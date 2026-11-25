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2023년 9월 윤석열 정부 시절, 군사망사고진상규명위원회의 마지막 날을 취재하기 위해 KTV 국민방송 리포트 제작 차 현장을 찾았다. 당시 군 복무 중인 아들을 둔 아버지로서 군사망사고진상규명위원회의 해산과 마지막 취재는 무척 아쉬운 일이었다. 그러나 당시 정부는 더 이상의 위원회 활동 연장은 없다며 단호하게 폐쇄를 결정했다.
거기다 위원회의 관계자들을 만나고 실제 진상규명 사례들을 접하고 사례자들을 직접 만나보니 위원회가 왜 존속해야 하는지 그 이유가 더욱 소중하게 다가왔다. 그래서 KTV와는 별도로 아쉬운 마음에 당시 관련 내용을 <오마이뉴스>에 기사로 올렸다(관련 기사 : 9월 13일 활동 종료… 군사망사고진상규명위원회가 남긴 것
).
아쉬움에서 시작된 첫 기사, 그리고 손석희 앵커의 답장
그렇게 <오마이뉴스>와의 첫 인연이 시작됐다. 이후 손석희 앵커를 내세운 악의적인 온라인 광고를 접하고 의문이 생겨 다시 한번 <오마이뉴스>에 기사를 쓰게 됐다. 당시 JTBC 순회특파원으로 활동하던 손석희 특파원에게 직접 이메일을 보내 해당 광고에 대해 알고 있는지, 어떤 대응을 하고 있는지 등을 물었다.
손 특파원은 기자에게 보낸 회신 메일에서 "현재 타국에 있어 당분간 한국에 들어갈 일이 없어 인터뷰는 힘들다"면서 "광고는 벌써 반 년 넘게 저렇게 악용 중이며 '법적 대응의 방법이 없다'는 답변만 회사(JTBC) 법무팀에서 받았다"고 밝혔다. 또한 "이미지가 무단 도용된 온라인 광고에 대해 다시 한 번 회사 법무팀에 알렸다"고 덧붙였다.
그러면서 당시 뇌경색으로 투병 중이던 필자에게 몸조리 잘하라는 따뜻한 격려도 잊지 않았다. 평소 궁금했던 손석희 앵커의 광고 출연이 사실은 본인의 의사와 무관한 이미지 도용이었다는 사실을 알게 됐다. 이를 반드시 세상에 알려야 했고 이를 알리기 위해 <오마이뉴스>에 관련 기사를 작성했다(관련 기사 : 인터넷에 돌아다니는 '가짜광고'… 손석희에 직접 물어봤다
).
갈등과 오보, 다시 병실에서 타오른 시민 저널리즘
<오마이뉴스>와의 인연은 어느덧 200건의 기사를 쓰는 데까지 이르렀다. 그리고 뜻깊게도 어제는 <오마이뉴스>에 신청했던 기자 명함까지 받았다. 기사 200건이라는 숫자와 함께 내 이름이 새겨진 시민기자 실물 명함을 막상 손에 쥐고 보니 감흥이 새롭다.
필자에게는 이미 KTV 명함도 있었고, 얼마 전에는 사상계 객원기자로 위촉되면서 받은 명함도 있었다. 하지만 이번 <오마이뉴스> 명함이 유독 값지게 느껴지는 데에는 이유가 있다. 이 명함을 손에 쥐기까지의 과정이 결코 순탄하지만은 않았기 때문이다.
기사를 쓰기시작한 초기에는 <오마이뉴스> 편집부와 갈등을 빚으며 혼자 마음이 상해 반년 넘게 기사를 송고하지 않았던 적도 있다. 그러던 중 병원에 입원해 있던 시기에 계엄령이 선포됐다. 병실에 있던 중증 환자들의 탄식과 반응을 지켜보면서 멈춰 있던 나의 시민 저널리즘이 요동치기 시작했다. 그렇게 나는 다시 기사를 쓰기 시작했다.
하지만 퇴원 이후 토종 개구리 소리를 황소개구리로 오인해 작성한 기사를 결국 내려야 했던 일도 있었다. 나름대로 팩트 체크를 거쳤지만, 결과적으로 사실이 아님을 확인한 것이다. 나는 이 사실을 편집부에 직접 알렸고, 편집부와 협의한 끝에 해당 기사를 내렸었다.
어쩌면 <오마이뉴스>는 나의 재활치료사였다
돌이켜보면 모두 지난 3년 반 동안 겪었던 일이다. 당시 나는 뇌경색 투병과 재활을 거치며 병원 입원 생활을 이어가고 있었다. 몸을 회복하는 과정에서 시작한 글쓰기가 어느새 세상과 소통하는 또 다른 삶으로 이어진 것이다. 당시만 해도 오른손과 오른쪽 안면에 마비가 있었고, 오른쪽 다리마저 정상적으로 움직이지 않았다. 그런 내가 오늘과 같은 일을 하게 되리라고는 추호도 생각하지 못했다.
그런데 나는 아직 살아 있고, 당시와 비교하면 스스로도 놀랄 만큼 건강을 회복한 사람이 되어 있다. 물론 완전히 예전의 몸으로 돌아간 것은 아니다. 하지만 그때와 지금을 비교하면 참으로 감사한 일이다. 어쩌면 <오마이뉴스>가 내 재활을 도운 셈이다.
만약 당시 이런 계기가 없어 40대 후반이라는 이른 나이에 찾아온 병마 앞에 좌절하고 삶을 놓아버렸다면, 오늘의 건강 회복도 지금처럼 글을 쓰는 일상도 없었을지 모른다. 돌이켜보면 그때부터 내게는 새로운 삶이 시작됐는지도 모르겠다.
완쾌나 병의 호전이라는 말이 아직은 멀게 느껴질지라도, 시민 저널리즘이라는 이름으로 세상을 바라보고 일상을 기록하고 싶다는 그 마음. 결국 뇌경색은 내게 많은 것을 앗아갔지만, 동시에 내 삶의 많은 것을 바꾸어 놓았다. 오히려 이전에는 미처 알지 못했던 일상의 소중함과 글을 쓴다는 것의 의미를 깨닫게 했다.
새로 찾아온 복병 '당뇨병'… 그래도 기록은 계속된다
오늘도 여느 때처럼 필자는 <오마이뉴스> 기사를 작성하고 있다. 그런데 요즘 글을 쓰다 보면 또 하나의 복병과 마주하게 된다. 어지럼증과 시력 문제다. 그래서 글을 쓰는 일이 예전처럼 수월하지만은 않다. 아니나 다를까 어제 대학병원 진료에서는 제2형 당뇨병 치료를 시작해야 한다는 진단을 해왔다. 지난 8월 6.8이었던 당화혈색소가 3개월여 만에 7.6으로 상승했기 때문이다. 뇌경색을 겪은 이후 또 하나의 질병이 내 삶에 추가된 셈이다.
건강을 지킨다며 실천하는 식이요법이나 운동법들이 다 무색하다. 아마도 인생 전반에 만연해 있는 내 스트레스가 건강의 가장 큰 적인 듯하다. 하지만 그렇다고 해서 글쓰기를 멈출 생각은 없다. 건강과 관련된 문제든, 우리 사회 곳곳에 존재하는 불합리한 일이든, 기록하고 이야기할 가치가 있는 일이라면 <오마이뉴스>에 계속 기고하고 싶다.
누군가에게는 사소한 일상일지라도, 누군가에게는 깊은 공감이 되고 세상을 바꾸는 작은 시작이 될 수 있을지도 모른다. 실제로 얼마 전에는 내가 사는 전주시의 한 정책이 내 <오마이뉴스> 기고 이후 바뀌는 일도 있었다(관련기사 : "최선입니까" 물었더니... 전주사랑상품권 충전시간이 바뀌었습니다
).
이제는 그저 주어진 하루하루를 감사하게 살아가며 내가 할 수 있는 일을 묵묵히 해 나가고 싶다. 그동안 함께해 준, 그리고 앞으로도 함께할 <오마이뉴스> 편집부와 필자의 부족한 글을 읽어주신 독자 여러분께 진심 어린 고마움을 전한다.