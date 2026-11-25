큰사진보기 ▲대구의료원 전경. ⓒ 대구의료원 관련사진보기

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추경호 대구시장이 지난 6.3 지방선거에서 공약한 제2대구의료원 건립 사업을 대구시가 재정 부담을 이유로 중장기 과제로 전환하기로 하면서 지역 정당과 시민단체가 반발하고 나섰다.대구시는 최근 제2대구의료원 건립 사업을 중장기 과제로 분류한다는 방침을 정한 것으로 알려졌다. 의료원 건립에 3,000억 원 이상이 소요되는 데다 매년 수백억 원의 운영비가 필요한 점, 기존 대구의료원도 적자 운영 중인 점 등을 고려한 결정이다. 이에 따라 추 시장 임기 내 제2대구의료원 건립은 사실상 어려워질 것으로 보인다.제2대구의료원 건립은 코로나19를 계기로 지역 공공의료 인프라를 확충하고 대구 동북권 주민들의 의료 접근성을 높이기 위해 추진됐다.지난 2022년 대구시가 실시한 타당성 조사에선 400~500병상 규모의 공공병원 설립 필요성이 제기됐고 시민 설문조사에서도 건립 찬성 의견은 67.7%, 이용 의향은 87.6%에 달했다. 대구시는 같은 해 3월 건립 로드맵을 발표했지만 홍준표 전 시장 취임 이후 사업은 사실상 백지화됐다.추 시장은 지난 지방선거에서 제2대구의료원 건립을 동구 지역 공약으로 제시하면서 사업 재추진에 대한 기대감을 높였다. 당선 이후에도 시장직 인수위원회 최종 시정과제와 시정계획에 사업을 포함시켰지만, 취임 5개월여 만에 재정 부담을 이유로 사업을 중장기 과제로 미루는 수순을 밟고 있는 것이다.그러자 지역 진보정당과 시민단체는 추 시장이 사실상 공약을 파기한 것과 다름없다며 공공의료 확충을 경제성 논리로 접근하는데 대해 비판하고 나섰다.정의당 대구시당은 24일 성명을 내고 "응급·필수의료 공백을 메우고 시민의 의료 접근성을 보장하는 것은 공공병원의 존재 이유이며 이를 위한 재정 투입은 낭비가 아니라 공공의 책무"라고 강조했다.이어 "공공병원 건립과 운영에 막대한 재정이 필요하다는 사실은 충분히 예상할 수 있었다"며 "후보 시절 공약으로 내걸 때는 이를 몰랐다는 말인가"라며 "몰랐다면 무능한 것이고 알고도 공약했다면 시민을 우롱한 것"이라고 비판했다.대구참여연대도 이날 성명을 통해 "대구시가 말하는 중장기 과제는 사실상 추경호 시장 임기 내에는 예산을 투입하거나 실질적인 착공 절차를 밟지 않겠다는 선언과 다름없다"며 "필수의료 붕괴와 지역 의료 격차, 그리고 언제든 다시 닥칠 수 있는 신종 감염병의 위협은 중장기로 미뤄둘 수 있는 한가한 사안이 아니"라고 지적했다.대구참여연대는 "대구시는 또다시 공공의료에 영리 자본이 추구하는 손익 논리를 갖다 대는 퇴행적 논리를 들고나왔다"며 ▲중장기 과제 방침 즉각 철회 ▲임기 내 구체적인 설립 로드맵과 예산 확보 방안 제시 ▲공론화 기구를 통한 재추진 절차를 투명하게 추진할 것 등을 촉구했다.