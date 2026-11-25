큰사진보기 ▲자료=행정안전부 주민등록인구통계(2026년 10월), 춘천시 공공심야약국 현황춘천시 25개 읍·면·동별 인구 분포와 공공심야약국 2곳의 위치. 두 약국 모두 퇴계동과 동내면 등 춘천 남부 생활권에 위치해 있다. ⓒ 한림랩 (ChatGPT 활용) 관련사진보기

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밤 10시부터 다음 날 새벽 1시까지 문을 여는 춘천시의 공공심야약국 두 곳이 모두 춘천 남부 생활권에 위치한 것으로 나타났다. 지난해 춘천시의회에서 신사우동 등 강북지역 주민들의 접근성 문제가 제기됐지만, 올해 추가 지정된 약국 역시 남부에 들어서면서 강북권에는 여전히 공공심야약국이 없는 상태다.<한림랩>이 정보공개청구를 통해 확보한 춘천시 자료에 따르면 올해 두 공공심야약국에서는 운영일 기준 하루 평균 24.5건의 의약품 판매·상담이 이뤄졌다. 그러나 춘천시는 재정 여건을 이유로 2027년에도 현재의 두 곳만 유지할 계획이다.춘천시 공공심야약국은 퇴계동 강남약국과 동내면 365대형약국 두 곳이다. 강남약국은 2023년부터 운영돼 왔고, 365대형약국은 올해 2월 추가 지정됐다. 이들 모두 춘천의 남부 생활권에 위치, 소양강 북쪽 신사우동과 신북읍 등 강북권에는 여전히 공공심야약국이 없다. 2026년 10월 기준 신사우동에만 약 2만5천 명, 신북읍에 약 6700명이 거주하고 있다. 이 두 지역 주민을 합치면 3만1천 명이 넘는다.춘천의 공공심야약국 수가 전국 평균보다 적은 것은 아니다.2026년 7월 기준 전국 공공심야약국은 240곳이다. 같은 달 주민등록인구를 기준으로 약국 한 곳당 약 21만3천 명인 데 비해 춘천은 약 14만2천 명으로, 인구 대비 약국 수는 전국 평균보다 많은 편이다.그러나 춘천은 행정구역 면적이 1116㎢에 달하는 도농복합도시다. 읍·면 지역과 도심 생활권이 넓게 분포한 만큼 인구 대비 약국 수만으로 실제 이용 편의를 판단하기 어렵다.특히 밤 10시 이후에는 대중교통 이용 여건까지 고려해야 한다는 점에서 강북권과 외곽지역 주민들이 심야에 약국을 이용하기 위해 얼마나 이동해야 하는지는 별도로 검토할 필요가 있다.공공심야약국은 늦은 밤 시민들이 일반의약품을 구입하거나 약사의 복약상담을 받을 수 있도록 지원하는 제도다. 심야시간 의약품 접근성을 높이고 약물 오남용을 예방하는 것이 주요 취지다.춘천시에서 확보한 '공공심야약국 심야 운영시간 이용실적' 자료를 보면 기존 강남약국의 의약품 판매·상담 건수는 2024년 5천55건에서 2025년 8천558건으로 69.3% 증가했다.올해 공공심야약국이 두 곳으로 늘어난 뒤에도 이용 실적이 이어지고 있다.10월 10일까지 강남약국은 238일 동안 6566건, 365대형약국은 210일 동안 4431건의 판매·상담 실적을 기록했다. 운영일 기준 하루 평균 각각 27.6건과 21.1건으로, 두 약국을 합치면 모두 1만997건에 달한다.국회 보건복지위원회 장종태 의원실이 보건복지부에서 받은 자료에 따르면 전국 공공심야약국 한 곳당 하루 평균 이용자는 2023년 16.44명에서 2024년 9.04명으로 감소했다는 점을 감안하면, 춘천시 자료는 심야시간 의약품 구매와 상담 수요가 상당함을 보여준다.공공심야약국의 위치와 접근성 문제는 이미 지난해 춘천시의회에서 논의됐다.지난해 6월 5일 춘천시의회 문화복지위원회의 '춘천시 공공심야약국 운영 지원 조례안' 심사에서 나유경 의원은 의료기관을 이용하기 어려운 외곽지역을 언급하며 약국 지정의 접근성 기준을 물었다.당시 전제완 춘천시 식품의약과장은 시민이 걸어서 방문하거나 차량으로 접근하기 쉬운 곳에 위치하는 것이 중요한 지정 기준이라고 답했다.김영배 의원도 공공심야약국의 수요와 추가 지정 가능성을 질의했다. 김지숙 문화복지위원장은 신사우동 등 도심 확장지역과 강북지역을 구체적으로 언급하며 추가 지정이 가능한지를 물었다. 이에 전 과장은 국비 지원사업에 응모해 추가 지정을 추진하고, 필요한 경우 시 자체 예산을 확보해 확대 운영하는 방안도 가능하다고 답변했다.실제로 같은 해 춘천시의회는 신성열 의원 등 11명이 발의한 공공심야약국 운영 지원 조례안을 가결, 시 자체적인 운영비 지원 근거를 마련했다.그러나 올해 공공심야약국 지정 과정에서 주민들의 지역별 접근성을 어떻게 평가했는지는 확인되지 않았다.춘천시가 정보공개청구에 회신한 자료에 따르면 2026년 공공심야약국 지정을 신청한 약국은 2곳이었고, 최종 지정된 약국도 2곳이었다. 기존 강남약국과 올해 새로 추가된 365대형약국이다.시는 별도의 공개모집이나 위치 선정 평가를 거치지 않고 춘천시약사회를 통한 수요조사와 추천 방식으로 약국을 선정했다고 밝혔다.한림랩은 정보공개청구에서 기존 약국과의 거리, 주민 생활권, 지역별 접근성 등을 검토한 근거자료를 요청했지만, 회신에는 관련 평가자료가 제시되지 않았다.현행 <약사법 시행규칙> 제11조의3은 공공심야약국의 지정 기준 가운데 하나로 '지역주민의 접근이 쉬운 곳에 위치할 것'을 명시하고 있다.별도의 위치 평가자료가 확인되지 않았다고 해서 시가 접근성을 전혀 고려하지 않았다고 단정할 수는 없다. 그러나 시가 공공심야약국의 추가 지정 이유로 '지역 간 접근성 강화'를 제시했던 만큼, 실제로 어느 지역의 접근성이 얼마나 개선됐는지는 확인이 필요한 부분이다.참여 약국을 확보하기 어렵다는 현실적인 문제도 있다. 지난해 시의회 심사 당시 전제완 과장은 앞선 사업에서 약국 2곳이 신청해 1곳만 지정됐다고 설명했다. 심야시간에 근무할 약사와 운영비를 확보하는 데 어려움이 있다는 것이다.춘천시는 내년에도 공공심야약국을 추가 지정하지 않을 계획이다.시는 정보공개청구 회신에서 "2027년 재정 여건 등을 고려하여 현재와 동일하게 2개소를 유지할 예정"이라고 밝혔다. 이에 따라 2027년에도 춘천에서는 퇴계동 강남약국과 동내면 365대형약국 두 곳이 공공심야약국으로 운영될 예정이다.공공심야약국의 확대에는 예산과 참여 약사 확보 등 현실적인 제약이 따른다. 그러나 기존 두 약국의 이용 실적이 확인됐고, 지난해 시의회에서도 강북권과 외곽지역의 접근성 문제가 제기된 만큼 추가 지정이 필요한 지역이 있는지 검토할 이유는 충분하다.공공심야약국의 목적은 단순히 약국 수를 늘리는 것이 아니라 시민들이 늦은 밤에도 필요한 의약품과 복약상담을 이용할 수 있도록 하는 데 있다.시 면적이 넓은 것이 특징인 춘천 지역 주민들의 심야 의료 수요에 더 정밀하게 부합하는 심야약국 제도운영이 필요하다는 목소리가 나오고 있다. 특히, 강북권을 비롯한 지역별 접근성이 충분히 확보되고 있는지 보다 면밀한 점검이 필요한 것으로 보인다.