할 수 없다"라고 말했다. 시는 합리적인 인사 운영 방안을 마련하겠다며 충분한 검토 속에 후속 인사를 하겠다고 밝혔다.지방고등고시 환경직 수석으로 공직생활을 시작한 정 원장은 부산시 낙동강관리본부장과 사하구·수영구 부구청장 등을 지냈다. 전 시장 취임 직후 단행한 민선 9기 첫 간부 인사로 인재개발원을 맡았던 정 원장은 <오마이뉴스>에 이번 조처를 수용한다면서 허리를 바짝 낮췄다. 그는 "죄송하다. 결코 (9급 시험) 비하는 아니었다"라며 "명예퇴직으로 (시정에) 부담을 덜어드리는 게 좋겠다고 생각했다. 오늘 중으로 절차를 밟을 것"이라고 해명했다.