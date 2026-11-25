큰사진보기 ▲대구 달성군의회. ⓒ 달성군의회 관련사진보기

AD

대구 9개 기초의회 중 가장 높은 월정수당 인상률을 결정한 달성군의회의 의정비 인상 근거가 된 주민 여론조사가 '객관성과 공정성을 상실한 사실상 요식행위'란 비판이 나왔다.달성군 의정심의위원회는 지난달 6일 1차 회의를 열고 2027년도 군의원 월정수당을 올해보다 15% 인상하기로 잠정 결정했다. 월정수당을 기존 216만3960원에서 248만8554원으로 인상하고 의정활동비는 법정 상한액인 월 150만 원을 유지하기로 했다.심의위는 지난달 20일부터 22일까지 사흘간 만 19세 이상 달성군 주민 504명을 대상으로 전화면접 여론조사를 실시했고 같은 달 29일 2차 회의를 열어 잠정안을 그대로 확정했다.일각에서 문제로 지적하는 부분은 의정비 인상 결정 과정에서 진행된 주민 여론조사다. 달성군은 여론조사 과정에서 현재 4396만 원인 군의원 의정비를 15% 인상할 경우 4786만 원이 된다고 안내했다. 이 금액은 전체 의정비 인상률의 8.9%에 불과한 것으로, 실제 의정비를 15% 인상하면 약 5055만 원이 된다.여론조사 과정에서 심의위는 월정수당의 최소·최대 금액에 대해서도 제대로 알리지 않았다. 최대 금액은 현행 월정수당보다 15% 인상한 금액으로 정하면서 최소 금액은 현행보다 단 10원 낮은 216만3950원으로 정한 것이다.행정안전부는 지방의원 의정비 관련 주민 여론조사 지침에서 월정수당의 최소·최대 금액을 각각 현행보다 5% 인하하거나 20% 인상한 금액으로 설정하는 예시를 제시하고 있다. 행안부 지침대로라면 최소 금액은 205만5762원이고 최대 금액은 259만6752원이다.이 같은 방식으로 진행된 여론조사에서 응답자의 57%는 심의위의 잠정 인상안이 적정하다고 답했고 37.6%는 높다고 응답했다. 낮다고 응답한 주민은 5%대에 그쳤다.심의위는 이를 근거로 월정수당 15% 인상안을 확정했고 달성군의회는 지난 18일 인상된 월정수당을 반영한 '의원 의정활동비와 월정수당 및 여비 지급에 관한 조례 일부개정조례안'을 입법예고했다.이와 관련 대구지역 시민단체들은 "엉터리 수치에 앵커링 효과(Anchoring Effect·인지적 편향)로 인상 유도한 편향 조사다. 심각한 하자가 있다"며 "인상안을 즉각 철회하고 공정하게 여론조사를 재실시하라"고 요구했다.우리복지시민연합은 24일 성명을 통해 "지방의원의 의정비를 결정하는 과정에서 주민의 뜻을 명확히 확인해야 할 주민 여론조사가 기초의회 의정비 인상을 정당화하기 위한 겉치레 수단이자 통계 왜곡의 도구로 전락했다"고 비판했다.이어 "달성군이 실시한 여론조사는 기초적인 인상액 계산조차 틀린 채 진행되었을 뿐 아니라 선택지 제시 과정에서 주민 응답을 인상 방향으로 유도하는 편향적 앵커링 효과를 의도적으로 배치한 정황이 확인되었다"고 주장했다.우리복지시민연합은 "주민을 기만하고 절차적 공정성을 심각하게 훼손한 엉터리 여론조사 결과를 근거로 의정비 인상을 추진하는 것은 지방자치와 주민참여의 본질을 짓밟는 행위"라며 "의정비 인상안을 즉각 철회하고 주민 여론조사를 처음부터 다시 실시하라"고 촉구했다.대구경실련도 같은 날 성명을 통해 "달성군의정비심의위가 군의원의 의정비를 결정하기 위해 실시한 주민여론조사 과정에서 의정비 인상률을 잘못 안내하고 여론조사 항목도 의정비 인상에 유리하도록 설계했다"고 비판했다.이어 "이번 여론조사는 어떠한 이유로도 정당화될 수 없다"며 "여론조사와 관련 달성군과 달성군의정비심의위는 주민들에게 사과하고 의정비 결정 취소와 월정수당을 재산정해야 한다"고 요구했다.달성군의회를 향해서는 "의원 월정활동비와 월정수당 및 여비 지급에 관한 조례 개정을 유보해야 한다"며 "달성군과 의회가 이런 요구를 거부한다면 공익감사청구, 주민감사청구 등의 방법으로 잘못과 책임을 반드시 규명할 것"이라고 천명했다.