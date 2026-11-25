원탁토론회, 시민대토론회, 각종 공론화까지. 시민의 의견을 듣는 자리는 많지만, 그 의견이 실제 정책 결정으로 이어지는 경우는 얼마나 될까요? 에너지기후정책연구소는 시민이 주도하는 기후민주주의의 가능성을 모색하기 위해 기후시민의회연구단을 구성해 활동하고 있습니다. 우리 지역에 기후시민의회가 생긴다면, 어떤 변화가 가능할까요? 그 가능성을 현실로 만들기 위해서는 무엇이 필요할까요? 이번 연재에서는 대구, 서산·태안, 울산, 화성의 지역연구단에 참여한 사람들이 함께 공부하고 토론하며 나눈 고민과 경험을 직접 전합니다.