오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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큰사진보기 ▲어제(25일) 수령한 오마이뉴스 시민기자 실물 명함과 케이스 ⓒ 최호림 관련사진보기

큰사진보기 ▲뇌경색에 이어 내 삶에 또 하나의 과제로 추가된 제2형 당뇨병 진단서 ⓒ 최호림 관련사진보기