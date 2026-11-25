큰사진보기 ▲충남도의회 전경 ⓒ 충남도의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲진성범 의원이 제372회 정례회 제2차 본회의에서 충남형 앵커사업의 통합 관리체계 구축과 재원 확보를 촉구하고 있다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이철수 의원 제372회 정례회 제2차 본회의에서 지방도 정비사업 예산 감액과 공정 지연 문제에 대한 대책 마련을 촉구하고 있다. ⓒ 충남도의회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남포스트에도 실립니다.

충남도의회는 지난 24일 열린 제372회 정례회 제2차 본회의에서 도정 및 교육행정질문을 진행하며 도내 주요 현안과 정책의 문제점을 집중 점검했다.이날 질문에 나선 의원들은 지역인재 양성과 장애학생·안전취약계층 대피 지원체계 구축, 지방도 정비사업 예산 감액, 홍성의료원 석면 폐기능검사 중단 사태 등 도민의 삶과 직결된 사안을 짚으며 충남도와 교육청의 책임 있는 대책 마련을 한목소리로 촉구했다.진성범 의원(천안7·더불어민주당)은 도정·교육행정질문을 통해 충남형 앵커사업이 단순한 대학 재정지원을 넘어 지역인재의 취업과 정주로 이어져야 한다며, 산업 맞춤형 인재양성과 통합 관리체계 구축, 안정적인 재원 확보를 촉구했다. 진 의원은 "2년 연속 대학정책 평가 최우수 S등급과 596억 원의 인센티브 확보라는 성과를 이제는 청년들이 지역에 취업하고 정착하는 실질적인 결과로 연결해야 한다"고 강조했다.진 의원은 충남형 계약학과에 16개 대학 38개 학과, 학생 563명과 기업 292개가 참여하고 있으나, 반도체·디스플레이 분야는 56명(9.9%), 바이오 분야는 16명(2.8%)에 그치고 있다고 지적했다. 또한 인재양성과 기업지원, 산업정책이 청년여성국·기획조정실·경제통상국·AI산업혁신국 등 여러 부서에 분산된 점을 꼬집으며, 2027년 앵커사업 국비 기본지원액이 전년(약 699억 원) 대비 약 34% 감소한 461억 원으로 정부안의 시·도 몫 감소율(약 12%)보다 폭이 큰 이유를 명확히 확인해야 한다고 주문했다.이에 진 의원은 기업의 인력 수요를 교육과정에 반영해 졸업 후 취업 유지율과 정주 여부까지 체계적으로 관리하고, 종합적인 조정 권한을 갖춘 통합 관리체계를 마련할 것을 촉구했다. 아울러 15개 시·군의 산업 특성을 반영한 권역별 대학·기업 협력체계 구축과 추가 재원 확보를 주문하며 "지역인재 양성의 목표는 충남에서 배운 청년이 충남에서 일하고 살아갈 수 있도록 하는 것"이라고 촉구했다.김은나 의원(천안11·더불어민주당)은 화재 등 재난 발생 시 스스로 대피하기 어려운 장애학생과 안전취약계층을 위한 실질적인 대피 지원체계 구축을 충남교육청과 충남도에 강력히 촉구했다. 김 의원은 화재로 승강기를 사용할 수 없는 3층 교실에 남겨진 휠체어 이용 학생의 사례를 들며 "대피계획에 담당자가 지정돼 있더라도, 실제 학생을 안전하게 이동시킬 방법이 없다면 그 계획은 무용지물"이라고 지적했다.이어 김 의원은 "장애 유형과 개인별 특성에 따라 필요한 지원이 다른 만큼 획일적인 대피 훈련만으로는 학생의 안전을 보장하기 어렵다"며 특수학교는 물론 일반학교의 장애학생과 거동이 불편한 학생, 장애가 있는 교직원까지 포괄해 대피계획과 보조장비 확보 실태를 전면 점검해야 한다고 강조했다. 또한 지난 7월 부여군 요양원 화재 사례를 언급하며, 장애인 거주시설 등 복지시설에서도 야간이나 휴일 등 제한된 인력으로 여러 입소자를 대피시켜야 하는 상황에 대비해 현장 중심으로 실제 대피 가능성을 확인해야 한다고 주장했다.아울러 김 의원은 2027년 1월 8일부터 지방자치단체의 안전취약계층 대피계획 수립·추진 의무가 강화되는 점을 짚으며, 법 시행에 앞서 충남도와 15개 시군이 피난 보조장비 확보와 야간 대응인력 점검 등 종합적인 개선대책을 마련할 것을 촉구했다. 끝으로 "재난 안전은 완벽한 서류상 계획서가 아니라 위기 상황에서 단 한 사람도 남겨지지 않도록 하는 현장의 실천에 달렸다"며 누구도 소외되지 않는 '안전한 충남'을 만들어 달라고 당부했다.이철수 의원(당진1·국민의힘)은 지방도 정비사업의 대규모 예산 감액과 공정 지연 문제를 지적하며, 안정적인 사업 추진을 위한 충남도의 책임 있는 대책 마련을 촉구했다. 이 의원에 따르면 2026년도 지방도 정비사업 29개 지구의 당초 예산은 1025억 원이었으나, 제2회 추가경정예산 조정 이후 31.1%(318억 4500만 원) 줄어든 706억 5500만 원으로 감액됐다.특히 공사단계 12개 지구 예산은 약 23% 감소한 반면 보상·설계단계 17개 지구는 약 87%가 삭감됐으며, 보상이 98% 완료되고도 공정률이 1~7%대에 머문 '기지시~한진(지방도 619호선)'과 '밀두~대음(지방도 623호선)' 구간을 대표적인 지연 사례로 꼽았다. 이 의원은 2027년도 예산 역시 요구액(1702억여 원) 대비 반영 예정액이 750억 원에 불과하다며 "공사가 지연돼 예산을 줄인 것인지, 아니면 필요한 예산을 확보하지 못해 공사가 지연되는 것인지 원인을 명확히 구분해야 한다"고 꼬집고, 공기 연장에 따른 추가 재정 부담을 경고했다.이 의원은 해결 대안으로 예산 감액의 구체적 원인 분석, 사업 우선순위에 따른 예산 배분, 주요 노선 준공목표 달성 점검, 설계·보상단계 사업의 후속 추진계획 수립, 사업·예산부서 간 공동관리체계 구축을 제시했다. 이어 "도로는 예산서의 숫자로 완성되는 것이 아니라 도민이 안전하게 통행할 수 있을 때 비로소 완성된다"며 실질적인 예산 확보와 현장 개선을 위한 충남도의 결단을 당부했다.장재석 의원(홍성2·국민의힘)은 홍성의료원의 석면 폐기능검사 중단 사태를 강하게 질타하며, 석면피해자의 건강권 보장을 위한 충남도의 책임 있는 대책 마련을 촉구했다. 장 의원은 "전국 석면피해 인정자 3명 중 1명이 충남에 거주함에도 의료인력 수급을 핑계로 책임을 미루는 것은 도 공공의료정책의 심각한 맹점"이라고 지적했다.장 의원이 충남도로부터 제출받은 자료에 따르면 전국 석면피해 인정자 7028명 중 약 35%(2481명)가 충남에 거주하고 있으며, 이 가운데 82%(2042명)가 홍성과 보령에 집중돼 있다. 그러나 거점 병원인 홍성의료원은 수억 원을 들여 장비를 갖추고도 전문의를 구하지 못해 검사를 중단한 상태다. 특히 홍성의료원 건강관리서비스 등록자의 91%(1048명)가 70세 이상 고령자이고 40%(463명)가 독거가정인 만큼, 장 의원은 "가까운 홍성의료원에서의 검사 재개는 단순한 편의가 아닌 피해자의 생명 및 건강권과 직결된 문제"라고 역설했다.이에 장 의원은 조속한 검사 재개를 위한 3대 핵심 대책으로 직업환경의학과 전문의 확보를 위한 공중보건의 배정 확대 및 관계기관 협의, 도 차원의 전문의 인건비 지원, 폐기능검사 전담인력 고용 안정화를 제시하고 구체적인 예산 마련 시기와 실행계획을 밝힐 것을 요구했다.끝으로 "석면피해자의 건강권은 예산이 남을 때 지원하는 시혜성 복지사업이 아니라 충남도가 마땅히 책임져야 할 의무"라며 홍성의료원 검사 재개와 더불어 '충남형 석면피해자 통합관리지원체계'를 시급히 구축해야 한다고 거듭 촉구했다.