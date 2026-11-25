큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식이 열린 24일, 울산 울주군 삼동면 금곡리 마을회관 앞에서 주민들이 노동역사관 건립 백지화를 요구하며 집회를 열고 있다. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 8년의 기다림 끝에 문을 연 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 ‘잇다’의 개관식 및 현장 모습. ⓒ 비주류사진관 관련사진보기

대법원까지 이어진 건축허가 관련 행정소송과 역사관 진입로 통행방해를 둘러싼 법정 다툼에서 승소하기까지 숱한 우여곡절을 겪어 온 (사)부산울산경남노동역사관과 교육원 '잇다'가 8년의 기다림 끝에 지난 24일 울산 울주군 삼동면 금곡리에서 개관식을 가졌다.이날 개관식에는 조용식 울산시교육감과 윤종오 국회의원(진보당·울산 북구)을 비롯해 노동계 관계자와 역사관 건립에 힘을 보탠 노동자들이 참석했다. 역사관 측은 개관 안내문을 통해 "구호만이 아닌 결과를 내기 위한 노력이 있었습니다"라며 "개관은 종점이 아니라 출발점입니다. 투쟁의 역사를 채워 가겠습니다"라고 밝혔다.한편 이날 오전 10시부터 오후 1시까지 금곡리 마을회관 앞에서는 (사)삼동면발전협의회 등을 중심으로 노동역사관 건립 백지화를 요구하는 주민 집회가 열렸다. 삼동면발전협의회 신흥렬 대표는 평온한 마을에 역사관이 들어서면 잦은 집회와 추모 분위기가 조성될 것을 우려한다면서, 다른 협상안은 필요 없고 건립 자체를 백지화해야 한다는 입장에는 변함이 없다고 밝혔다.주민들과의 갈등 해소라는 과제를 안고 어렵게 문을 연 노동역사관과 교육원 '잇다'는 과거와 현재를 잇고, 열사와 산 자를 잇고, 투쟁의 역사를 잇는 주춧돌로서 첫발을 내디뎠다.