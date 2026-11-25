큰사진보기 ▲김혜경 여사(왼쪽)가 24일 서울 한남동 관저에서 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사(가운데)와 아들 노건호 씨와 만나 환담하고 있다. 김혜경 여사와 권양숙 여사ㆍ노건호 씨는 오찬을 하며 환담했다고 청와대는 밝혔다. 2026.11.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲김혜경 여사(오른쪽)가 24일 서울 한남동 관저에서 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사(가운데)와 아들 노건호 씨와 만나 기념 촬영을 하고 있다. 김혜경 여사와 권양숙 여사ㆍ노건호 씨는 오찬을 하며 환담했다고 청와대는 밝혔다. 2026.11.24 [청와대 제공. 재판매 및 DB 금지] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

김혜경 여사가 24일 노무현 전 대통령의 가족을 관저로 초청, 함께 식사를 하며 환담을 나눴다.안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면브리핑으로 "김혜경 여사는 오늘(24일) 낮 서울 한남동 관저에서 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사와 아들 노건호씨를 만나 오찬을 함께 하며 환담을 나눴다"며 "이번 만남은 권양숙 여사의 안부를 여쭙기 위한 자리로 마련됐다"고 밝혔다.권양숙 여사는 오찬에서 김혜경 여사에게 "노무현 대통령과 이재명 대통령은 식성과 수면 패턴, 성격까지 모든 부분이 정말 닮았다"며 "부디 이 대통령의 건강을 잘 챙기시라"고 당부했다. 또 노건호씨는 "지금 같은 시기에 이재명 대통령이어서 다행이라는 생각이 든다"며 "너무 잘하고 계신다"고 말했다.김혜경 여사는 두 사람에게 감사를 표했다. 또 권양숙 여사에게 영부인의 태도와 관저 생활 등에 관한 조언을 구하는 등 화기애애한 분위기 속에서 담소를 나눴다. 한식 상차림으로 준비된 오찬은 약 2시간 30분 동안 진행됐다. 김 여사는 오찬 후 권양숙 여사와 노건호씨를 현관까지 직접 배웅했고, 두 사람은 감사의 뜻과 작별인사를 전했다.