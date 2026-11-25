큰사진보기 ▲장학사 오는 날장학사가 오는 날이면 학교는 아침부터 분주했다. 신발장의 운동화 한 켤레까지 각을 맞춰 정리하던 1990년대 국민학교의 사진을 AI 이미지 생성 도구(제미나이)로 재구성한 일러스트. ⓒ 강아롬 관련사진보기

큰사진보기 ▲왁스 바르고 걸레질하는 아이들장학사 방문 전날, 수업 대신 마룻바닥에 왁스를 바르고 천 조각으로 박박 문지르던 그 시절 교실 풍경. AI 이미지 생성 도구(제미나이·챗GPT)로 제작. ⓒ 강아롬 관련사진보기

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'참 재수도 없지. 그 장학사라는 게 뭔지는 모르겠지만, 하필 그 많고 많은 학교 중에 우리 학교에 올 게 뭐람!'

큰사진보기 ▲이제는 가시를 빼주러 학교에 갑니다낡은 마룻바닥을 닦다 손톱 틈에 박힌 작은 나무 가시. 얼굴도 본 적 없는 장학사를 원망하게 했던 아픈 기억이다. AI 이미지 생성 도구(챗GPT)로 제작. ⓒ 강아롬 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 지식브런에도 실립니다.

수십 년 전, 국민학교 때 일이다. 어느 날, 장학사가 온다는 말을 전해 듣고 학교는 무척 부산스러워졌다. 대청소를 하고 학교 이곳저곳을 단장했다. 장학사가 오기 전날, 담임선생님께서는 아이들에게 각자 집에서 못 쓰는 천 쪼가리 하나씩을 들고 오라고 하셨다.그리고 그날은 하루종일 수업도 하지 않은 채 쪼그려 앉아 마룻바닥을 박박 닦아야만 했다.그러다가 따끔하는 느낌이 나 손을 들어보니 나무 가시가 손톱 틈에 박혀 있었다. 상처는 대수롭지 않았지만 통증이 무척이나 크고, 가시를 빼고 나서도 한동안 이물감에 시달려야 했다. 통증으로 손을 연신 호호 불어대며 속으로 생각했다.그렇게 원망과 불평의 대상이던 장학사. 수십 년이 지나, 지금은 내가 장학사가 되어 일하고 있으니 정말로 인생은 아이러니하다.돌이켜보면 90년대 초반 국민학생이었던 내가 손톱 밑에 가시가 박혀가며 마룻바닥을 닦아야 했던 건, 어느 한 교장선생님이나 담임선생님의 유별남 때문이 아니었다. 그 시절 학교를 짓누르던 권위주의적 장학 시스템이 만들어낸 풍경이었다.우리나라 장학 제도의 뿌리를 거슬러 올라가면 일제강점기의 '시학(視學)' 제도와 마주하게 된다. 당시 시학관은 식민지 교육 정책이 현장에서 제대로 이행되는지 감시하고 통제하는 권력의 대리인이었다. 해방 이후 '장학사'로 이름은 바뀌었지만, 오랫동안 그 권위적인 관성은 쉽게 사라지지 않았다. 군사정권과 권위주의 시대를 거치며 장학은 '장학 지도'라는 이름 아래 상급 기관이 하급 기관을 일제히 점검하고, 장부를 검열하며, 지적 사항을 찾아내는 감사(監査)에 가까운 모습으로 굳어졌다.하지만 시대가 변하고 교육 자치가 성숙하면서 장학의 패러다임도 근본적인 전환을 맞이했다. 본래 '장학(獎學)'이라는 단어에는 감시나 통제의 뜻이 없다. '장학(獎學)'의 한자 풀이는 '학문을 권장하고 돕는다'는 의미다. 민주화 이후 교육 현장의 자율성이 강조되면서, 장학 역시 위에서 아래로 내리누르는 '지도·감독'에서 현장의 어려움을 함께 고민하고 지원하는 '컨설팅과 협력'의 개념으로 진화해 왔다.그래서 지금의 장학사는 수십 년 전의 장학사와는 180도 다른 모습이다. 장학사는 더 이상 빨간 펜을 들고 학교의 흠결을 찾아 지적하는 사람이 아니다. 그보다는 학교가 혼자 감당하기 어려운 문제를 함께 해결하며, 현장에 꼭 필요한 도움을 건네는 조력자 역할을 한다.현대의 장학사는 교육 정책과 학교 현장 사이의 간극을 메우는 통역가이자, 선생님들이 수업과 아이들에게만 온전히 집중할 수 있도록 뒤에서 판을 깔아주는 지원군이다. 교육과정 운영과 수업 연구를 돕는 연수를 기획하고, 지역 사회의 인적·물적 자원을 학교와 연결해 배움의 공간을 넓히며, 교사들이 겪는 행정적·법적 고충을 함께 풀어내는 일이 모두 장학사의 몫이다.교육청에서 일을 하다 보면 때로 당혹스러울 때가 있다. 학교 일로 속상한 마음을 안고 전화를 걸어온 민원인 가운데, 간혹 교육청이 나서서 학교를 '혼내' 달라고 요구하는 경우다.그러나 학교는 '혼내야' 하는 곳이 아니다. 물론 명백한 잘못이나 위법이 있다면 당연히 바로잡아야 한다. 하지만 더 이상 지금의 장학사들은 수직적이고 권위적인 태도로 학교 위에 군림하지 않는다. 오히려 학교와 교육청은 같은 곳을 바라보는 동반자에 가깝다. 이름조차 '교육청'에서 '교육지원청'으로 바뀐 이유가 바로 여기에 있다.물론 현장의 선생님들이 느끼기에는 여전히 교육지원청의 문턱이 높거나 지원이 부족하게 느껴지는 지점이 많을 것이다. 과도한 행정 업무나 형식적인 절차들이 완전히 사라졌다고 말할 수도 없다. 그럼에도 분명한 것은, 장학이 권위의 옷을 벗고 현장의 곁으로 한 걸음씩 더 다가가며 계속 변화하고 있다는 사실이다.어린 시절, 학교에 장학사가 오는 날은 온 학교가 긴장하고 아이들마저 고된 청소에 시달리던 힘든 날이었다.그러나 이제 내가 장학사가 되어 학교로 향하는 요즘, 나는 결코 아이들 손에 가시가 박히게 하러 가지 않는다. 오히려 그 반대로, 아이들의 손에, 선생님들의 손에, 그리고 교육공동체 구성원들의 손에 박힌 아프고 쓰라린 가시를 조심스레 빼주러 간다. 수십 년 전 손톱 밑 가시를 부여잡고 훌쩍이던 그날의 기억을 거울삼아, 나는 오늘도 학교로 향한다.