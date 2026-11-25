큰사진보기 ▲지난 24일 태안발전본부에서 열린 태안해상풍력 경영진 간담회. 앞줄 왼쪽 세 번째부터 니틴 압테 뷔나에너지 그룹 회장, 이정복 한국서부발전 사장, 토마스 비베 폴센 CIP 아시아·태평양 총괄. ⓒ 한국서부발전 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이정복 한국서부발전 사장(가운데)과 니틴 압테 뷔나에너지 그룹 회장(왼쪽), 토마스 비베 폴센 CIP 아시아·태평양 총괄이 태안발전본부에서 만났다. ⓒ 한국서부발전제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국서부발전과 뷔나에너지, CIP 경영진이 지난 24일 태안발전본부에서 504MW 태안해상풍력 사업의 주요 계약과 착공 준비 절차를 논의하고 있다. 이정복 서부발전 사장은 가운데. ⓒ 한국서부발전 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

한국서부발전이 뷔나에너지(Vena Energy), 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP)와 504MW 규모의 태안해상풍력 사업 착공 준비에 나섰다. 석탄화력발전소의 단계적 폐지를 앞둔 태안에서는 기존 발전시설을 재활용하는 방안과 함께, 발전소 노동자의 고용을 어떻게 이어가고 해상풍력 사업의 일자리와 수익을 어떻게 지역에 남길지가 과제로 떠오른다.서부발전은 지난 24일 충남 태안발전본부에서 이정복 사장과 니틴 압테 뷔나에너지 그룹 회장, 토마스 비베 폴센 CIP 아시아·태평양 총괄 등이 참석한 가운데 경영진 간담회를 열었다. 세 회사는 2027년 착공을 목표로 주요 계약 체결과 사업 일정, 배후 기반시설 조성, 공사 품질관리 등에서 협력하기로 했다. 참석자들은 간담회 뒤 태안발전본부의 기존 시설과 사업 예정지를 살폈다.태안해상풍력은 태안 서쪽 해상에 504MW 규모의 발전단지를 조성하는 사업이다. 서부발전은 지난해 9월 태안군과 공공주도 해상풍력 개발을 위한 업무협약을 맺었고, 올해 7월에는 뷔나에너지·CIP와 공동개발협약을 체결했다.서부발전은 태안화력발전소의 유휴부지와 송전망, 항만시설을 해상풍력 단지의 건설과 운영에 활용하는 방안을 검토하고 있다. 기존 시설을 이용하면 신규 기반시설 조성 비용을 줄일 수 있다는 게 회사 측 설명이다. 태안군으로서는 항만과 배후부지가 공사 기간에 쓰이는 데서 그치지 않고, 준공 이후에도 운영·정비 인력과 관련 업체가 일하는 기반이 될 수 있을지가 중요하다.간담회에서는 석탄화력 폐지에 따른 발전인력의 직무 전환과 지역 일자리 창출 방안도 논의됐다. 서부발전은 지난 7월 CIP와 맺은 전문인력 양성 업무협약을 바탕으로 석탄화력 인력이 해상풍력 분야에서 일할 수 있도록 전환교육을 구체화할 계획이다.태안에서 체감할 고용 효과는 교육 이후에 드러난다. 기존 발전소에서 일해 온 협력업체 노동자까지 교육에 참여할 수 있는지, 수료자가 실제 채용으로 이어지는지, 준공 뒤 태안에 상시 운영·정비 일자리가 얼마나 생기는지가 관건이다. 사업자가 공개한 간담회 내용에는 구체적인 고용 규모나 채용 방식이 담기지 않았다.바다를 생활 터전으로 삼는 어업인과의 협의도 남아 있다. 공사와 운영 단계에서 조업과 선박 통항에 어떤 영향이 있는지, 영향을 받는 어업인의 의견을 어떻게 사업에 반영하고 지역에 돌아갈 이익을 어떤 방식으로 나눌지 구체화해야 한다. 태안에서의 정의로운 전환은 발전단지의 규모와 함께 기존 일자리를 얼마나 이어가고 어업인의 생업을 어떻게 지키는지로 평가받게 된다.이정복 서부발전 사장은 "태안해상풍력은 기존 석탄화력 발전시설을 활용하고 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 에너지전환 사업"이라며 "세계적 해상풍력 기업들과 긴밀히 협력해 주요 현안을 해결하고 사업을 안정적으로 추진하겠다"고 말했다.