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"논술고사 운영 기간 마라톤 일정으로 인한 교통통제가 이루어질 수 있으니 이 점 참고하시어 입실에 차질 없으시기 바랍니다."

큰사진보기 ▲한국외국어대학교입학처 공지 ⓒ 심은혜 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울특별시마라톤 관련 안내 ⓒ 서울특별시 관련사진보기

11월 29일 일요일, 아들의 논술시험을 위해 서울에 가야 한다. 지난 24일, 한국외국어대학교 입학처 홈페이지에서 고사장 안내를 확인하던 중 뜻밖의 문구가 눈에 들어왔다.안내문에는 마라톤 대회가 하나도, 둘도 아닌 세 개나 적혀 있었다. 11월 28일 토요일에는 '2027 서울 세계청년대회 성공 기원 평화런'이, 29일 일요일에는 '서울사랑마라톤'과 '제14회 안중근 평화 마라톤'이 예정되어 있다.공교롭게도 이번 주말에는 광운대, 덕성여대, 동덕여대, 세종대, 이화여대, 중앙대, 한국외대, 한양대 등 서울 소재 8개 대학에서 논술시험이 치러진다. 한국외대 글로벌캠퍼스와 중앙대 다빈치캠퍼스 지원자들도 서울캠퍼스에서 시험을 치르는 만큼 서울로 향하는 수험생은 더욱 많을 것으로 보인다.특히 눈길을 끈 것은 서울사랑마라톤이다. 한국외대 서울캠퍼스에서 멀지 않은 석계역·중랑천 체육공원 일대에서 오전 8시부터 행사 준비를 시작해 9시부터 순차적으로 출발한다. 아들의 논술시험 입실 시간은 오전 7시 50분부터 9시 10분까지다.물론 마라톤이 열린다고 해서 반드시 학교로 향하는 도로가 막히는 것은 아니다. 실제 교통통제 구간과 시험장 접근에 미칠 영향은 별도로 확인해야 한다. 그러나 대학이 공식적으로 교통통제 가능성을 안내하고 있으니 학부모로서는 신경이 쓰인다.이른 아침 출발하면 될 줄 알았는데, 이제는 마라톤 코스까지 살펴야 한다.한국외대는 다행히 마라톤 일정을 안내했다. 생각해 보면 나 역시 대학의 공지를 보지 않았다면 그날 서울에서 마라톤이 열린다는 사실을 몰랐을 것이다. 대회에 참가하지 않는 시민이 주말마다 마라톤 일정과 교통통제 구간을 미리 찾아보는 일은 흔하지 않다.일반적인 약속이라면 예상치 못한 교통 정체에도 시간을 조정할 수 있지만, 대학 논술시험은 입실 마감 시간을 놓치면 응시 기회를 잃을 수 있다.애초에 이런 일정의 충돌을 줄일 방법은 없었을까.논술시험 날짜가 해마다 똑같은 것은 아니지만, 수능 이후 여러 대학의 고사가 집중되는 시기는 충분히 예측할 수 있다.마라톤 개최 자체를 반대하는 것은 아니다. 시민들이 도심을 달리며 건강을 챙기고 함께 즐기는 행사도 존중받아야 한다. 다만 수험생들이 시험 날짜와 시간을 마음대로 바꿀 수 없는 만큼, 대규모 행사의 개최 시기나 코스를 결정할 때 입시 일정도 고려할 필요가 있지 않을까.수능 당일에는 출근 시간을 조정하고, 시험장 주변의 소음을 통제하며, 지각 위기에 처한 수험생을 위해 경찰이 긴급 수송에 나서기도 한다. 모든 대학별 고사에 수능과 동일한 대책을 마련하라는 뜻은 아니다. 적어도 예측 가능한 일정의 충돌은 줄일 수 있었으면 한다.최근 서울에서는 마라톤 대회가 크게 늘었다. 주말마다 이어지는 교통통제와 시민 불편에 대한 보도도 적지 않았다.서울시가 공개한 '2026년 11월 광역 교통통제(예정) 마라톤 안내'를 찾아봤다. 서울시는 마라톤 대회 자체가 지방자치단체의 일괄적인 허가·승인 대상은 아니라고 설명한다. 시민 불편을 최소화하기 위해 서울경찰청과 협조해 교통통제 관련 참고 자료를 제공하고 있다고도 밝히고 있다.그렇다면 직접적인 허가 권한이 없다고 해서 관계 기관과의 협의나 일정 조정까지 불가능한 것일까.관련 자료를 더 찾아보다가 반가운 소식을 접했다. 지난 11월 4일, 서울시는 서울경찰청 등 관계 기관과 '도심 마라톤 관리 협의체'를 구성해 2027년부터 마라톤 개최 일정과 코스, 교통 우회 방안 등을 적극적으로 검토하겠다는 계획을 발표했다.새롭게 추진하는 협의체의 검토 대상에 대학별 논술시험 일정도 포함되었으면 한다. 불가피하게 행사와 시험이 겹친다면 관계 기관이 교통통제 구간과 우회 경로를 확인해 대학 측에 전달하고, 이를 수험생에게 안내하도록 협조하는 방법도 있을 것이다.물론 이번 주말의 마라톤을 계획하는 과정에서도 관련 협의가 이루어졌을 수 있다. 실제 협의 여부는 확인하지 못했다. 다만 마라톤 대회가 늘어나고 있는 만큼 행정의 조정 역할도 더욱 중요해졌다고 생각한다.수능을 마친 아이들은 다시 책상 앞에 앉는다. 학부모 역시 낯선 시험장까지의 이동 경로를 살피며 아이가 조금이라도 편안한 상태에서 시험을 치를 수 있도록 준비한다.오랫동안 시험을 준비한 아이들에게 필요한 것은 특별한 대우가 아니다. 정해진 시간에 도착해 준비한 만큼 실력을 발휘할 수 있는 여건이다.수능이 끝났다고 입시가 끝난 것은 아니다. 시험장에 무사히 도착하는 일마저 수험생들에게 또 하나의 시험이 되어서는 안 된다.