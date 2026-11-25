팔찌 하나만 차고 있으면 홍대 일대의 다양한 라이브 클럽을 자유롭게 이동하며 공연을 즐길 수 있는 날이 있다. 2015년 2월부터 시작된 라이브 클럽 데이다. 지난 11월 13일에는 '라이브클럽데이 익스텐디드' 행사가 열렸다. 무료로 진행된 이날 공연에 권나무, 윤덕원, 솔루션스, 레이지본, 더보울스 등 다양한 인디 뮤지션들이 무대에 올랐다.
그런데 예기치 못한 변수가 등장했다. 마포구청의 위생 소방 건축 문화예술 부서가 민원을 받고 점검을 나섰다. 이에 따라 '프리버드' 등 일부 공연장은 스탠딩 공연을 좌석 공연으로 변경해야 했다. 자유로운 라이브클럽데이의 성격에 맞지 않는, 풍경이 조성되었다.
마포구청장과의 면담 요구한 라이브 클럽계
이후 지난 11월 23일, 라이브클럽데이협동조합(클럽 FF, 클럽 에반스, 벨르, 프리버드, 프리즘홀)과 스트레인지 프룻, 언플러그드, 클럽 빵 등의 라이브 클럽들은 라이브 클럽 데이 공식 인스타그램을 통해 성명을 발표했다.
라이브클럽 측은 이번 단속과 점검이 특정 민원인의 전방위적 민원 때문에 이뤄졌다고 주장했다. 라이브클럽 측은 소방 시설을 점거하고 안전 문제를 개선하는 데에 들어가는 비용은 당연하다고 인정하면서도, 안전과 직접적인 관련이 없는 사안까지 지적되고 있다고 호소했다.
그러면서 일반 음식점으로 등록된 공간이 주중에는 영업하지 않고 주말에만 공연을 하는 것이 공연법 위반이라는 해석이나, 음식 및 주류 판매보다 공연 매출이 높다는 사실 자체를 문제 삼는 지적 등을 예로 들었다. 또한 라이브클럽 측은 사실 관계가 확인되지 않은 민원이 클럽이 임차하고 있는 건물주에게 향하고 있다는 사실에 대해서도 우려를 표했다.
라이브클럽 측은 '라이브클럽은 한국 대중음악의 다양성과 잠재력을 키우고 지켜내는 중요한 문화적 기반'이며, '라이브 음악 신에 대한 행정의 무관심과 무지로 이 문화가 고사되는 일이 없도록 공공의 책임과 역할을 해주길 바란다'며 유동균 마포구청장과의 면담을 요구했다.
마포구는 지난 2015년 '서울특별시 마포구 객석에서 춤을 추는 행위가 허용 되는 일반음식점의 운영에 관한 조례'를 제정했던 바 있다. 여러 사정상 라이브 클럽이 일반음식점으로 등록할 수밖에 없는 상황을 감안한 것이나, 이번 민원 사태가 보여주듯 그 효과는 제한적이었다.
마포구는 "공연법에 근거하여 해당 시설들의 실제 운영 목적과 영업 형태 등을 종합적으로 검토하고 판단하고 있다"며, 구청장과의 면담 진행 여부를 검토 중이라고 밝혔다.
부산에 이어 홍대... 위협받는 라이브 음악 생태계
2026년 8월, 부산 남구의 라이브 클럽 '오방가르드'가 손님이 춤을 추는 것을 허용했다는 이유로 두 달간의 영업 정지 조치를 받았다. 오방가르드의 영업은 8월 26일부터 10월 24일까지 금지되었다. 현행법상 일반음식점에서 음향 시설을 갖추고 손님이 춤을 추는 것을 허용하는 행위는 금지되어 있기 때문이다.
일반음식점의 변칙적인 유흥 주점 영업을 방지하기 위해 마련된 식품위생법령이 라이브 공연에 대한 호응을 규제하는 데 적용된 것이다.이후 수많은 음악 팬과 아티스트, 산업 관계자 등이 공론화에 나섰다. (관련기사 : 춤췄다는 이유로 영업정지... 부산 라이브 클럽의 속사정
)
지난 11월 19일 최휘영 문화체육관광부 장관은 오방가르드 클럽을 방문해 오방가르드 이승철 대표를 비롯한 아티스트, 관객, 기획자 등을 만나 현장 간담회를 열었다. 이후 최휘영 장관은 '음악산업진흥에 관한 법률(음악산업법)'에 라이브클럽업이라는 새로운 개념을 명시하겠다'라는 뜻을 명확히 했다.
최 장관은 관계 부처 간 협의와 공론화를 주도하고, 법제화 이전까지의 과도기적 상황에 대응할 것도 약속했다. 앞서 11월 2일에는 국무조정실 규제합리화위원회 박용진 부위원장(장관급)이 마포구청에서 라이브클럽 관계자들과 규제 개선을 위한 간담회를 열었다. 여야 의원들의 관련 법안 발의도 이어지는 등, '오방가르드 사태' 해결에 대한 음악 팬들의 기대감도 높아지고 있었다.
그러나 아직 라이브클럽의 법적 지위가 마련되지 않은 상황에서 현장에서의 고충은 현재진행형이다. 반복적 민원과 이에 대한 과잉 행정 역시 이에 한몫한다는 지적이 이어지고 있다. 수차례 라이브 클럽을 찾는 음악 마니아 A씨는 "정당한 민원에는 귀를 기울여야겠으나, 소모적인 민원도 필터링하지 않고 과도한 행정 저치로 대응해야 하는가"라고 지적했다.
일부 인디음악 공연 관객과 음악 팬들은 "일부 개별 민원에 대한 과도한 대응으로 공연 운영 방식이 일방적으로 변경되고, 인디음악 공연 문화 전체가 위축되는 일이 발생해서는 안 된다"며 온라인 공동 성명을 진행했다.