큰사진보기 ▲교육부가 24일 페이스북 등에 올려놓은 홍보 글귀. <오마이뉴스> 취재 뒤인 25일, 교육부는 해당 내용을 서둘러 지웠다. ⓒ 교육부 관련사진보기

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"사업장과 학령인구 가능성을 함께 끌어들이는 지방교육재정교부금 산정 방식 개편을 확장합니다. 기존의 교부금은 내국세 변경에 따라 자동으로 존재하거나 설명하는 구조입니다. 이번 개편안은 경상성장률과 학령인구 갈등율을 인물해 교부금을 산정하는 내용을 환영합니다. 경제의 교육 환경의 입장을 함께 고려하는 지방교육재정교부금개편안, 자세한 내용은 카드뉴스를 통해 나라를 확인해 보세요!"

교육부가 논란이 된 지방교육재정교부금(교육교부금) 개편의 정당함을 홍보하면서 심각한 비문을 남발하는 엉터리 글귀를 사용한 것으로 확인됐다.25일 <오마이뉴스>가 확인해 보니, 교육부는 지난 24일 오후 부처 공식 페이스북 계정에 '교육교부금 산정 방식 이렇게 바뀝니다'란 제목의 카드뉴스를 올리면서 네 문장의 설명 글을 함께 적었다. 그런데 단어 오용 및 문법에 맞지 않는 사용이 최소 11개에 달하는 것으로 나타났다. 교육부 페이스북 계정의 팔로워는 현재 14만 명이다.다음은 교육부가 올린 글 전체 내용이다.이 글은 국가기관이 정상적인 검수를 거쳐 올렸다고 보기 어려운 수준이다. 4개 문장에서 말 뜻을 명확하게 전달하는 온전한 문장이 하나도 없기 때문이다. 이에 따라 일각에선 '환각을 일으킨 인공지능(AI)이 쓴 것을 그대로 공개한 것이 아니냐'란 의혹도 나온다.오랜 기간 논술교육을 해온 여미애 교육교부금 개편 긴급행동 집행부(평등교육실현을위한전국학부모회 운영위원장)는 <오마이뉴스>에 "교육부 공식 게시물은 '경제성장'이 '사업장'으로, '변화율'이 '갈등율'로, '반영해'가 '인물해'로 바뀌어 있는 등 문제가 한둘이 아니다"라면서 "사람이 쓴 문장이라고 보기 어렵다. AI나 자동 변환 도구로 만든 글을 아무도 읽어 보지 않고 그대로 올린 것으로 보인다"라고 짚었다.이에 대해 교육부는 책임을 기획예산처로 돌리는 듯한 답변을 내놨다.교육부 관계자는 <오마이뉴스>에 "관련 내용은 기획예산처가 문구를 작성하여 우리 부와 공동으로 활용하기로 한 것"이라면서 "인스타그램을 통해서 두 부처가 공동 게시하고, 나머지 페이스북, 블로그, X에 대해서는 미러링하여 탑재했다"라고 설명했다.이어 이 관계자는 "기획예산처에서 해당 내용 탑재 후에 비문 등을 수정하였으나, 교육부는 이를 공유받지 못했다"면서 "공동 게재로 연동된 인스타그램은 자동 수정되었으나 기타 SNS 등은 수정되지 않았다"라고 해명했다.교육부 인스타그램에는 "기존 교부금은 내국세 변동에 따라 자동으로 늘어나거나 감소하는 구조였는데요", "나라 경제와 교육 환경의 변화를 함께 고려하는 지방교육재정교부금 개편안, 자세한 내용은 카드뉴스를 통해 확인해보세요!"라고 돼 있다.교육부는 이날 오전 8시 20분, <오마이뉴스> 질문을 받은 뒤에서야 해당 내용을 지우거나 고쳤다.여미애 집행부는 "교육부는 기획예산처가 쓴 문장을 그대로 옮겨 올렸을 뿐이라고 해명했지만, 이것은 자기 이름으로 낸 글을 한 번도 읽지 않았다고 스스로 인정한 셈"이라면서 "교육재정의 앞날이 걸린 정책을 알리면서 교육부는 제 목소리를 내지 않고 횡설수설한 남의 글을 받아 옮기는 데 그쳤다"라고 지적했다.그러면서 "문장 하나 검토하지 못하는 정부가 아이들의 미래가 달린 그 복잡한 교육재정 계산식을 졸속 개편하고 있다. 교육부는 기획예산처의 엉터리 글을 옮기지 말고, 자기 말로 교육재정을 지키겠다고 답해야 한다"라고 요구했다.한편, 교육부는 이 기사 보도 뒤 <오마이뉴스>에 "인스타그램을 통해서 기획예산처와 교육부가 (정상적인 글을) 공동 게시하고 나머지 페이스북, 블로그, X에서 대해서는 해당 게시글을 미러링하여 탑재했다"라면서 "추가 확산을 위해 대행업체에서 타 채널로 미러링하는 과정에서 알 수 없는 오류가 발생하여 비문의 글이 탑재되었다"라고 추가 설명을 내놨다. 애초 교육부 설명과 달리, '최초 인스타그램 게시글'은 정상이었는데, 페이스북 등으로 옮기는 과정에서 문제가 생겼다는 뜻이다.