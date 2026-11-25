큰사진보기 ▲양대노총양대노총이 25일 오전 국회의사당 앞 계단에서 65세 법정 정년연장 연내 입법 처리 촉구 기자회견을 하고 있다. ⓒ 한국노총 관련사진보기

AD

양대노총이 25일 정부와 국회를 향해 '65세 법정 정년연장 연내 입법'을 촉구했다.한국노총과 민주노총은 25일 오전 10시부터 서울 여의도 국회의사당 계단 앞에서 기자회견을 개최했다.강석윤 한국노총 상임부위원장, 한성규 민주노총 부위원장이 낭독한 기자회견문을 통해 "정부와 국회는 더 이상 노동자의 소득공백 방치 말라"며 "정년과 국민연금 수급 불일치, 65세 법정 정년연장 올해 안에 반드시 입법으로 해결하라"고 촉구했다.또한 "65세 법정 정년연장은 대통령의 공약이자 정부의 국정과제이며, 노동자의 생존권과 노후소득 보장을 위한 최소한의 국가적 책임"이라며 "그럼에도 정부와 국회는 청년고용과 노사 간 의견을 이유로 입법을 미뤄왔다"고 밝혔다.이어 "국민과의 약속을 지키는데 더 이상의 유예는 있을 수 없다"며 "정년연장 입법이 또다시 해를 넘긴다면 그 책임은 정부와 국회에 있음"을 경고했다.양대노총은 "노동자의 생존권과 노후소득을 위해 65세 법정 정년연장 연내 입법이 관철될 때까지 모든 조직적 역량을 모아 강력히 투쟁할 것"이라고 밝혔다.이어 ▲국민연금 65세, 정년 60세 소득공백 방치 말고 올해 안 입법 ▲재고용 아닌 법정 정년연장- 노동자 고용안정과 노후소득 보장 ▲정부와 여당 약속 이행-국회 정년연장 법안 즉각 처리 ▲노동자 소득공백 해결 국가 책임-정년연장 입법 등을 촉구했다.발언을 한 김동명 한국노총 위원장은 "올해 국회에서도 입법이 이뤄지지 않는다면 더 이상의 대화는 없다. 약속만 반복하고 입법은 미루는 정치에 더 이상 기대하지 않겠다"며 "65세 법정 정년연장, 올해 안에 반드시 입법해야 한다. 그 약속이 지켜질 때까지 모든 조직적 역량을 모아 투쟁하겠다"고 강조했다.이재진 민주노총 비대위원장은"정년연장을 더 이상 노사 간 이견이나 사회적 논의를 핑계로 미뤄서는 안 된다는 점을 분명히 한다"며 "정기국회 법안심사에서 65세 법정 정년연장 법안을 반드시 처리해야 할 것이다. 연내 입법이 관철될 때까지 공동투쟁을 더욱 강력하게 전개해 나갈 것"이라고 밝혔다.박용락 금속노련 사무처장은 "정년연장은 노동자를 재고용하는 방식이 아니라 숙련과 경험이 존중받으며 안정적으로 일할 수 있도록 제도적으로 보장돼야 한다"며 "이것은 노동자 뿐만 아니라 우리 산업의 미래를 위해 반드시 가야할 길"이라고 주장했다.이날 양대노총 조합원 및 간부 350여 명이 모인 가운데, 민주노총 이종철 금속노조 현대차 지부장,이윤희 공공운수노조 부위원장, 박중배 공무원노조 수석부위원장과 한국노총 강석화 연합노련 사무처장, 박기찬 공공노련 한국수자원공사노조 위원장 등도 발언을 통해 연내 정년연장의 정당성을 밝혔다.