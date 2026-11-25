큰사진보기 ▲서울교통공사 노사 임단협 협상서울교통공사통합노조가 25일 새벽 마지막 노사 본교섭을 하고 있다. 서울교통공사 노사는 이날 2026년 임단협을 마무리 지었다. ⓒ 김철관 관련사진보기

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25일(오늘) 주간근무부터 파업을 예고했던 서울교통공사 노조가 노사합의로 파업을 철회해 지하철 정상운행을 하게 됐다.과반수 노조(조합원 57%)인 민주노총 공공운수노조 서울교통공사 노동조합(위원장 김정섭)는 25일 오전 2시 40분경, 한국노총 공공연맹 서울교통공사통합노동조합(위원장 이양섭) 오전 3시 15분경, 올바른노동조합(위원장 송시영) 오전 4시경, 노사 임단협을 타결했다.공사 3개 노조는 이날 오전과 오후 본교섭을 재개해 정회를 거듭했고, 실무교섭을 거쳐 의견을 접근한 후 최종 본교섭을 통해 노사 합의에 성공했다.3개 노조의 합의는 거의 유사한 것으로 알려졌다. 임금 총인건비 대비 3.5% 인상, 경영혁신 계획 보류 및 조직진단 연구용역 결과 도출 후 노사 협의, 근무 인사제도 관련 T/F 구성후 개선방안 마련, 공익서비스 비영(PSO) 국비지원 법제화 노사 공동노력 등을 담았고, 부족인원 500여 명의 신규 채용도 의견을 접근했다.타결 직후인 오전 4시경 서울교통공사통합노조는 실시간 교섭 속보를 통해 "24일 오후 1시 30분 부터 시작된 2026년 임금-단체협약 최종 본교섭을, 장시간의 협상 끝에 극적으로 타결했다"며 "어려운 여건 속에 온전한 임금인상을 위해 마지막까지 교섭에 최선을 다해 정부 가이드라인 3.5% 임금인상을 확보했다"고 공지했다.한편 서울교통공사 내 3개노조는 안전인력 확보, 구조조정 철회 등을 요구하며 조합원 찬반투표를 거쳐 25일 오전 총파업을 예고했다. 하지만 25일 오전 극적 타결로 2026년 임단협을 마무리했다. 이번 임단협 노사 합의는 조합원 찬반투표를 거쳐 최종 확정된다.