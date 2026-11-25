큰사진보기 ▲중국 중앙기율검사위원회·국가감찰위원회는 24일 오후 7시 35분(현지시간) 공식 누리집을 통해 "중앙정치국 위원 겸 상하이시 당위원회 서기 천지닝이 엄중한 기율 위반 및 위법 혐의로 현재 중앙기율검사위원회·국가감찰위원회의 심사·조사를 받고 있다"고 발표했다. ⓒ 중국 중앙기율검사위원회 누리집 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천지닝은 한국과도 적지 않은 접점을 가져온 인물이다. 올해 1월 이재명 대통령이 중국 상하이를 방문했을 당시, 천 서기는 상하이시 최고 책임자로서 직접 환영 만찬을 주최하며 이 대통령과 만나 한중 지방 정부 간 경제·문화 교류 확대 방안을 논의한 바 있다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

중국 경제의 심장부인 상하이를 이끌며 차기 최고지도부 입성이 유력시되던 천지닝(陳吉寧·62) 중국공산당 중앙정치국 위원 겸 상하이시 당위원회 서기가 전격 낙마했다. 내년 제21차 중국공산당 전국대표대회(당대회)를 앞두고 차기 권력 구도의 핵심 인물로 꼽히던 현직 정치국원이 사정 칼날을 피하지 못하면서 중국 정가에 파장이 일고 있다.중국 중앙기율검사위원회·국가감찰위원회는 24일 오후 7시 35분(현지시간) 공식 누리집을 통해 "중앙정치국 위원 겸 상하이시 당위원회 서기 천지닝이 엄중한 기율 위반 및 위법 혐의로 현재 중앙기율검사위원회·국가감찰위원회의 심사·조사를 받고 있다"고 발표했다.당국은 구체적인 혐의 내용을 공개하지 않았으나, 중국 정치권에서 '엄중한 기율 위반 및 위법'은 통상 뇌물 수수 등 부패 혐의나 중대한 정치적 과오를 의미한다.1964년 랴오닝성에서 태어난 천지닝 서가는 중국 정계에서도 손꼽히는 정통 과학기술·환경 분야의 엘리트 관료다. 중국 명문인 칭화대에서 환경공학 학사와 석사 학위를 취득한 뒤, 영국 임페리얼 칼리지 런던에서 토목환경공학 박사 학위를 받았다. 1998년 귀국해 모교인 칭화대 강단에 선 그는 환경공학과 주임과 부총장을 거쳐 2012년 48세의 젊은 나이로 칭화대 총장에 오르며 학계와 정계의 주목을 한 몸에 받았다.관료로서의 행보 역시 탄탄대로였다. 2015년 환경보호부 장관에 발탁된 그는 당시 중국의 고질적인 사회 문제였던 스모그 퇴치와 대기질 개선 정책을 진두지휘하며 '베이징의 맑은 하늘을 되찾아준 인물'이라는 평가를 받았다. 이러한 행정 능력을 인정받아 2017년 베이징시장에 임명되며 지방 행정 경력을 쌓았고, 2022년 제20차 당대회에서 중앙정치국 위원으로 진입함과 동시에 상하이시 당서기로 전격 발탁됐다.상하이 당서기는 중국공산당 내에서 정치적 상징성이 매우 큰 자리다. 시진핑 국가주석과 리창 현 총리를 비롯해 장쩌민 전 주석, 주룽지 전 총리 등 역대 최고지도자 상당수가 이 자리를 거쳐 정치국 상무위원회(최고지도부)에 입성했다.이 때문에 천 서기 역시 상하이의 경제 회복과 대외 개방을 이끌며 내년 열릴 제21차 당대회에서 차기 정치국 상무위원, 나아가 차기 총리 후보군이자 시진핑 주석의 후계자로까지 꾸준히 거론돼 왔다. 현직 상하이 당서기가 부패 조사 대상에 오른 것은 2006년 '상하이방'의 핵심 인물이었던 천량위 전 서기 이후 20년 만의 일이다.천지닝은 한국과도 적지 않은 접점을 가져온 인물이다. 올해 1월 이재명 대통령이 중국 상하이를 방문했을 당시, 천 서기는 상하이시 최고 책임자로서 직접 환영 만찬을 주최하며 이 대통령과 만나 한중 지방 정부 간 경제·문화 교류 확대 방안을 논의한 바 있다.이에 앞서 베이징시장 재임 시절인 2018년 2월에는 평창 동계올림픽 폐막식에 참석해 토마스 바흐 국제올림픽위원회(IOC) 위원장으로부터 차기 동계올림픽 개최지 대표 자격으로 올림픽기를 넘겨받으며 한국 대중에게도 얼굴을 알렸다. 상하이 당서기 취임 이후에도 현지에 진출한 한국 기업인들과 간담회를 갖는 등 외자 유치와 한중 경제 협력에 비교적 우호적인 행보를 보여온 것으로 알려졌다.이러한 천 서기의 낙마는 내년 당대회를 앞둔 중국 지도부의 강도 높은 반부패 기조를 다시 한번 보여준다는 평가가 나온다. 이번 발표로 2022년 출범한 제20기 중앙정치국 위원 가운데 조사를 받게 된 인물은 장유샤·허웨이둥 전 중앙군사위원회 부주석, 마싱루이 전 신장위구르자치구 당서기에 이어 네 명째로 늘어났다.특히 천 서기가 시진핑 주석의 모교인 칭화대 출신이자 당 지도부의 두터운 신임을 받아온 기술 관료였다는 점에서, 이번 조치는 지위 고하와 출신 배경을 막론하고 사정의 예외를 두지 않겠다는 '전면적 종엄치당(엄격한 당 관리)' 원칙을 재확인한 것으로 풀이된다.한편 상하이시 당위원회 상무위원회는 중앙기율검사위원회의 발표 직후 긴급 회의를 소집해 당 중앙의 천지닝 조사 결정을 단호히 지지하고 옹호한다는 입장을 밝혔다. 향후 상하이시 당서기 후임 인선과 천 서기에 대한 구체적인 조사 결과가 중국 차기 권력 지형에 어떤 영향을 미칠지 이목이 쏠리고 있다.