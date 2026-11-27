큰사진보기 ▲<응답하라 1994> 중 '바위처럼' 노래 장면 ⓒ tvN 관련사진보기

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"2002년 월드컵 때 말이에요. 방송사 카메라가 안 비춘 데가 없었잖아요. 병원 장례식장에서 상주들도 환호하고, 교도소 수용자들도 축구 보는 모습 보여 주고, 절 스님들도 나오고 그랬잖아요. 그런데 나눔의 집도 대단했었거든요. 할머니들 전부 뺨에 태극기 프린팅하고 얼마나 열심히 응원했는지 몰라요. 대~~~한민국! 부르짖는데 이 할머니들은 부르면서 눈물이 그렁그렁한 거예요. 애국심 뭐 그런 거였다기보다, 뭐랄까 나라의 존재감 같은 거? 정말 장관이었는데 방송사가 한 군데도 안 왔더라고요. 그 모습 놓친 게 너무 아쉬워요. 그때도 할머니들 <바위처럼> 부르면서 율동했어요."

큰사진보기 ▲일본군 위안부 피해자 길원옥 할머니 ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"텔레비전에서 한 위안부 할머니가 일본을 막 욕하며 우는 걸 봤어요. 그걸 보다가 나도 모르게 '아유, 창피하게 왜 저래. 정작 이야기할 사람은 가만있는데…'라고 중얼거렸어요. 우리 며느리가… 갑자기 표정이 바뀌더니 그날 밤에 절 다그치는 거예요. 그날 아들, 며느리랑 밤새 울면서 난생처음으로 제가 위안부 출신이란 걸 밝혔어요."(<주간경향> 2005.8.16. <유인경이 만난 사람>)

큰사진보기 ▲2017년 8월 14일 제5차 세계 일본군 '위안부' 기림일 나비문화제 '나비, 평화를 노래하다'가 열린 서울 청계광장에서 애창곡을 녹음한 음반을 발표한 길원옥(90) 할머니의 첫 공연이 열리고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"90살이 아니라 100세가 넘어가더라도 잊을 수가 없죠. 이 아픔을 당한 것을 잊지 말고 기억해야 합니다. 여러분이 굳세게 걸어가야만 한을 푸는 것입니다."(이다빈, '소녀가 소녀를 만나다, 인명여자고등학교 까치수요시위', 대한민국청소년기자단, 2017.11.28.)

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 페이스북에도 실립니다.

드라마 <응답하라> 시리즈의 두 번째는 <응답하라 1994>였다. 2013년 방송이니 벌써 13년 전의 '그 시절'이 됐지만 요즘도 인터넷에서 툭툭 튀어나오는 '짤'이나 조각 영상에 싱긋 웃을 때가 있다. 그중 주인공 성나정(고아라 분)과 친구들이 마을 어른들의 '삼천포 지명 폐지 반대 시위'에 참여하는 장면은 특히 인상 깊다.어른들은 유행가를 부르면서 시위도 아닌, 그렇다고 춤판도 아닌 애매한 소란을 피우고 있었다. 이에 나정을 비롯한 친구들이 획기적인 노래와 율동을 가르치면서 분위기는 일신된다. 바로 <바위처럼>이었다. 이 장면에서 노래를 따라 부르거나, 용감하게 일어나 돌아가지 않는 허리를 돌려대면서 폴짝폴짝 뛰었던 사람들 꽤 많을 것이다. <응답하라 1994> 그 시절의 청춘이었다면.비장미나 삭막한 구호 득실대는 '민중가요'들 중 최고의 변신을 한 노래는 단연 유치원 운동회에서도 불리는 <얼굴 찌푸리지 말아요>이리라. 아이가 유치원 다닐 때 행사에서 그 노래를 듣고 헛웃음을 치며 율동을 했었다. '동지들과 함께라면'이 '친구들과 함께라면'으로 바뀌었고 '모진 폭압' 같은 단어도 바꿔치기 됐지만 말이다.하지만 <바위처럼>은 변신을 거의 겪지 않고 꽤 널리 불렸다. '해방 세상'이 뭔지 모르는 사람도 그냥 불렀다. 노래 자체가 밝고 흥겨웠기 때문일까. 곡조는 신명이 넘쳐도 가사의 주조는 다짐이다. 어려워도 살아내자는. 힘들어도 견뎌내서 좋은 세상 보자는. "바위처럼 살아가 보자. 모진 비바람이 몰아친대도… 대지에 깊이 박힌 저 바위는 굳세게도 서 있으니…"이 노래를 뜻밖의 장소에서 예상 밖 사람들의 목소리로 들은 적이 있다. 나눔의 집을 비롯한 위안부 할머니들을 취재할 때였다. 공식 일정 후 뒤풀이 자리에서 몇 명의 할머니가 '놀랍게도' 이 노래를 흥겹게 부른 것이다.어떻게 이 노래를 아시나 감탄했는데 함께 있던 자원봉사자가 엄청나게 나를 구박했다. "놀랍긴 뭐가 놀라워. 이 노래 위안부 할머니들 수요시위 시작할 때 항상 부르는 걸 모르셨어요? PD 아저씨가 왜 이래." 아뿔싸. <바위처럼>이 나온 것은 1992년, 수요시위가 시작된 것도 그해였다. 언제부터인가 수요시위를 여는 노래로 쓰였다고 한다. 자원봉사자는 한참 눈을 흘긴 뒤 이렇게 덧붙였다.얘기를 들으며 무릎을 쳤다. 일제강점기를 함께 살아낸 사람들이라 '나라 잃은 설움'의 강도가 유난한 분들이었을 터, 2002년 월드컵의 '대~~~한민국' 외침 속에서 느꼈을 자부심 또한 그에 비례했으리라. 그야말로 소녀들처럼, 골 들어갈 때마다 껑충껑충 뛰며 춤추고 노래했다고 한다. '전 국민이 미쳤던' 그해 여름은 할머니들에게는 '대지에 깊이 박힌 저 바위처럼' 살아가다가 살짝이라도 엿본 '해방 세상'의 기쁨이었으리라.여러 위안부 할머니 가운데 특별히 <바위처럼>을 즐겨 불렀던, 거의 주제가처럼 곁에 두었던 할머니가 계시다. 길원옥 할머니라는 분이다. 1928년생. 고물상을 하던 아버지가 장물 취급 혐의로 옥에 갇히자 아버지를 도와야겠다는 생각으로 1940년 열세 살 나이에 돈 벌러 만주에 갔다가 위안부 피해자가 됐다.해방될 때 겨우 열일곱 살의 소녀는 만신창이가 돼 있었고, 아이도 가질 수 없는 몸이었다. 중국을 떠나 충청도 쪽으로 입국한 뒤 고향에 돌아가려 했으나 전쟁으로 영영 고향길은 끊겼다. 제 아이를 낳을 수 없었던 그녀는 갓난아이 하나를 거두어 목회자로 길러냈다. 소녀 시절부터 백발 그득할 때까지 '모진 비바람'이 그치지 않았던 삶, 바위처럼 살아내던 그녀는 꽤 뒤늦게 위안부임을 드러내게 된다.그날 이후 할머니는 '위안부 피해자'로서 세상에 나섰다. 길원옥 할머니의 꿈은 원래 가수였다. "여자가 아무 데서나 노래 부르는 걸 좋아하지 않는 어른들 때문에 아무도 없는 데에서 노래를 불렀던" 어린 시절과 험악한 위안부 생활, 그 후로도 세상에 할퀴이고 사람들에게 상처 받았던 내내 그녀는 노래를 불렀다. "젊어서는 왠지 이유 없이 사람을 꼬집을 때가 있지. 그럴 때는 나도 모르게 노래가 나오는 거예요."(JTBC 뉴스 인터뷰, 2017.8.9.)평안도 희천에서 태어나 평양에서 자랐던 그녀는 <한 많은 대동강>을 즐겨 불렀고, 여러 '레퍼토리'를 갖추고 있었지만 연배에 걸맞지 않은 선곡도 있었다. <바위처럼>이었다. 2017년 나이 아흔에 그녀는 음반을 내며 가수의 꿈을 이룬다. 당시 뉴스 인터뷰에서 할머니를 모시고 가던 윤미향 전 의원의 멘트는 이랬다. "오늘은 위안부 피해자가 아니라 가수 길원옥이십니다." 신인가수 길원옥의 음반에는 열다섯 곡이 실렸는데 그 음반을 여는 노래가 <바위처럼>이었다.길원옥 할머니가 부르는 <바위처럼>은 결코 흥겹지 않다. 그러나 처량하지도 않다. 아흔의 목소리는 늙었으나 발음에 실려 전달되는 서북 말투는 만주로 떠나던 열세 살 소녀의 그것 같았고, "어떤 유혹의 손길에도 흔들림 없는 바위"를 노래할 때의 표정은 스무 살 청춘처럼 결연했다.그렇게 가수로 데뷔(?)한 2017년 11월, 인천의 인명여고 학생들이 길원옥 할머니를 초대했다. 할머니 앞에서 1학년 9반 학생들이 발랄한 율동과 함께 <바위처럼>을 부른다. 그 앳된 학생들의 나이에도 이르기 전에 이미 위안부 피해자가 됐던 길원옥 할머니의 마음은 흐뭇하면서도 아렸을 것이다. 할머니의 말이다.가수 길원옥은 2025년 2월 16일 세상을 떠났다. 모진 비바람 속에서도 바위처럼 굳건하게 빼앗긴 권리를 되찾고자 했고, 빼앗은 사람들의 사과를 요구했던 인권운동가의 생애는 그렇게 저물었다. 할머니가 기억을 잃어가면서도 끝내 놓지 않았던 기억은 두 개였다고 한다. '평안북도 평양시 서성리 76번지 26호'라는 고향집 주소, 중국으로 떠나던 날 "누나, 빨리 갔다 와"라고 외치던 남동생의 목소리였다.(이영희, '길원옥 할머니의 희망', <경향신문>, 2025. 2. 17.)할머니는 그 두 기억을 끝내 안고 갔다. 그녀를 떠나보내며 사람들은 "마침내 올 해방 세상 주춧돌이 될 바위처럼 살자꾸나"를 목메어 불렀다. 아마 그때는 차마 율동은 할 수 없었으리라.21세기 들어 여러 번 있었던 거대한 촛불시위 현장에서 이따금 <바위처럼>을 부를 기회가 있었다. 단상에서는 신나게 노래를 불러 젖히고 젊은이들의 율동도 경쾌한데 왕년에 익숙하게 했었던 몸짓이 하나도 기억나지 않았다. <응답하라 1994>를 보던 시절만 해도 대충은 따라 할 수 있었던 것 같은데, 머릿속 기억보다 '몸의 기억'이 먼저 사라질 줄이야. 다시 동영상을 보면서라도 배워 봐야겠다.1992년 이 고마운 노래를 만들어 줬던 노래패 '꽃다지'의 공연이 2026년 12월 11일 저녁 7시 30분 서울 서대문구 예스24 원더로크홀에서 열린다고 하는데, 거기서 필시 솟아 나올 <바위처럼> 앞에서 율동도 해 봐야겠다. 아흔 살에 가수가 된 사람도 있는데 쉰 중반의 무동(舞童)이 무에 대수랴.