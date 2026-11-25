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큰사진보기 ▲큰 무는 한 번에 쓰기 어려워 자투리 보관법이 식재료를 아끼는 지름길이다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 호주에서 20년 넘게 서양식 주방을 지켜오고 있는 현직 셰프. 브리즈번의 'Rydges South Bank', 'Pig 'n' Whistle'을 거쳐 골드코스트의 'Palazzo Versace', 'Sheraton Grand Mirage', 그리고 현재 'The Star Gold Coast' 카지노 호텔에서 선임 수셰프(Senior Sous Chef)로 재직 중입니다. 브런치스토리 등 여러 매체에 음식 문화와 삶에 대한 글을 쓰고 있습니다.

양식 주방에서 일하다 보니 무를 자주 다루지는 않는다. 하지만 집에서는 이야기가 다르다. 가족들과 먹기 위해 무생채를 무치거나 고기와 잘 어울리는 새콤달콤한 쌈무를 만들기도 하며, 소고기 뭇국을 끓이고, 생선조림 바닥에 무를 두툼하게 깔아 조려 내는 일이 잦다. 그러다 보니 자연스럽게 남은 무를 보관하고 자투리까지 챙겨 쓰는 나름의 요령이 생겼다.한국에서도 그렇지만, 호주에서도 김장철이 지나거나 한인 마트에서 장을 보고 나면 무가 한두 개씩 남곤 한다. 뭇국이나 조림에 몇 토막 넣고 무생채를 만들어 먹어도 커다란 무 한 통을 한꺼번에 소비하기는 쉽지 않다. 남은 무를 냉장고에 그대로 넣어두었다가 며칠 뒤 꺼내 보면 겉은 멀쩡해도 속이 바람 든 것처럼 푸석해져 있는 경우가 많다.무는 수분이 많은 채소다. 냉장고에 넣어두더라도 수분이 빠져나가면 금세 시들고 식감도 떨어진다. 특히 무생채처럼 아삭하게 먹을 것인지, 뭇국이나 생선조림처럼 익혀 먹을 것인지에 따라 보관하는 방법도 달라진다.당장 사용할 계획이 없다면 무를 자르지 않고 통째로 보관하는 것이 좋다. 무청이 달려 있다면 먼저 제거한다. 무청이 붙어 있으면 뿌리의 수분을 계속 빼앗아 가기 때문이다. 흙이 묻어 있더라도 오래 보관할 무라면 물로 씻지 말고 흙만 가볍게 털어낸 후, 무 전체를 신문지나 키친타월로 감싼 뒤 비닐이나 랩으로 한 번 더 포장한다.신문지는 무를 감싸고, 비닐은 수분이 날아가는 것을 막아준다. 이렇게 포장한 무는 냉장고 채소칸에 넣어두면 된다. 다만 신문지가 젖거나 비닐 안쪽에 물방울이 맺히면 새것으로 갈아주는 것이 좋다. 습기가 계속 차 있으면 무 표면에 곰팡이가 생기거나 물러질 수 있다.가까운 시일 내에 요리할 계획이라면 메뉴에 맞춰 미리 손질해 두는 것도 괜찮다.아삭한 식감이 중요하므로 통무로 보관했다가 요리 직전에 채 써는 것이 가장 좋다. 미리 썰어야 한다면 며칠 내에 먹을 분량만 준비해 키친타월을 깐 밀폐용기에 담는다. 보관 중 키친타월이 젖으면 새것으로 바꿔주고 가급적 빨리 먹는 것이 좋다.뭇국에 넣을 무는 나박썰기로, 생선조림에 쓸 무는 양념이 잘 배도록 큼직하고 두툼하게 잘라둔다. 한 번 조리할 분량씩 나누어 밀폐용기나 지퍼백에 담아 냉장고에 넣어두면 필요할 때 꺼내 쓰기 편하다.무생채를 만들고 남은 끝부분이나 조림용으로 모양을 다듬다 생긴 자투리는 버리지 말고 지퍼백에 따로 모아둔다. 어느 정도 양이 모이면 뭇국이나 생선조림에 넣거나 육수를 낼 때 사용하면 된다. 손질한 무는 통째로 둔 무보다 수분이 빨리 빠져나간다. 껍질은 가능하면 요리하기 직전에 벗기고, 미리 잘라둔 무는 자른 면이 마르지 않도록 밀폐용기에 담아 보관한다.무가 많이 남았거나 며칠 안에 먹기 어려울 것 같다면 냉동실에 넣어두는 방법도 있다. 다만 냉동한 무는 해동 과정에서 조직이 물러지기 때문에 생무 특유의 아삭한 식감이 사라진다. 무생채나 샐러드처럼 생으로 먹는 요리에는 어울리지 않는다. 대신 소고기 뭇국이나 생선조림처럼 익혀 먹는 요리에 사용하면 된다.냉동할 때는 무를 깨끗이 씻어 물기를 충분히 닦아낸 뒤 뭇국이나 조림에 사용할 크기로 자른다. 한 번 요리할 분량씩 지퍼백에 담고 공기를 최대한 빼서 밀봉한다. 처음부터 무 조각들을 겹쳐 담으면 나중에 한 덩어리로 얼어 필요한 만큼 꺼내기 어렵다. 쟁반이나 넓은 접시에 서로 붙지 않게 펼쳐 먼저 얼린 뒤, 단단해지면 지퍼백에 옮겨 담아도 좋다.냉동한 무는 따로 해동하지 않고 뭇국이나 조림을 끓일 때 바로 넣으면 된다. 냉동 상태의 무를 넣으면 국물 온도가 내려갈 수 있으므로 다시 충분히 끓여 익힌다. 가정용 냉동실은 문을 자주 여닫기 때문에 온도 변화가 생길 수 있다. 무의 맛과 상태를 생각하면 6개월 안에 사용하는 편이 좋다.무 한 통을 사서 요리에 쓰고 나면 꼭 자투리가 남는다. 그때마다 비닐봉지에 대충 넣어 냉장고에 밀어두기보다 처음부터 쓸 만큼 나눠 보관해 두면 다음 요리가 한결 수월해진다. 무 한 토막도 어떻게 보관하느냐에 따라 버리는 식재료가 될 수도 있고, 다음 끼니를 준비하는 든든한 재료가 될 수도 있다.