큰사진보기 ▲최서윤 광주시의원은 24일 감사담당관을 대상으로 진행한 행정사무감사에서 재난 예경보시설 관리 부실과 유지보수비 부적정 지급 문제를 집중적으로 추궁하며 실질적인 재발 방지 대책을 촉구했다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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시민의 생명과 안전을 지키기 위해 설치된 광주시 재난 예경보시설 가운데 현장 점검 대상 시설의 약 30%에서 작동 이상이 확인됐다. 마을방송시설에 대한 정기 점검이 제대로 이뤄지지 않았는데도 유지보수비가 지급된 사실까지 드러나면서 광주시의 재난시설 관리·감독 체계가 도마 위에 올랐다.최서윤 광주시의원은 24일 감사담당관을 대상으로 진행한 행정사무감사에서 재난 예경보시설 관리 부실과 유지보수비 부적정 지급 문제를 집중적으로 추궁하며 실질적인 재발 방지 대책을 촉구했다. 특히 최 의원은 유지보수비 환수와 담당 공무원에 대한 주의 처분만으로 시민 안전에 대한 행정의 책임이 해소되는 것은 아니라고 지적했다.최 의원은 이날 2026년 재난정보시스템 운영·관리 특정감사 결과를 토대로 광주시의 재난시설 관리 실태를 따져 물었다.감사 결과 현장 점검 대상 예경보시설 가운데 정상적으로 작동한 시설은 약 70%에 그쳤다. 마을방송시설에 대한 월 1회 점검도 제대로 이뤄지지 않았는데 유지보수비가 지급된 것으로 나타났다.최 의원은 "재난 예경보시설은 시민 안전과 직결되는 시설 아니냐"며 "어떻게 10대 중 3대가 오작동하느냐. 2년간 관리·감독을 제대로 하지 못한 광주시 행정의 민낯"이라고 질타했다. 이어 "2500만 원을 환수하는 것만으로 시민의 안전 문제가 해결되는 것은 아니다"라며 현재 고장 시설이 모두 복구됐는지 질의했다.감사담당관은 현재 고장 시설은 복구된 것으로 확인했다며 유지보수가 제대로 이뤄지지 않은 상태에서 대가가 지급된 사실을 확인해 약 2550만 원을 환수했다고 답했다.그러나 최 의원은 단순한 서류상 복구 확인이 아닌 실제 시설의 작동 여부를 점검했는지가 중요하다고 강조했다.최 의원은 광주시가 공지한 71개소에 대한 점검 결과나 서류 확인을 묻는 것이 아니라 실제 방송·통신·전원 작동 시험까지 확인했는지를 묻는 것이라고 재차 추궁했다.재난시설 유지보수 계약 과정의 문제점도 드러났다. 최 의원은 유지보수 업무가 제대로 이뤄지지 않았는데도 대금이 지급된 경위와 함께 해당 업체의 계약상 책임에 대해 질의했다.감사담당관실은 계약 관련 서류인 과업지시서와 계약내역서, 설계도면 등을 확인한 결과 과업지시서에는 해당 시설의 유지관리·보수 업무가 빠져 있었지만 계약내역서에는 포함돼 있었다고 설명했다.계약 관련 서류 간 업무 범위가 일치하지 않았던 것이다. 감사담당관실은 이 같은 사정을 고려해 업체의 귀책 정도가 크지 않다고 판단했다며 유지보수비 환수와 담당 공무원에 대한 주의 처분을 실시했다고 밝혔다.최 의원은 이에 대해 계약상 채무불이행에 따른 법적 책임과 손해배상 가능성은 없는지 따져 물었다. 또 앞으로 업체가 제출한 점검표만으로 대금이 지급되는 일이 없도록 월별 시험방송 기록과 담당 공무원의 현장 확인을 검수 및 대금 지급 절차에 연계할 것을 요구했다. 감사담당관은 동일한 문제가 재발하지 않도록 개선 조치를 마련하겠다고 답했다.최 의원은 광주시 육아종합지원센터의 운영 및 관리·감독 문제에 대해서도 집중적으로 질의했다. 지난 9월 접수된 진정을 토대로 진행된 감사에서는 특정 업체와의 반복 거래에 따른 이해충돌 가능성과 행사 참여 대상자 선정 기준 미비, 센터장 복무 문제 등이 확인됐다.감사담당관실은 감사 청구를 통해 제기된 8개 의혹 가운데 3개가량의 사안에서 문제가 있었다고 설명했다. 특정 업체와의 반복 거래에 대해서는 이해충돌 가능성이 있는 관계자의 제척·회피 절차를 마련하도록 소관 부서인 아동보육과에 제도 개선을 요구했다고 밝혔다.최 의원은 반복 거래 업체의 대표가 과거 센터의 지도·감독을 담당했던 해당 부서 관계자였다는 의혹에 대해서도 사실관계를 확인했는지 따져 물었다.감사담당관실은 관련 사실관계를 확인했다고 답했다. 특히 센터장 복무 문제와 관련해서는 감사담당관실이 CCTV를 통해 대리 출퇴근 사례를 적발하고 수사기관에 고발 조치한 사실도 공개됐다.최 의원은 관련 감사 결과와 처분 내용을 서면으로 제출할 것을 요구하고 아동보육과 행정사무감사에서도 해당 문제를 다시 살펴보겠다고 밝혔다.감사 처분 이후 사후 관리의 실효성에 대한 지적도 이어졌다. 최 의원은 주의 처분으로 감사 절차를 마무리하는 데 그치지 않고 담당자 교육과 업무 절차 개선, 재발 방지 대책 등이 실제로 이행됐는지 확인해야 한다고 강조했다. 그러면서 후속 조치의 구체적인 이행 내용과 완료 여부까지 점검할 것을 주문했다.