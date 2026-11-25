큰사진보기 ▲김세민 부회장은 “당장의 경기 결과나 메달은 중요하지 않다. 스포츠를 통해 장애인 스스로가 ‘나도 할 수 있다’는 자신감을 갖는 것이 무엇보다 중요하다”며 “앞으로도 우리 선수들이 주눅 들지 않고 꿈을 펼칠 수 있도록 키다리 아저씨 역할에 최선을 다하겠다”고 말했다. ⓒ 방관식 관련사진보기

AD

"처음 장애인 선수들을 만났을 때 어딘가 주눅이 들어 있다는 느낌을 받았습니다. 예전보다 많이 개선됐다고는 하지만, 여전히 비장애인과의 보이지 않는 차별이 엄연한 현실이었던 거죠. 우리 선수들이 조금이라도 더 나은 환경에서, 더 잘 먹어가면서 당당하게 운동하는 모습을 꼭 보고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲지난 6월 있은 장애학생들을 위한 체육발전 기금 기탁식 모습. 김세민(사진 왼쪽 세 번째) 부회장은 장애인과 맺은 소중한 인연의 폭을 미래 세대인 장애학생들에게까지 넓히고 있다. ⓒ 서산교육지원청 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

23일 서산시장애인체육회 김세민 부회장을 만났다. 몇 해 전 장애인체육회 관계자들과 인연이 닿아 지체장애인 연말 행사를 후원하면서 시작된 그의 발걸음은, 이제 지역 장애인 체육계의 든든한 버팀목으로 자리 잡았다.바쁘게 사업을 운영하는 와중에도 평소 사회 환원과 봉사에 깊은 관심을 가졌던 김 부회장은, 장애인들과 직접 호흡하면서 보다 의미 있고 진정성 있는 나눔에 눈을 뜨게 됐다고 했다.비장애인들의 눈치를 살피며 열악한 환경 속에서 운동해야 하는 선수들의 모습을 지켜보며 "이분들에게야말로 실질적인 도움이 가장 절실하다"는 생각이 들었고, 그날 이후 뒤에서 묵묵히 힘을 보태는 '키다리 아저씨'를 자처하고 나섰다.자문위원을 거쳐 부회장이라는 중책을 맡은 뒤엔 수천만 원의 사재를 장애인체육 발전을 위해 쾌척했다. 금전적인 후원뿐만 아니라 선수단의 간식과 숙박 등 세심한 부분까지 일일이 챙기며 물심양면으로 지원을 아끼지 않고 있다.이처럼 든든한 뒷받침으로 선수들의 기를 살려주자 성적도 자연스레 뒤따랐다. 지난해 서산시에서 열린 제31회 충청남도장애인체육대회에서는 개최지 가산점을 제외하고도 당당히 종합우승을 차지하는 기염을 토하는 데 밑거름이 됐다.최근 김 부회장은 장애인과 맺은 소중한 인연의 폭을 미래 세대인 장애학생들에게까지 넓히고 있다.2년째 1천만 원이 넘는 장애학생 체육발전 기금을 후원하며 장애학생체육대회에 상금을 신설한 것이다. 이는 어린 선수들의 자발적이고 적극적인 참여를 이끌어내며 지역 장애학생 체육의 획기적인 발전을 견인하는 계기가 됐다.각종 행사 현장에서 어린 장애학생들이 스포츠를 통해 자신감을 얻고 밝게 웃는 모습을 지켜보는 일은 이제 그에게 가장 큰 삶의 활력소가 되고 있다.김세민 부회장은 "당장의 경기 결과나 메달은 중요하지 않다. 스포츠를 통해 장애인 스스로가 '나도 할 수 있다'는 자신감을 갖는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 우리 선수들이 주눅 들지 않고 꿈을 펼칠 수 있도록 키다리 아저씨 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.