큰사진보기 ▲울산 울주군 온산읍 학남리 에쓰-오일 ⓒ 에쓰 오일 홈페이지 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲에쓰-오일이 울산 온산국가산업단지에 총 9조2580억 원을 투자해 추진한 ‘에쓰-오일 샤힌 프로젝트 준공식’이 25일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 가운데 김상욱 울산시장과 김정관 산업통상부 장관,모하메드 압둘라흐만 알브라힘 사우디아라비아 석유·가스 담당 에너지부 차관보, 아민 에이치(H). 나세르 아람코 사장 겸 최고경영자, 안와르 알 히즈아지 에쓰-오일 최고경영자등 한국과 사우디아라비아 양국 정부 주요 인사들이 준공식 행사를 하고 있다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

사우디아라비아 국영기업 아람코가 울산 에쓰-오일에 9조 2580억 원을 투자한 샤힌 프로젝트가 결실을 맺었다. 24일 울주군 현장 준공식에 이어 25일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 '에쓰-오일 샤힌 프로젝트 준공식'이 열렸다.에쓰-오일이 울주군 온산읍 학남리 일원에 대규모 석유화학복합시설을 건설하는 이 사업이 완성되면서 울산 석유화학산업의 경쟁력이 강화되고 고부가가치화에 기여할 것이란 기대가 나온다.샤힌 프로젝트의 주요 시설은, 원유와 저부가가치 잔사유를 석유화학 원료로 전환하는 원유·잔사유 전환시설(TC2C), 연간 180만 톤의 에틸렌을 생산할 수 있는 증기 열분해 시설(스팀크래커), 폴리에틸렌 등 석유화학제품을 생산하는 고분자 물질 생산 시설(폴리머) 등이다.지난 2023년 3월 기공식을 시작으로 현재 시운전을 진행 중에 있으며 2027년 상반기 상업가동을 준비하고 있다.특히 건설기간 동안 누적 인력 650만 명이 투입된 대규모 사업으로 지역 일자리 창출과 경제 활성화에도 기여한 것은 물론, 단순 생산시설 확충을 넘어 에쓰-오일이 기존 정유사업에서 고부가가치 석유화학사업으로 영역을 확대하고 세계적 에너지·화학기업으로 도약하는 성장의 발판이 될 것이란 평이다.또한 울산의 세계적인 정유·석유화학 산업기반과 연계해 대한민국 석유화학산업의 경쟁력을 높이고, 울산이 세계적 석유화학 중심도시로 도약하는 중요한 전환점이 될 전망이다.여기다 더해 김상욱 울산시장은 25일 행사에 앞서 24일 에쓰-오일 온산공장에서 개최된 '샤힌 프로젝트 준공 및 에쓰-오일 창립 50주년 기념행사'에 참석해 아람코 관계자들에게 후속 투자 확대를 제안했다.이 자리에서 김 시장은 울산시가 역점적으로 추진하고 있는 '남신항 에너지허브 2단계 사업'에 "아람코가 참여해 사우디아라비아의 에너지 자원을 동북아시아에 안정적으로 저장·공급하는 핵심 거점으로 함께 구축해 나갈 것"을 제안했다.이는 샤힌 프로젝트의 성공을 새로운 투자와 협력으로 이어가고, 아람코와 울산 간 협력 범위를 기존 정유·석유화학 분야에서 에너지 저장·공급 분야까지 확대하기 위한 것이란 분석이다.울산시 관계자는 "울산의 세계적인 정유·석유화학 산업기반과 우수한 항만·물류 기반을 바탕으로 샤힌 프로젝트의 성과가 후속 투자와 동북아 에너지거점(허브) 구축을 위한 협력 확대로 이어지기를 기대하고 있다"라며 "울산시는 앞으로도 아람코, 에쓰-오일 등 주요 투자기업 및 관계기관과 긴밀히 협력하고, 기업지원 전담관을 중심으로 현장 밀착형 행정지원을 강화할 계획"이라고 밝혔다.이어 "이를 통해 대규모 투자사업의 적기 준공과 안정적인 가동을 뒷받침하고, 후속 투자 유치와 미래 에너지·첨단산업 육성에 적극 나서 울산의 산업 경쟁력을 높여 나갈 방침"이라고 말했다.사업의 성공적인 완성에는 울산시의 행정지원도 한몫했다. 울산시는 그동안 샤힌 프로젝트의 원활한 추진을 위해 기업지원 전담관을 운영해 왔다. 이 제도는 전담공무원이 기업 현장을 수시로 방문해 현안과 필요한 행정절차를 파악하고, 관계부서 및 유관기관과 직접 협의·조정하는 등 기업 애로사항 해결에 힘써는 것을 내용으로 한다.울산시는 또, 대규모 건설공사에 필요한 주차장과 야적장을 원활하게 확보할 수 있도록 산업집적법 개정 등 규제개선을 건의해 관련 제도 개선을 이끌어내는 등 사업의 차질 없는 추진을 지원한 바 다.한편 이날 준공식에는 김정관 산업통상부 장관, 모하메드 압둘라흐만 알브라힘 사우디아라비아 석유·가스 담당 에너지부 차관보, 아민 에이치(H). 나세르 아람코 사장 겸 최고경영자(CEO), 안와르 알 히즈아지 에쓰-오일 최고경영자(CEO) 등 양국 정부와 기업 관계자 500여 명이 참석했다.