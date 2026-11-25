큰사진보기 ▲지난 24일 논산시의회 행정사무감사에서 김재광 의원과 이상구 의원, 박노진 행정사무감사특별위원장(왼쪽부터)이 첫날 마지막 감사 대상인 회계과를 상대로 질의하고 있다. 이날 의원들은 밤늦게까지 시의 계약 업무 전반을 점검했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"지역에는 그 정도 기술력을 갖춘 업체가 없습니까."

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

지난 24일 오후 늦게까지 이어진 충남 논산시의회 행정사무감사에서 논산시의 수의계약 문제가 도마 위에 올랐다. 의원들은 지역업체가 수행할 수 있는 사업까지 외지 업체에 맡기고 있는 것은 아닌지 따져 물었다. 특정 업체에 일감이 몰리지 않도록 하고 지역업체에 고른 사업 참여 기회를 줘야 한다는 주문도 나왔다.이날 오전 10시 시작된 행정사무감사는 오후 11시가 가까워서야 끝났다. 첫날 마지막 감사 대상은 논산시의 각종 계약 업무를 총괄하는 회계과였다.김재광 의원은 외지 업체와의 수의계약 현황을 제시했다. 김 의원이 밝힌 외지 업체와의 수의계약은 58건으로 계약금액은 15억 원이 넘는다. 수의계약은 경쟁입찰을 거치지 않고 일정한 요건에 따라 계약 상대를 선정하는 방식이다.김 의원은 외지 업체에 맡긴 사업 가운데 논산 업체가 수행할 수 있는 것은 없었는지 물었다.김민자 회계과장은 기존 시설과 장비의 유지·보수, 모터 수리 등 긴급하게 처리해야 하는 사업이 많았다며 장비의 호환성과 전문성, 신속한 수리 등을 고려해 외지 업체와 계약했다고 설명했다.김 의원은 지역업체의 기술력이 부족하다면 이를 보완하고 성장할 수 있도록 시가 관심을 가져야 한다고 강조했다. 지역에서 사업 경험을 쌓은 업체가 다른 지역에 진출해 경쟁력을 갖출 수 있도록 도와야 한다는 취지다. 특정 업체에 일감을 몰아주기보다 여러 업체에 고르게 참여 기회를 줄 것도 당부했다.김 과장은 사업 발주에 앞서 지역업체의 참여 가능 여부를 우선 확인하고 있다며 지역에서 수행하기 어려운 경우 외지 업체와 계약하는 등 외지 업체와의 계약을 최소화하고 있다고 답했다.이상구 의원은 최근 개정된 행정안전부의 '지방자치단체 입찰 및 계약집행기준'과 여성기업 등에 대한 수의계약 제도 운영 실태를 점검했다.지난 6일부터 시행된 개정 예규에 따르면 기초자치단체의 1인 견적 수의계약은 동일 회계연도에 동일 업체와 5건, 총 2억원 이하로 제한된다. 본청과 직속기관, 사업소, 읍·면·동 등은 구분해 적용한다. 추정가격 500만 원 미만의 계약은 제한 건수에는 포함하지 않지만 계약금액에는 합산한다.김 과장은 논산시가 그동안 자체적으로 동일 업체와의 수의계약을 10건으로 제한해 왔으나 이번 예규 개정으로 기준이 강화됐다고 설명했다.이 의원은 지방계약법 시행령에 따라 여성기업과 장애인기업, 일정 요건을 갖춘 사회적기업 등은 추정가격 5000만 원 이하까지 1인 견적 수의계약이 가능한데도 논산시가 이를 적극적으로 활용하지 않고 있는 것 아니냐고 지적했다. 조달청 나라장터에 등록된 논산지역 해당 기업은 여성기업 177개, 장애인기업 21개, 사회적기업 8개 등 모두 206개다.김 과장은 해당 제도를 시행하고 있다면서도 의무적으로 계약해야 하는 것은 아니라며 업체의 자격과 사업 특성, 계약의 공정성 등을 종합적으로 고려하고 있다고 답했다.박노진 행정사무감사특별위원장은 지역업체의 참여 확대와 함께 업체의 전문성을 강조했다. 사업 경험이나 기술력이 부족한 업체에 공사를 맡겼다가 부실시공이 발생하면 그 책임은 누가 지겠느냐며 수의계약 체결 때 업체의 업력과 사업 수행 능력을 충분히 살펴달라고 주문했다.지역업체가 충분히 수행할 수 있는 사업을 행정 편의만을 이유로 경쟁입찰에 부치는 일도 지양해 달라고 당부했다.박 위원장은 지역에서 돈을 벌고 세금을 내며 소비하는 선순환 구조가 만들어져야 지역경제가 살아난다며 회계과뿐 아니라 사업을 발주하는 모든 부서가 지역업체의 사정을 살펴달라고 요청했다.김민자 과장도 지역경제의 선순환이 필요하다는 박 위원장의 의견에 동의했다.