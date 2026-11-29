큰사진보기 ▲제1호 전주시민서가에서 책을 읽고 있는 신정일 (사)우리땅걷기 이사장거실과 건너방 벽면이 3만여 권의 책으로 가득 차 있고, 안쪽 문 위에는 송하진 전 전북도지사가 쓴 '신정일의 書架' 현판이 걸려 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲시민서가 현판과 표지판전북 전주시 덕진구 태진로 신정일 이사장 자택 현관에 걸린 '신정일의 書架' 나무 현판과 '제1호 전주시민서가' 표지판. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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"우리 집에 있는 이 책들은 한 송이 한 송이 활짝 핀 꽃이야. 눈을 들면 그 꽃들이 나를 유혹해. 집집마다 서가를 만들어야 하는 이유가 그거야. 꽃을 늘어놓고 꽃하고 이야기하는 거지."

큰사진보기 ▲문학사상 창간호신정일 이사장이 서가에서 1972년 10월 발행된 <문학사상> 창간호를 꺼내 들어 보이고 있다. 공공도서관이라면 폐기 연한이 지났을 귀한 자료들이 그의 서가에는 고스란히 남아 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

"아버지, 어머니, 할머니, 누구도 나한테 공부하라는 말을 안 했어. 그게 가끔 슬퍼."

"남이 정리해 준 건 남의 것을 빌린 것 같아. 내가 한 줄 한 줄 읽어서 깨친 건 정말 기가 막힌 거지."

큰사진보기 ▲신정일의 서가 거실매월 한 차례 '서가지기가 들려주는 서가 산책' 강좌가 열리는 거실 전경. 사방 벽면을 채운 책장과 한쪽 벽에 걸린 대동여지도가 '길 위의 인문학자'다운 면모를 보여준다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

"선생님, 제가 나중에 정말 좋은 작가가 되겠습니다."

큰사진보기 ▲'제1호 전주시민서가' 내부 모습아파트 거실과 방의 경계를 허물고 벽면마다 책장을 짜 넣은 '제1호 전주시민서가' 내부 모습. 개인의 주거 공간이 이웃과 지혜를 나누는 공유 서재로 거듭났다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 전주에서 시작된 '시민서가'가 개인의 서재를 넘어 우리 사회의 독서 문화를 되살리는 작은 불씨가 되기를 바랍니다. 기사 중 독서 통계는 문화체육관광부 '2025년 국민 독서실태 조사' 결과를 참고했습니다.

지난 11월 23일, 전북 전주시 덕진구 태진로의 한 아파트를 찾았다. 문화사학자 신정일 (사)우리땅걷기 이사장의 자택이다. 현관에 걸린 '신정일의 서가(書架)' 나무 현판과 '제1호 전주시민서가' 표지판을 지나 문을 열자, 거실과 방마다 인문·역사 책 3만여 권이 천장까지 빽빽하게 꽂혀 있었다.신 이사장과 나의 인연은 2005년 봄으로 거슬러 올라간다. 그해 우리땅걷기가 사단법인으로 출범하며 첫 길문화축제를 문경새재에서 열었는데, 나도 그와 함께 새재를 걸으며 축제를 치렀다. 이번에는 그가 문경과 이웃한 상주 함창의 한국한복진흥원에서 강의를 마친 뒤 함께 전주까지 내려갔다. 그날 밤 우리는 책에 둘러싸여 늦도록 이야기를 나눴고, 나는 그 서재에서 하룻밤을 묵었다.시민서가는 개인 서재를 이웃에게 여는 공유형 독서공간이다. 전주시가 '책이 삶이 되는 도시'를 내걸고 추진하는 책문화 프로젝트 '함께라서(書)'의 핵심 사업이다. 시민 주도의 독서문화를 넓히기 위해 나눔이 가능한 개인 서가를 발굴해 시민서가로 지정하고 개방한다.전주시와 신 이사장은 올해 3월 23일 협약을 맺었다. 신 이사장은 '시민서가지기'를 맡아 서가를 열고, 독서 프로그램을 운영하며, 장서를 관리한다. 시는 현판을 달아 주고 홍보 등 운영 전반을 지원한다. 협약 기간은 2028년 2월까지 2년이다. 시는 전주교육지원청과 함께 중학생들이 이 서재를 찾는 '지혜의 숲 탐방기'도 운영하며, 이번 1호를 시작으로 시민서가를 점차 늘려 지식 공유망을 넓혀 갈 계획이다.시민서가는 기존 도서관과 다르다. 도서관이 공공 건물에서 책을 빌려주는 곳이라면, 시민서가는 한 사람이 평생 모은 책과 삶이 배어 있는 공간을 함께 내놓는 곳이다. 책만 빌려 가는 자리가 아니라, 그 책을 고르고 읽은 사람을 직접 만나는 자리다.시민서가가 필요한 이유는 통계가 말해 준다. 문화체육관광부의 '2025년 국민 독서실태 조사'를 보면, 지난 1년 동안 책을 한 권이라도 읽은 성인은 38.5%에 그쳤다. 1994년 조사를 시작한 이래 가장 낮은 수치다. 성인 열 명 가운데 여섯 명은 1년에 책을 한 권도 읽지 않는 셈이다. 성인 1인당 연간 독서량은 2.4권, 종이책만 따지면 1.3권이다. 60세 이상의 독서율은 14.4%에 불과하다.그사이 책은 갈 곳을 잃고 버려진다. 인문학을 전공한 교수는 정년퇴임할 때 장서가 1만 권을 넘기기 일쑤다. 얼마 전 자리를 함께한 최광식 전 문화체육관광부 장관도 퇴임 교수들이 가장 골머리를 앓는 문제가 평생 모은 책 처리라고 했다. 대학도서관은 서고가 이미 찼고, 국립중앙도서관도 소장 도서와 겹치지 않는 책만 골라 받는다. 결국 평생 모은 책을 폐지로 내놓는 교수가 적지 않다.나 역시 시청에서 도서관 업무를 3년쯤 맡은 적이 있다. 도서관 책은 정해진 연한이 지났다고 버리지 않는다. 오래도록 아무도 찾지 않아 이용 가치를 잃었다고 판단될 때 폐기 대상이 된다. 한 해 전체 장서의 7%까지 덜어낼 수 있는데, 막상 폐기 목록에 오른 책을 넘겨 보면 열 권 가운데 두세 권은 펼친 흔적조차 없는 새 책이었다. 누군가 한 번만 더 펼쳐 보았다면 살아남았을 책들이다.신 이사장의 서가에는 900원짜리 세계시인선부터 잡지 <뿌리깊은나무>, 여러 시인의 첫 시집 초판까지 꽂혀 있다. 일반 도서관이라면 오래전에 폐기했을 책들이다. 그는 책들을 하나하나 짚으며 말했다.'서재' 대신 '서가'라는 말을 고른 이유도 여기에 있다. 남에게 보여 주려고 꾸민 방이 아니라, 늘 손이 가는 책꽂이를 이웃과 나누자는 뜻이다.그날 밤, 신 이사장은 어린 시절 이야기를 꺼냈다. 집안 형편이 어려워 초등학교를 마친 뒤 더는 학교에 다니지 못했다고 했다.그래서 그는 혼자 책을 붙들었다. 초등학교 2학년 때부터 글자만 보면 읽어야 직성이 풀리는 '활자 중독'에 걸렸다고 웃었다. 어려운 살림에도 어머니를 졸라 기차를 타고 전주 서점까지 가서 카프카 전집을 사 왔다. 어른도 읽기 어렵다는 <성>을 하나도 어렵지 않게 읽었다고 했다. 그의 삶과 너무 닮았기 때문이다. 그렇게 읽은 세계문학과 철학, 역사가 훗날 <신정일의 신택리지>로 녹아들었다. 그는 지금까지 100권이 넘는 책을 펴냈다.그는 인공지능(AI)이 모든 것을 요약해 주는 요즘 세태도 걱정했다.학교가 가르쳐 주지 않은 것을 책이 가르쳤다. 이제 그는 그 책들을 이웃에게 내놓는다. 어린 그에게 아무도 해 주지 않은 말을, 이제 그가 이웃 아이들에게 건네고 있다.시민서가의 문은 '서가지기가 들려주는 서가 산책'으로 열린다. 올해 3월부터 12월까지 한 달에 한 번, 화요일 오후 3시부터 5시까지 모두 열 차례 진행된다. 전주도서관이 운영을 맡고, 신 이사장이 직접 강사로 나선다.강좌 제목만 보아도 한 사람의 서가가 품은 깊이와 넓이를 짐작할 수 있다. 3월 첫 강좌는 '전주 택리지'였다. 시민들은 자기가 사는 도시의 땅과 역사부터 배웠다. 이어 4월 '조선의 혁명가 정여립과 대동사상', 5월 '좋은 책이란 어떤 책인가', 6월 '해파랑길 인문기행', 7월 '걷기의 즐거움(길에서 행복해져라)', 8월 '연애하듯 공부를 하라', 9월 '조선시대 황진이를 비롯한 기생들의 삶과 풍류', 10월 '세상을 바꾼 문장들', 11월 '시로 만나는 세상'이 이어졌다. 오는 12월 15일 열리는 마지막 강좌의 제목은 '산천을 유람하는 것은 좋은 책을 읽는 것과 같다'이다. 길과 책을 하나로 살아온 그의 삶이 이 한 문장에 담겨 있다.강좌는 거실에서 열린다. 서른다섯 명쯤 앉으면 꽉 차는 공간이다. 그는 한 시간 강연을 하고, 한 시간 동안 서가를 보여 주며 질문을 받는다. 강연에서 언급한 책을 바로 뒤 책장에서 꺼내 펼쳐 보일 수 있다는 점이 일반 도서관 강좌와 다르다. 지역을 알면 지역을 아끼게 된다. 전주 시민들이 '전주 택리지'로 첫 문을 연 까닭이다.한번은 견학 온 중학생들에게 그가 책을 읽다 운 적이 있느냐고 물었다. 중학교 2학년 학생 한 명이 손을 들었다. 기형도 시집을 읽다가 울었다고 했다. 그가 책 한 권을 선물로 보내 주자 학생은 손편지로 답장을 보내왔다.한 사람의 서가가 한 아이의 꿈에 불을 붙인 순간이다. 열 달 된 신 이사장의 손자 역시 이 책들 사이에서 연필을 쥐고 책을 뽑으며 논다. 맹모삼천지교가 따로 없다.자기 집을 남에게 연다는 건 결코 쉬운 일이 아니다. 요즘은 아파트 옆집에 누가 사는지도 모르고, 집들이 문화마저 사라졌다. 그런데 제1호 시민서가가 바로 아파트다. 이웃과 가장 멀어진 주거 공간에서 먼저 문을 열었기에 뜻이 더욱 깊다.집을 열면 먼저 이웃이 다시 이어진다. 남의 집에 가 보지도 않고 그 사람을 온전히 알기는 어렵다. 이탈리아의 한 유치원에서는 아이들이 친구 집을 차례로 찾아가 그 집 할아버지, 할머니, 부모에게 인사하고 밥을 먹는다고 한다. 한 바퀴를 돌고 나면 동네 어디서나 "철수 할아버지다" 하고 반갑게 인사하게 된다. 고독사가 낯설지 않은 시대에 시민서가는 이웃집 문을 두드릴 자연스러운 계기가 된다.책과 멀어졌던 사람도 다시 책을 펼친다. 책을 보러 오는 게 아니라 사람을 만나러 왔다가, 그 사람이 아끼는 책 한 권을 손에 들게 된다.배움 또한 동네 안에서 이루어진다. 서가지기는 자기가 읽고 깨친 것을 강좌로 나누고, 이웃은 동네에서 교양을 쌓는다. 자기 동네와 이웃에 관심을 갖는 시민 의식도 그렇게 자란다. 책을 읽는 시민이 많아질수록 동네의 일을 함께 고민하는 시민도 늘어난다.서가 주인에게도 이로운 일이다. 평생 모은 책이 폐지가 되지 않고 다음 세대의 손에 넘어간다. 집에 사람이 드나들면 혼자 사는 노년도 덜 외롭다.정년을 앞둔 교수들에게 시민서가를 권하고 싶다. 1만 권이 넘는 장서를 버리지 말고 집 한쪽에 서가를 꾸려 이웃에게 열면 된다. 대학에서 쌓은 지식을 강의실 밖 시민과 나누는 길이기도 하다. 퇴임 뒤 한 달에 한 번 자기 서가에서 강좌를 여는 교수가 고장마다 한 사람씩만 있어도 그 도시의 품격이 달라진다.강연이 부담스러운 사람도 걱정할 것 없다. 신 이사장은 서가 주인이 직접 강연하기 어렵다면 지자체가 강사를 파견해 주면 된다고 제안했다. 책을 사랑하는 것과 강연을 잘하는 것은 별개의 일이다. 사생활이 걱정된다면 전주처럼 한 달에 한 번, 정한 날에만 문을 열면 된다.신 이사장의 꿈은 1호에서 멈추지 않는다. 그는 학생들 집집마다 방 한 칸이나 책장 하나를 아이 이름을 붙인 서가로 만드는 운동을 구상하고 있다. 부모와 아이가 함께 책을 읽는 공간이다.시민서가는 전주만의 사업으로 머물러서는 안 된다. 서울의 아파트에도, 지방 소도시의 단독주택에도, 농촌의 빈집과 고택에도 서가는 있다. 새 건물도 큰 예산도 필요 없다. 이미 있는 집과 책, 그리고 문을 열 용기면 충분하다.이 운동이 퍼지려면 몇 가지 뒷받침이 필요하다. 지자체는 시민서가를 지정해 현판을 달아 주고 강사를 지원하면 된다. 교육청은 학생들이 시민서가를 찾아가는 길을 열어 줄 수 있다. 정부는 각 지역의 시도를 묶어 전국 지도를 그리고, 서로 경험을 나눌 마당을 마련해야 한다. 책을 사서 읽고 나누는 문화가 자리 잡으면 침체된 출판계에도 숨통이 트인다.아무도 공부하라고 말해 주지 않던 소년은 책 속에서 스승을 찾았다. 그 소년이 일흔을 넘겨 자기 집 문을 열었다. 책을 펼쳐 주는 어른이 없는 아이들에게, 버려질 뻔한 책에게, 이웃이 누군지 모르고 사는 우리에게 한 번 더 기회를 주자는 제안이다.집집마다 활짝 핀 꽃이 꽂혀 있고, 그 꽃을 보러 이웃이 드나드는 나라. 책장에 꽂아만 두었던 책을 오늘 한 권 꺼내 한 번 더 펼쳐 보자. 그리고 그 책을 이웃과 나눌 서가 하나를 마련해 보자. 전주에서 시작된 시민서가 1호가 2호, 3호로, 전국 곳곳으로 이어지기를 바란다.