큰사진보기 ▲충남의 한 화력 발전소 모습 ⓒ 충남환경운동연합 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 24일 충남 보훈관 대회의실에는 서천, 보령, 태안, 당진 등 석탄화력발전소 주변 마을 주민들이 충남도 관계자와 전문가들을 만나 간담회를 가진 것. ⓒ 이재환 관련사진보기

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석탄화력발전소 주변 주민들의 마음은 답답하기만 하다. 당장 마을에 암환자가 발생하고 주민들의 소변에서는 비소 성분이 검출 된다. 폐와 신장이 망가진 주민도 있다. '피해는 있는데, 피해 원인을 특정하기는 어렵다'는 게 정부나 행정기관, 혹은 전문가들의 입장이다.이런 가운데 석탄화력 발전소 주변 마을 주민들이 한자리에 모였다. 지난 24일 충남 보훈관 대회의실에는 서천, 보령, 태안, 당진 등 석탄화력발전소 주변 마을 주민들이 '석탄화력 발전소 주변 주민들의 건강영향조사 추진의 문제점' 및 향후 대책을 놓고 충남도 관계자와 전문가들을 만나 간담회를 가진 것.이날 간담회에서 주민들은 "건강 영향조사를 즉각 중단하고 역학조사를 통해 석탄발전소의 피해에 대한 진상을 규명해야 한다"고 주장했다.앞서 지난해 11월 충남도에서 실시한 석탄화력발전소 주변 주민들의 건강검진 결과 석탄화력발전소 주변 주민들의 몸에서 기준치를 웃도는 비소 성분이 검출돼 충격을 안겼다. 당시 보령 지역 주민들의 몸에서는 기준치(100㎍/L- 100마이크로퍼리터)보다 1.3배 높은 134.32㎍/L에서 많게는 10.6배에 달하는 1062.96㎍/L의 비소가 검출됐다. 비소(As)의 경우 석탄이 연소되는 과정에서 기화·배출되는 것으로 알려져 있다.이날 간담회에 참석한 주민 A씨(보령시)는 "석탄발전소 주변에서 30년 이상 살았던 주민들의 몸에서 비소가 나왔다. 석탄발전소가 원인이라고 보고 있다. (역학조사를 통해) 이런 사실을 명확히 밝힐 필요가 있다"라며 "그래야 치료비와 약값을 지원 받을 수 있다. 주민들이 모두 죽은 후에 보상을 할 계획인가"라고 분통을 터뜨렸다.주민들은 이날 간담회에서 충남도의 건강영향조사의 신뢰성에 대서도 의문을 제기했다. 충남도는 지난 2017년부터 2022년도까지 석탄화력발전소 주변 마을 주민들에 대한 건강영향조사를 실시하고 있다. 이어 지난 2023년부터 오는 2027년까지 사후 관리를 위한 건강영향조사를 진행하고 있다.하지만 주민들 사이에서는 건강영향조사에 대한 불신이 커진 상황이다. 주민들에 따르면 지난 2023년도 건강영향조사의 경우, 검진표에서 조사에 참여한 주민들의 이름과 주민번호가 불일치 하는 등의 문제가 발견되기도 했다.이주 발전소주변지역 상생위원회 주민대책위 공동위원장은 "충남도는 건강 영향조사를 중단하고 역학조사를 통해 주민 피해에 대한 원인규명부터 해야 한다"고 주장했다.그러면서 "석탄화력 발전소 주변의 환경조사가 필요한 상황이다. 반경 5km 이내에 대한 정밀 조사가 필요하다. (이 안에 있는 가정집의) 지하수, 문틀이나 방충망, 빗물 고이는 추녀 아래, 마당, 농지, 도로변 주변의 초미세 먼지를 조사해야 한다. 중금속 검사가 필요한 상황이다. 이 모든 과정은 주민들의 입회하에 이루어져야 한다"라고 강조했다.이어 "건강영향조사에도 문제가 많다. 검사 항목 중 하나는 폐 엑스레이이다. 그러나 그것만으로는 폐 이상 징후를 발견하기 어렵다. 폐 검퓨터단층촬영(CT)나 복부초음파 검사가 필요하다. 소변과 혈액을 통해 중금속을 검사한다. 그러나 이 경우에는 단기적인 노출에 대한 조사일 뿐이다. 누적된 중금속을 검사하기 위해서는 머리카락과 손톱, 발톱을 검사하는 것이다"라고 말했다.이에 대해 충남도 관계자는 25일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "주민들의 요구사항에 대해서는 협의가 필요한 상황이다. 주민들이 요구한 손발톱 머리카락 검사 등은 전문가들도 필요하다는 입장이다. TF(문제해결을 위한 임시조직)을 구성해서 의견을 조율해 나갈 계획"이라고 밝혔다.역학조사와 관련해서도 이 관계자는 "(2016년도부터 2023년도 건강영향조사에서) 비소에 대한 고노출자가 나오고 있다. 고노출자에 대한 추적관리가 필요하다. 당초 2027년까지 사후 관리를 하기로 한 것"이라며 "이후 그 내용을 바탕으로 추적관리(역학조사 등)를 할 예정이었다"라고 설명했다.