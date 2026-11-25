|기자 말
|원탁토론회, 시민대토론회, 각종 공론화까지. 시민의 의견을 듣는 자리는 많지만, 그 의견이 실제 정책 결정으로 이어지는 경우는 얼마나 될까요? 에너지기후정책연구소는 시민이 주도하는 기후민주주의의 가능성을 모색하기 위해 기후시민의회연구단을 구성해 활동하고 있습니다. 우리 지역에 기후시민의회가 생긴다면, 어떤 변화가 가능할까요? 그 가능성을 현실로 만들기 위해서는 무엇이 필요할까요? 이번 연재에서는 대구, 서산·태안, 울산, 화성의 지역연구단에 참여한 사람들이 함께 공부하고 토론하며 나눈 고민과 경험을 직접 전합니다.
한여름 오후 두 시, 대구 도심의 아스팔트 위로 배달 오토바이가 지나간다. 헬멧 안은 이미 땀으로 젖었고, 신호를 기다리는 동안에도 엔진과 도로가 뿜는 열기가 그대로 올라온다. 콜이 몰리는 시간에 잠깐 쉴 그늘이라고는 편의점 처마 정도다. 같은 시각 중구 북성로의 쪽방촌, 두 평도 안 되는 방에서는 낡은 선풍기 한 대가 더운 바람만 돌린다. 에어컨이 있어도 여러 방이 계량기 하나를 나눠 쓰다 보니, 켜고 끄는 일은 전기요금을 걱정하는 집주인이나 관리인의 몫일 때가 많다.
올여름 대구는 낮 기온이 39도를 넘었고, 새로 생긴 폭염중대경보까지 내려졌다. 그러나 폭염은 모두에게 같은 무게로 오지 않는다. 에어컨 아래에서 일하는 사람과 한낮의 도로 위에서 일하는 사람, 단열이 잘된 아파트에 사는 사람과 쪽방에 사는 사람에게 같은 39도는 전혀 다른 날씨다. 대구에서 기후위기는 먼 미래의 일이 아니라, 지금 누가 더 많이 견뎌야 하는가의 문제다.
대구가 마주한 숙제는 폭염만이 아니다. 섬유·기계·자동차부품 중심의 산업단지는 탄소중립 전환을 앞두고 있고, 그 과정에서 일자리가 흔들리는 사람들이 생길 것이다. 더위에 적응하는 일, 온실가스를 줄이는 일, 그 전환이 누구에게도 부당하지 않게 하는 일. 기후정책의 세 가지 숙제가 한 도시에 모여 있다.
계획은 있었지만, 시민은 없었다
그렇다면 이 숙제를 지금까지 누가 풀어왔을까. 작년, 생명평화아시아는 대구·경북 7개 지자체의 제1차 탄소중립 녹색성장 기본계획을 시민의 눈으로 점검했다. 들여다본 계획에서는 여러 문제가 드러났다.
계획 대부분은 정부 지침에 맞춰 형식적으로 작성되었고, 공청회 같은 주민 의견 수렴은 거의 없었다. 계획을 심의해야 할 지역 탄소중립녹색성장위원회의 심의를 거친 곳은 7곳 가운데 두 곳뿐이었다. 기준연도 계산 방식을 달리해 감축률을 부풀리거나, 감축 실적의 상당 부분을 대구시 주관 사업에 기댄 곳도 있었다. (사업보고서는 생명평화아사아 홈페이지를 통해 볼 수 있다.
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시민참여의 통로는 오히려 좁아졌다. 대구시가 시정 현안을 시민과 함께 토론하던 '시민원탁회의'는 2022년 근거 조례가 폐지되며 사라졌다. 폭염 속 배달 노동자와 쪽방 주민은 기후정책의 결과를 가장 먼저 몸으로 겪는 사람들이지만, 그 정책을 정하는 자리에서는 가장 멀리 있다.
기존 참여 방식의 한계도 분명하다. 공청회와 설명회에는 시간과 관심이 있는 사람만 온다. 발언은 이해관계가 뚜렷한 몇몇 단체의 몫이 되기 쉽고, 설문은 깊이 생각할 기회 없이 찬반만 묻는다. 콜 하나가 아쉬운 라이더가 평일 오후 시청 공청회에 갈 수 있을까. 시청 홈페이지의 공고를 볼 일이 없는 쪽방의 노인도 마찬가지다. 문은 열려 있다지만, 그 문까지 갈 시간과 여유가 없는 사람에게는 닫힌 문과 다르지 않다. 그렇게 폭염을 가장 먼저 겪는 사람들의 목소리는 정책 문서에 한 줄도 남지 않는다.
의제는 시민의 삶에서 나온다
그렇다면 이들의 목소리가 정책에 닿으려면 무엇이 필요할까. 올해 생명평화아시아는 에너지기후정책연구소의 '기후시민의회 실행을 위한 실천 연구'에 참여해 지역 활동가·연구자와 '대구 기후시민의회 연구단'을 꾸렸다. 6월에는 국내외 기후시민의회 사례를 공부했고, 7월에는 대구의 에너지 현황과 그동안의 시민참여 경험을 되짚었으며, 8월에는 참여자마다 대구형 시민의회를 제안하고 조례 초안을 검토했다. 연구단이 함께 붙든 질문은 '무엇을 이야기할 것인가'였다. 도시의 에너지를 누가 쓰고 그 비용과 피해는 누가 치르는지 묻는 '도시 에너지 정의', 형식에 그친 탄소중립 기본계획을 시민이 다시 들여다보는 일, 일자리·주거·교통처럼 청년의 삶과 맞닿은 에너지·기후 문제가 후보로 올랐다. 에어컨이 있어도 켜고 끄는 일을 스스로 정하지 못하는 쪽방의 여름이 바로 도시 에너지 정의의 문제다. 자문위원회를 하나 더 만드는 것으로는 부족하다. 시민의 논의가 실제 정책에 닿는 길이 있어야 한다.
기후시민의회에는 하나의 정답이 없다. 누가 참여하고, 얼마나 오래 숙의하며, 시민에게 어떤 권한을 주는지는 지역의 조건과 의제에 맞게 설계해야 한다. 대구에는 대구의 더위와 산업, 그리고 대구가 걸어온 시민참여의 경험에 맞는 시민의회가 필요하다.
폭염을 겪는 사람의 자리가 있는 시민의회
9월 28일에는 대구지속가능발전협의회, 에너지기후정책연구소와 함께 '대구 기후시민의회 도입 방안 토론회'를 열어 대구형 기후시민의회의 방향을 공개적으로 검토했다. 대구시의원, 지역 언론인, 시민단체 활동가가 토론자로 참여했다.
연구단의 논의를 바탕으로 생명평화아시아가 그려본 대구 기후시민의회는 이런 모습이다. 시민의원은 성별·나이·사는 곳을 고루 담아 추첨으로 뽑되, 추첨만으로는 빠지기 쉬운 폭염 피해 당사자와 청년, 산업 전환의 영향을 받는 노동자의 자리는 미리 마련해 두려 한다. 시민의원들은 몇 달에 걸쳐 함께 배우고, 입장이 다른 전문가와 당사자의 이야기를 들은 뒤, 직접 제안문을 쓰게 된다. 생업이 바쁜 사람도 함께할 수 있도록 회의마다 참석비를 지급하고 아이 돌봄도 지원하는 방안도 담았다. 완성된 제안서는 대구시장과 시의회에 전달해 정해진 기한 안에 글로 답해 주기를 요청하고, 이후 반영 여부는 시민의원들이 직접 살펴보는 구조를 구상하고 있다.
듣는 시민에서 제안하는 시민으로
시민의 숙의가 정책에 닿으려면, 그 결과를 받아 답해야 할 대구시가 기후시민의회를 열어야 한다. 행정이 당장 나서기 어렵다면, 시민사회가 먼저 연 시민의회의 경험에서 출발할 수 있다. 그러나 한 번의 실험으로는 부족하다. 시장이 바뀌거나 행정의 관심이 식으면 시민의 자리는 언제든 사라질 수 있다. 시민의 숙의를 제도로 보장하는 조례가 필요한 이유다.
생각이 다른 대구 시민들이 충분히 배우고 토론해 합의에 이른다면, 그 결과는 대구의 기후정책을 바꾸는 힘이 될 수 있다. 그 힘이 실제 변화로 이어지려면 행정이 그 결과에 책임 있게 답해야 한다. 내년 여름에도 라이더는 뜨거운 도로 위를 달리고, 쪽방의 선풍기는 더운 바람을 돌릴 것이다. 그 여름을 어떻게 건널지, 이제는 그들에게도 물어야 한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 디지털공론장 빠띠에도 실립니다. 필자는 생명평화아시아 사무국장입니다