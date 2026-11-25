1월 14일 : "결정문이나 결정 이유에 대해서는 따로 들은 건 없다."

2월 13일 : "지금 진행되고 있는 징계 절차들에 대해 당대표가 어떤 입장을 밝히는 것도 적절치 않다."

11월 24일 : "당대표가 윤리위원회에 징계와 관련해 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일이다."

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큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 10월 30일 국회 로텐더홀에서 기자들과 만나 이야기하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당대표가 자신의 거짓말을 자백한 걸까? 장 대표가 올해 한동훈 무소속 국회의원 제명과 배현진 의원 징계를 전후해 내놓은 발언들이 서로 충돌하고 있다. 윤리위원회의 독립성을 강조하다가 당대표의 징계 관련 의견 전달은 당연하다고 말이 바뀌자, 한 의원은 장 대표가 그간의 해명이 "거짓말"이었음을 스스로 인정했다고 반발하고 나섰다.특히, 한 의원은 정치적으로 복당을 추진하던 기존 입장에서도 한발 더 나아가 법적 대응 가능성을 열어뒀다. 장 대표가 당권을 쥐고 있어도 복당할 방법은 여러 가지라고도 했다.실제로 지난 1월 13일 최규동 전 중앙윤리위원이 장 대표에게 한 의원의 제명 결정문과 수정본을 여러 차례 보내고 통화까지 한 텔레그램 기록이 최근 공개된 상황이다. 장 대표가 이튿날 결정문을 따로 듣지 못했다고 밝힌 것과 상충한다. 친한동훈계 의원들도 장 대표의 해명 변화를 집중적으로 비판하며 퇴진을 요구하는 등 파상공세를 이어갔다.한동훈 의원은 지난 24일 오후 MBC 라디오 <이정민의 뉴스하이킥>에 출연해 장 대표가 윤리위에 대한 의견 개진을 정당화한 것을 두고 "사실상 그 개입을 자인했다"라고 주장했다. 한 의원은 "윤리위는 법원 같은 것이다. 독립되게 운영돼야 한다"라며 "정적을 죽이기 위해 자료를 넘기고 절차와 시기, 대상까지 배후에서 조종한 것이 드러난 것"이라고 비판했다.이어 "지금까지는 윤리위가 자기와 전혀 무관하고 독립된 것이라고 해놓고, 이게 드러나니까 어쩔 수 없이 인정한 것"이라며 "윤리위 결정은 하자가 있는 정도가 아니라 원천무효"라고 주장했다. 윤리위를 통해 제명되거나 징계받은 인사들이 대부분 자신과 함께했던 사람들이라는 점도 들어 '의도적인 기획숙청'이라고 규정했다.앞서 장 대표는 같은 날 "윤리위원회는 당의 기구다. 법원이 아니다"라면서 당대표가 징계 관련 의견을 제시하는 것은 당연하다고 밝혔다. 한 의원에게는 "징계 무효 소송을 제기하라. 내가 직접 변론하겠다"라고 요구했다.한 의원은 정치적 해결을 고수하던 기존 입장에도 변화를 보였다. 그는 제명 이후 국민의힘으로 돌아가기 위해 정치적 해법을 찾아왔으며 부산 북구갑에 무소속으로 출마해 당선된 것도 그 과정이라고 설명했다. 그러나 "이번에 나오는 상황들을 보면 도저히 그런 식으로 해결할 수 있는 단계는 지나간 것"이라며 정치적 방법만으로 해결하기 어렵다고 밝혔다.진행자가 법적 절차에 나서겠다는 뜻인지 거듭 묻자 "방법엔 한계가 없다"라고 답했다. 이어 "복당을 위해 할 수 있는 모든 방법은 다 해야 하지 않나, 이렇게 의무감을 느끼고 있다"라고 말했다. 다만 가처분이나 징계무효확인 소송을 실제 제기하겠다고 확정하지는 않았다.장 대표가 있는 한 복당이 어렵지 않겠느냐는 질문에는 "정확한 말씀은 아닌 것 같다"라고 답했다. "여러 가지 방법들이 있다", "문은 여러 가지다"라면서도 구체적인 방안은 공개하지 않았다. 제명 직후 했던 "반드시 돌아온다"라는 약속도 재확인했다.한 의원은 국민의힘에 복귀하려는 이유로 민주당의 조희대 대법원장 탄핵 추진에 대한 대응을 내세웠다. 이를 막기 위해 보수 진영이 힘을 모아야 하며 자신의 복당이 중요한 방법이라는 주장이다. 윤석열씨의 비상계엄 해제와 탄핵에 찬성했던 선택에 대해서는 "다시 돌아간다 하더라도 100번 똑같이 할 것"이라며 기존 입장을 고수했다.배현진 국민의힘 의원은 장 대표가 지난 2월 13일 SBS <편상욱의 뉴스브리핑>에서 했던 발언을 페이스북에 다시 올렸다. 당시 장 대표는 윤리위 구성에는 당대표가 관여하지만 "그 직무에 대해서는 독립해서 수행하고 있기 때문에 지금 진행되고 있는 징계 절차들에 대해 당대표가 어떤 입장을 밝히는 것 또한 적절치 않다"라고 했다. 배 의원이 당원권 정지 1년 징계를 받은 날이었다.배 의원은 "황경성 윤리위원의 말로 '서울시당 장악'하기 위해 나를 징계할 당시 장동혁 대표의 말"이라면서 24일 장 대표의 발언과 "전혀 다른 내용"이라고 꼬집었다. '#거짓말_파묘'라는 해시태그도 덧붙였다.진종오 국민의힘 의원도 "윤리위가 달나라 기구냐고 큰소리친 장동혁 대표, 정작 달나라에 가 있는 건 본인 양심"이라고 비판했다. 진 의원은 "아홉 달 전엔 정반대였다. 관여 안 한다던 입이 이제는 관여가 당연하다고 말한다. 둘 중 하나는 거짓말"이라고 지적했다. 한 의원의 제명 결정문이 발표 전에 장 대표에게 전달된 정황에 대한 해명이 없다는 점도 문제 삼았다.이어 "문자가 나오면 '사적 대화', 폭로가 이어지면 '관심 가질 필요도 없다', '그래도 억울하면 법원에 가라'"라며 장 대표의 대응을 비꼬았다. 특히 "당원 목줄을 쥔 징계 문자를 사적 대화라고 부르는 순간 국민의힘 윤리위는 대표 개인 메신저방이 된다"라며 "달나라에 두고 온 양심부터 찾아오라. 대표직은 내려놓고 가라"라고 요구했다.박정훈 국민의힘 의원은 장 대표의 정치 노선 자체를 겨냥했다. 박 의원은 SNS에 "민주당 기웃거리다 우리 당에 와서 윤석열·한동훈 두 사람을 요리조리 이용하고, 이제는 윤어게인을 숙주로 선거 패배의 책임까지 내동댕이치는 장동혁식 정치에 대의가 숨 쉴 공간은 1도 없다"라고 비판했다.그러면서 "그를 하루빨리 몰아내고 당이 민주적 모습을 회복하지 못한다면 이재명 민주당 독재를 아무리 비판해봐야 국민의 공감을 얻지 못한다"라며 퇴진을 촉구했다.