큰사진보기 ▲사회서비스 영역별 필요도 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영역별 주된 미이용 사유 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲사회서비스 이용을 위해 필요한 정부의 노력 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

전국 일반가구의 절반 이상이 최근 1년간 하나 이상의 사회서비스가 필요했다고 응답했다. 특히 문화·여가와 신체건강 분야에 대한 수요가 높은 것으로 나타났다.사회서비스가 필요하다고 응답한 가구 가운데 실제 서비스를 이용한 비율은 67.9%로, 2년 전보다 크게 높아졌다. 향후 1년 이내 서비스를 이용할 의향이 있다는 가구도 76.0%에 달했다.보건복지부는 25일 이같은 내용을 담은 '2025년 사회서비스 실태조사' 결과를 발표했다.이번 조사는 국민의 사회서비스 이용 현황과 만족도, 향후 이용 의향 등을 파악하기 위해 전국 일반가구 5169가구를 대상으로 지난해 10~11월 실시했다. 전문조사원이 가구를 방문해 면접하는 방식으로 진행했으며, 사회서비스에 대한 국민의 욕구와 이용 경험, 정책 인식 등을 조사했다.조사 결과를 보면, 최근 1년간 하나 이상의 사회서비스가 필요했다고 응답한 가구는 전체의 53.4%로 절반을 넘었다. 서비스 분야별로는 문화·여가와 신체건강 영역의 수요가 높게 나타났다.향후 이용 의향은 가구의 생애주기에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 노인 돌봄 서비스는 노인 가구의 이용 의향이 35.6%로 다른 생애주기 가구(2.0~11.2%)보다 높았다. 영유아 돌봄은 첫 자녀가 초등학교 입학 전인 가구에서 80.4%로 가장 높았으며, 아동교육은 첫 자녀가 초·중·고등학교에 재학 중인 가구에서 58.7%, 초등학교 입학 전인 가구에서 43.9%로 조사됐다.사회서비스가 필요하다고 응답한 가구 중 실제 서비스를 이용한 비율도 높아졌다. 이른바 '필요 대비 이용률'은 2021년 56.7%에서 2023년 44.7%로 떨어졌다가 2025년 67.9%로 크게 상승했다. 향후 1년 이내 사회서비스를 이용할 의향이 있는 가구 비율도 2021년 60.0%, 2023년 63.0%, 2025년 76.0%로 꾸준히 증가했다.다만 사회서비스가 필요했음에도 이용하지 못한 이유는 분야별로 달랐다. 노인 및 성인 돌봄 영역에서는 서비스 이용 자격기준을 충족하지 못한 경우가 많았고, 정신건강 분야는 관련 서비스에 대한 정보 접근성이 낮은 것이 주요 원인으로 꼽혔다. 아동 돌봄 영역에서는 서비스에 대한 신뢰 부족이 이용을 가로막는 요인으로 나타났다.서비스의 양적 충분성과 이용 만족도는 이전 조사보다 모두 개선됐다. 사회서비스의 양적 충분성은 100점 만점에 평균 73.2점으로, 2023년 조사(66.5점)보다 6.7점 상승했다. 이용 만족도 역시 7점 만점에 평균 5.38점으로, 2023년(5.29점)보다 높아졌다. 이번 조사는 정부 지원 서비스뿐 아니라 민간 서비스까지 포함한 전체 서비스를 평가한 반면, 2023년 조사는 정부 지원 서비스만을 대상으로 했다는 차이가 있다.사회서비스 이용을 위해 비용을 지불할 의사가 있다는 응답은 전체 70.4%였다. 분야별로는 아동교육이 86.4%로 가장 높았지만, 정보제공(22.5%)과 고용(20.7%) 분야는 30%에 미치지 못했다. 서비스 분야에 따라 이용료 지불 의사에 상당한 차이가 있는 셈이다.국민이 사회서비스 이용을 위해 정부에 가장 바라는 건 정확한 정보 제공이었다. 정부가 우선적으로 추진해야 할 과제를 묻는 질문에서 '정확한 정보 제공'이 27.5%로 1위를 차지했다. 1순위와 2순위 응답을 합산하면 '비용 지원 확대'가 42.6%로 가장 높았다. 국민들이 서비스 이용 과정에서 비용 부담을 줄이고, 필요한 정보를 쉽게 얻을 수 있는 환경을 요구하고 있다는 의미다.장재원 복지부 사회서비스정책관은 "사회서비스 실태조사 결과는 정책 수립의 근거가 되는 중요한 자료로 이번 조사 결과는 향후 사회서비스 정책·제도 개선 등에 활용할 예정"이라며 "앞으로도 국민의 사회서비스 이용 현황과 제공기관의 운영 현황 등을 면밀히 파악할 수 있도록 실태조사 체계를 개편해 나가는 등 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.한편 사회서비스 실태조사는 '사회서비스 지원 및 사회서비스원 설립·운영에 관한 법률'에 근거한 법정조사이자 국가승인통계다. 2009년부터 주기적으로 실시해 왔으며, 2021년부터는 매년 일반 국민의 이용 현황·만족도 조사와 사회서비스 제공기관의 운영 실태·종사자 고용 현황 조사를 격년으로 번갈아 진행하고 있다.