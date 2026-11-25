큰사진보기 ▲경남 하동군에서 재배된 녹차로 우려낸 차. ⓒ 유창재 관련사진보기

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큰사진보기 ▲말차로 만든 다양한 제품들. ⓒ 유창재 관련사진보기

큰사진보기 ▲차 산업 발전 기본계획 ⓒ 농림축산식품부 관련사진보기

정부가 재배 농가 감소와 고령화로 위축된 국내 차(茶) 생산 기반을 공동 영농과 기계화로 되살리고, 말차 등을 중심으로 '케이-티(K-Tea)' 산업을 키워 세계 시장 공략에 나선다. 2031년까지 국내 차 생산량을 현재 3685톤에서 4500톤으로 늘리고, 차 수출액도 3500만 달러까지 확대한다는 목표를 세웠다.농림축산식품부는 25일 지속 가능한 생산 기반 구축, 말차 등 고부가가치 제품 육성, 차 소비와 문화 저변 확대 등 3대 전략을 담은 '제2차 차산업 발전 기본 계획(2027~2031)'을 발표했다.농식품부에 따르면 국내 차 산업은 생산 기반이 갈수록 약화하고 있다. 차 재배 농가는 2017년 3406호에서 2024년 2683호로 21.2% 줄었고, 재배 면적도 같은 기간 3050㏊(헥타르)에서 2551㏊로 16.4% 감소했다. 반면 최근 20~30대를 중심으로 말차 음료와 디저트 소비가 늘고 녹차 수출도 증가하면서 새로운 성장 가능성이 열리고 있다.이에 농식품부는 우선 차밭의 공동 영농과 기계화를 통해 생산성을 높이기로 했다. 2027년부터 약 30억 원 규모의 공동 영농 시범 사업을 추진한다. 수요 기업을 중심으로 농가를 조직화해 시비와 전정, 차광, 수확 등 주요 농작업을 공동으로 수행하는 방식이다. 고령농과 소규모 농가의 노동 부담을 줄이는 동시에 기업이 필요로 하는 원료를 안정적으로 공급한다는 구상이다.청년농의 차산업 진입을 위해 임대형 다원과 현장 실습, 재배·제다 교육도 연계한다. 평지형 차밭 조성과 작업로·관수 시설 확충, 재해예방시설 설치도 지원한다. 기계채엽과 기후변화에 적합한 우량 차나무 묘목 공급은 연간 4만 주에서 6만 주로 확대한다.특히 말차를 K-Tea의 핵심 성장 동력으로 육성한다.서준환 농식품부 유통소비정책관은 이날 기자들과 만난 자리에서 "세계 말차 시장은 2025년 51억 달러에서 2033년 89억 달러로 약 74% 성장할 것으로 전망된다"며 "우리나라 녹차 수출액도 2024년 595만 달러에서 2025년 866만 달러로 45.5% 증가했다"고 밝혔다.이어 그는 "우리 차는 안정성이 높고, 가격 경쟁력도 있다"면서 "특히 기존의 녹차보다 말차 수요가 더 있고, 말차의 생산 경비가 덜 들고 부가가치 측면에서도 훨씬 유리하기 때문에 말차 산업을 계속 키워가는 방향으로 정책을 고려하고 있다"고 말했다.이에 농식품부는 생산 농가와 가공·수요 기업 간 계약 생산을 도입해 안정적인 판로와 원료 공급 체계를 구축한다. 2027~2028년 시범 운영을 거쳐 확대할 계획이다. 아울러 2027년부터 2년간 100억 원을 투입해 주요 산지 2곳에 말차 가공 라인을 구축한다. 증열·건조·선별·저온 미세 분쇄 등 핵심 설비를 확충해 국내 말차 생산 능력을 연간 650톤에서 약 800톤으로 끌어올린다는 목표다.말차의 정의와 색상·입도 등 용도별 거래 규격도 단체 표준으로 제정한다. 생산부터 출하까지 안전성 검사와 원산지 관리를 강화하고, 국제 인증 취득과 해외 박람회 참가, 현지 구매처 발굴 등 수출 지원도 확대한다.국산 차의 소비 저변을 넓히기 위한 정책도 추진한다. 청년층의 소비 성향에 맞춰 말차 음료와 디저트, 즉석 음료(RTD) 등 다양한 제품과 기능성 소재 개발을 지원한다. 매년 5월 25일 '차의 날'에는 시음회와 팝업스토어 등 국민 참여 행사를 열고, 보성·하동·제주 등 주요 산지의 차 문화 자원을 활용한 관광·체험 프로그램도 육성한다.전통 잎차는 산지와 품종, 수확 시기, 제다인 정보를 표시해 차별화하고, 전통 제다 기술의 기록·전승과 해외 홍보도 강화한다. 생산·판매·수출입을 아우르는 차산업 통계를 구축하고 민관 차산업발전협의체를 반기별로 운영해 정책 추진 상황도 점검한다.송미령 농식품부 장관은 "이번 기본 계획은 차 생산 기반을 안정적으로 유지하고, 말차 등 고부가가치 제품의 성장 가능성을 농가 소득과 수출 확대로 연결하기 위한 것"이라며 "국산 차가 국민의 일상에 자리 잡고 K-Tea가 세계 시장에서 각광 받을 수 있도록 정책적 역량을 집중하겠다"고 강조했다.