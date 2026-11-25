큰사진보기 ▲지난 3월 15일 오후 경기 성남 서울공항에서 중동 상황 악화로 현치 체류 교민이 탑승한 공군 다목적 수송기 KC-330 '시그너스'가 도착하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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지난 3월 중동 지역 우리 교민 200여 명을 안전하게 귀국시키는 데 기여한 공군 수송기 조종사와 28년간 2만여 건의 구급 출동에 나선 소방관 등 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 헌신해 온 제복근무자들이 포상을 받는다.국가보훈부는 오는 26일 오전 10시 30분 서울 강남구 삼성동 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 '2026년 모범 제복근무자 포상식'을 개최한다고 25일 밝혔다.이번 포상식은 군인과 경찰관, 소방관, 해양경찰관, 교도관 등 일선 현장에서 국민의 생명과 안전을 지켜온 제복근무자들의 노고를 격려하고 이들에 대한 존중과 감사의 문화를 확산하기 위해 마련됐다.올해 포상 대상자는 군인 53명, 경찰관 82명, 소방관 75명, 해양경찰관 31명, 교도관 49명 등 모범 제복근무자 290명과 제복근무자에 대한 감사 문화 확산에 기여한 일반 국민·단체 5명 등 모두 295명이다. 행사에는 권오을 국가보훈부 장관과 수상자 및 가족, 관계 기관 관계자 등 500여 명이 참석할 예정이다.공군 제5공중기동비행단 박재효 소령은 군 수송기 기장으로 지난 3월 사우디아라비아에서 실시된 '사막의 빛' 작전에 참여했다. 박 소령은 불안정한 국제 정세와 제한된 작전 여건 속에서도 중동 지역에 체류하던 우리 교민 200여 명을 안전하게 국내로 이송하는 데 기여한 공로를 인정받았다.경북 영주경찰서 동부지구대 심일수 경감은 37년간 일선 치안 현장에서 근무해 온 베테랑 경찰관으로, 지난 5월 건물 방화범을 검거하는 등 신속한 현장 대응으로 시민의 안전을 지켜왔다.광산소방서 하남119안전센터 박충노 소방경은 28년간 약 2만 건의 구급 출동에 나선 베테랑 구급대원이다. 심정지 환자의 생명을 구한 구급대원에게 주어지는 '하트세이버' 인증을 9차례, 뇌혈관 질환 환자에 대한 적절한 응급처치 공로로 수여되는 '브레인세이버' 인증을 두 차례 받았다.포항해양경찰서 영일만파출소 김정율 경장은 지난 5월 경북 포항시 북구 흥해읍 오도1리항 인근 해상에서 발생한 차량 추락 사고의 인명 구조에 기여했다.서울지방교정청 박용기 교감은 수용자들의 청원과 진정 처리 기간을 단축하고 긴급하거나 중대한 사안을 신속하게 처리하는 등 교정 행정 개선에 기여한 공로로 포상을 받는다.제복근무자와 그 가족들을 꾸준히 지원해 온 민간단체에도 감사패가 수여된다. 약 14년간 순직하거나 공무 수행 중 부상을 입은 경찰관의 자녀들에게 장학금을 지원해 온 현대백화점 사회복지재단과 약 22년간 순직·공상 소방관을 대상으로 특별위로금을 지원해 온 대한소방공제회 등이 대상이다.포상식은 표창장 및 감사패 수여, 감사 케이크 전달식, 가수 정인과 비트박스·아카펠라 그룹 비트펠라하우스의 축하 공연, 오찬 등의 순서로 진행된다.보훈부는 시민들이 제복근무자에게 감사의 마음을 전할 수 있도록 25일부터 다음 달 2일까지 행사장 지하 1층 파르나스몰에서 제복근무자 관련 전시와 응원 공간으로 구성된 '국민 감사 마당'도 운영한다.권오을 국가보훈부 장관은 "국민의 생명과 안전을 지키는 최일선에서 묵묵히 헌신해 온 제복근무자와 그 곁에서 든든한 버팀목이 되어주신 가족분들을 모시고 감사의 마음을 전하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"면서 "제복근무자에 대한 존중과 감사가 국민 일상에서 자연스러운 문화로 뿌리내릴 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.