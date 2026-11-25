오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲가을을 알려주는 억새가을을 알려주는 억새가 하얀 머리칼을 흔들고 있다. 늦가을에서 초겨울로 바뀌어 가는 계절, 시골에선 김장을 하고 겨울을 준비하는 손길이 바쁘다. 김장을 해야 하고, 난방을 위한 준비를 해야 한다. 길가 노점상엔 김장거리를 팔며 지나는 길손을 유혹한다. ⓒ 박희종 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲늦가을을 알려주는 풍경가는 가을이 아쉬운 듯, 잎을 떨군 나무와 아직도 단풍을 안고 있는 나무들이 조화롭게 어울리고 있다. 햇살이 내린 오전, 조화롭게 어우러지는 가을 풍경들이 잠시 발길을 멎게 한다. ⓒ 박희종 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

창문 너머엔 흰 눈이 내리고 있다. 흰 눈이라고 해야 몇 방울 흩날리는 풍경, 소복하게 내리는 눈 하고는 품격이 다르다. 얼른 눈 속으로 뛰어들고 싶고, 휴대폰을 꺼내 사진이라도 찍고 싶은 눈이 아니어서다. 어쩐지 썰렁함이 묻어 있는 눈이 비스듬한 산자락을 타고 흩날린다. 하늘 속을 유영하는 눈에 정신마저 혼란스럽다.그럼에도 '감나무가 등장하면 좋을 텐데' 하는 생각은 변함이 없다. 하얀 하늘 속 감나무 끄트머리에 달린 서너 개의 까치밥, 여기에 눈이 내리는 풍경이 아름다워서다. 두고두고 기억 속에 남아 있음은 그리움과 아름다움이 깊이 자리하고 있어서다. 그 그리움을 떨치지 못해 몇 해 전 감나무 한 그루 심었다. 추위에 약한 감나무는 꽃을 피우고는 소식이 없어 이내 포기하고 말았다. 눈이 흩날리는 골짜기엔 아무 소리도 흔적도 없다. 오로지 하양만이 흩날리고 있다.싸늘한 바람이 몰아치며 눈 서너 알을 한구석으로 몰아가고, 바람에 나뒹구는 낙엽은 귀찮은 듯 구석에 자리 잡았다. 썰렁함에 쫓기듯이 길고양이도 발길이 바쁘다. 산자락에 흩날리는 눈 몇 알과 하얀 억새가 눈이 마주쳤다. 어느 것이 흰 것인지 알 수는 없지만, 억새의 머리칼이 한 수 위다.서투른 눈발이 날리는 골짜기의 풍경은 겨울도 아니고 가을도 아니다. 섣부른 초겨울이 찾아온 도랑엔 흩날리는 눈이 제법 하얗다. 썰렁함에 지쳐 누운 풀 위에 바람에 쫓기듯이 모여든 눈이다. 얼른 겨울 준비를 해야겠다. 시골엔 철마다 할 일이 너무 많다. 계절마다 적응하며 살아야 해서다.며칠 전, 아이들을 불러 김장을 했다. 김장이라 해야 절임 배추를 사다 양념만 넣는 일이다. 사는 곳이 해발 300m, 여기가 바로 고랭지 배추 산지다. 여름부터 배추를 심고, 물을 주며 농부들의 발걸음은 하루도 쉴 날이 없었다. 여름이면 고추로 살림 밑천을 마련하고, 가을이면 배추가 한몫하는 시골이다.김장거리를 파는 노점상이 등장했고, 곳곳에 절임 배추를 선전하는 현수막이 걸려있다. 고랭지 배추 산지에 살고 있으니, 김장은 전혀 문제가 없다. 문 앞을 나서면 절임 배추를 살 수 있으니 얼마나 좋은가?늦가을이면 연례행사로 김장을 한다. 사다 먹는 것이 편하기도 하고, 가격도 저렴할 수 있다. 언제나 구입이 가능한 김장이지만, 아직은 고집하는 것은 김장보다 온 식구들이 모이는 것이 좋아서다. 바쁜 일상에 온 식구가 모인다는 것은 쉽지 않다. 김장을 핑계로 온 식구가 둘러앉아 있는 모습. '얼마나 더 할 수 있을까' 의심하는 것은 세월이 변해서다.다행인 것은 바쁜 일상에도 말없이 와주는 자식들이 있어서다. 김장하는 것은 두 번째 일이고, 돼지고기 수육과 막걸리 한잔이 첫 번째 목적이다. 지난 삶을 나누고, 살아가는 이야기로 김장한다. 아내가 주관하는 김장을 말없이 도와야 했다. 긴 세월이 흘렀고, 몸이 예전과 같지 않은 아내다. 아픈 허리를 잡고 김장하는 아내, 서둘러 무거운 것을 들어줘야 한다. 무채를 썰어 주고, 양념에 들어갈 채소를 손질해 준다. 한 해를 마무리하는 김장이 성황리에 끝났다.삶의 터전으로 돌아가는 아이들, 들고 갈 짐을 싸야 했다. 아내는 아침부터 짐 싸기에 여념 없다. 아들과 딸, 갈 곳에 따라 물건을 분리하고 짐을 챙긴다. 무엇이 그렇게도 많을까? 김장을 싣고, 고춧가루도 실어야 하며 고소한 기름도 줘야 한다. 쌀은 남았다고 하니, 다음에 보내 줄 생각이다.긴 씨름 끝에 김장을 했고, 아이들이 떠나간 시골집은 허전하다. 아내와 둘만 남아 있는 시골집, 오래전 내 부모의 마음을 추억해 본다. 아들을 보내놓고 당신들의 생각은 어떠했을까? 아이들 차가 모퉁이를 돌아갈 때까지 발걸음을 떼지 못했다. 아이들과 어울려 연례행사인 김장도 했고, 이젠 겨울을 준비해야 한다.서둘러 야외 수도를 부직포로 싸줘야 한다. 추운 겨울에 낭패를 볼까 무서워서다. 산바람에 흩날리는 눈이 제법 많아졌다. 잔디밭에도 하얗게 내린 눈, 첫눈이란 말에 어울리지 않는 눈이다. 소복하게 송이송이 내리는 눈이 아닌, 산바람에 흩날리는 서툰 눈이다. 올해는 또 얼마나 눈이 내릴까?골짜기의 삶은 여름이어도 걱정이고, 겨울이어도 할 일이 많다. 추우면 추운 대로 걱정이 있고, 더우면 더운 대로 또 근심이 있다. 지하실에 기름이 아직은 남아 있지만 겨울을 나기엔 부족하다. 한 번에 오른 기름값은 요지부동이다. 순식간에 오르고 도대체 내려올 생각이 없다.기름통도 채워야 하고, 창고에 쌓아 둔 배추와 양파도 보온해야 한다. 텃밭 가을의 잔재도 손질해야 하며, 가을이 남긴 쓸쓸함도 덜어내야 한다. 계절이 주는 아름다움도 있지만, 시골살이는 쉽지 않다. 계절 따라 자연에 순응하는 삶이 필요해서다.맑은 햇살과 서늘한 바람을 제외하면 어려운 삶이지만 그래도 맑음이 좋아 살아간다. 맑은 햇살은 아직도 포기할 수 없다. 얼른 바람을 피해 들어선 거실은 아늑하다. 엊그제 그린 수채화 한 점이 눈에 들어온다.소복하게 눈이 쌓인 골짜기 풍경, 맑음이 있고 깨끗함이 있는 골짜기의 그림이다. 흩날리는 눈이 서성이는 골짜기, 여기에 햇살만 찾아오면 그만인데 눈이 내린다. 조용한 골짜기에 눈이 흩날리는 날, 왠지 고요함이 쓸쓸하기도 하다. 풍성한 눈이라도 왔으면 하는 골짜기 풍경이다.