큰사진보기 ▲최용철 소방청장이 9일 세종시 소방청에서 열린 순직 소방공무원 추모명패 헌정식에서 고 김진석 소방위의 명패를 추모의벽에 부착하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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지난달 경기도 부천의 공장 화재 현장에서 진화 작업을 벌이다 순직한 고(故) 김진석 소방위가 국가유공자로 등록됐다. 등록 신청이 이뤄진 지 32일 만이다.국가보훈부는 25일 김 소방위에 대한 국가유공자(순직군경) 등록 절차를 지난 20일 마쳤으며, 23일 유족에게 이 사실을 통지했다고 밝혔다. 보훈부는 조만간 유족에게 대통령 명의의 국가유공자 증서를 전달할 예정이다.11년 차 소방관이었던 김 소방위는 지난 10월 16일 오전 8시 38분께 부천시 오정구 내동의 한 금속 사출 인쇄공장에서 발생한 화재를 진압하기 위해 출동했다. 당시 김 소방위는 24시간 근무를 마치고 퇴근을 20여 분 앞두고 있었다.가장 먼저 현장에 도착한 소방대원들과 함께 건물 내부로 들어간 김 소방위는 불길이 급격하게 번지면서 고립됐다. 구조된 뒤 병원으로 옮겨져 치료받았으나 이튿날인 17일 오전 0시 55분께 끝내 숨졌다. 당시 화재로 김 소방위 외에도 소방대원 5명과 공장 관계자 2명이 다쳤다.김 소방위는 평소에도 적극적인 구조활동으로 여러 차례 심정지 환자의 생명을 구해 '하트세이버'를 수상했다. 올해 1월에는 부천시 원종동의 한 다세대주택 화재 현장에서 주민들을 구조한 공로로 모범공무원 표창을 받기도 했다.정부와 경기도는 고인에게 소방장에서 소방위로 1계급 특별승진을 추서했다. 지난달 19일 부천체육관에서 경기도청장(葬)으로 영결식이 엄수됐으며, 고인의 영현은 이날 오후 국립서울현충원 충혼당에 안장됐다.이번 국가유공자 등록은 보훈부와 소방청이 지난 2022년 체결한 업무협약을 바탕으로 신속하게 이뤄졌다. 소방청 내 소방보훈전담팀이 유족의 국가유공자 등록 신청부터 심사에 필요한 자료 확보와 제출까지 지원했다.보훈부는 지난달 19일 등록 신청을 접수한 뒤 위험직무순직 인정 절차가 마무리되기 전에 보훈심사를 진행했다. 지난 12일 보훈심사위원회의 심의·의결을 거쳐 20일 최종 등록을 마쳤다.이에 따라 유가족은 각각의 지원 요건에 따라 보훈 보상금과 의료·교육·취업 지원, 주택 특별분양 등의 혜택을 받을 수 있게 됐다. 보훈부는 순직 군인·경찰·소방공무원 유가족을 위한 정서 지원 프로그램인 '히어로즈 패밀리' 등도 안내할 예정이다.보훈부는 국가와 국민을 위해 희생한 공무원과 유가족에 대한 지원이 늦어지지 않도록 관련 제도를 개선해 왔다. 2022년 1월부터 위험직무순직이 인정된 군인과 경찰·소방공무원에 대한 보훈심사를 생략하고, 2024년 2월부터는 위험직무순직 인정 절차가 진행 중이라도 보훈심사를 먼저 시작할 수 있도록 했다.앞으로는 보훈심사 생략 대상을 위험직무순직으로 인정된 일반직 공무원까지 확대하는 방안도 추진한다. 또 순직 유족급여 청구일과 국가유공자 등록 신청일 가운데 더 이른 날짜를 기준으로 보훈 보상 수급권이 발생하도록 관련 법령을 개정할 계획이다. 국가유공자 등록 신청이 늦어져 유족들이 보상에서 불이익을 받는 일을 줄이기 위해서다.권오을 국가보훈부 장관은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 화마 속에서도 끝까지 임무를 다하셨던 고 김진석 소방위의 숭고한 희생을 결코 잊지 않을 것"이라고 밝혔다.이어 "정부는 국가와 국민을 위해 희생·헌신한 분들과 그 유가족분들이 하루라도 빨리 합당한 예우와 지원을 받을 수 있도록 보훈제도를 지속적으로 개선하고, 영웅의 가족분들이 자긍심을 갖고 살아가실 수 있도록 국가가 든든한 버팀목으로서 책임을 다하겠다"고 강조했다.