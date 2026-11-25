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'울릉군 지역 경계경보 발령.'

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"엄마, 전쟁 나?"

"아니야, 별일 아닐 거야."

"우리도 생수 좀 사 둘까?"

"뭘 그렇게까지 해."

큰사진보기 ▲사 두고 나니 막연했던 불안이 조금은 가벼워졌다. ⓒ 백수경 관련사진보기

'저도 미뤘었는데, 오늘은 좀 사 뒀어요.'

"엄마, 진짜 전쟁 나? 뭐야?"

"이건 전쟁 날까 봐 산 거 아니야. 큰 지진이 나거나, 며칠씩 전기랑 물이 끊길 수도 있잖아. 그럴 때 쓰려고 조금 사 둔 거야. 미리 준비해 두면 덜 무섭거든."

"생각보다 무겁네."

24일 아침 7시 52분, 딸아이 아침밥을 차려 주던 참이었다. 습관처럼 켜 둔 TV 화면 아래로 자막 한 줄이 지나갔다.훈련이 아니라 실제 상황이었다. 그래도 크게 놀라지는 않았다. 울릉도는 서울에서 한참 먼 섬이었고 경보가 이어진 3분 동안, 아이를 학교에 보내야 하나 잠깐 고민한 게 전부였다.화면을 보던 딸아이가 물었다.아이를 안심시키려고 대수롭지 않게 대답했다. 정말로 경보는 곧 풀렸다.러시아 군용기 여러 대가 울릉도 가까이 날아와 내려진 경보였다. 주민들에게 대피하라는 문자까지 갔지만, 영공 침범은 없었다고 한다.나는 평소처럼 아이를 학교에 보냈다.커피를 한 잔 내려 식탁에 앉으니 그제야 울릉도 엄마들 생각이 났다. 그 시각이면 그곳의 엄마들도 아이 아침을 먹이고 있었을 것이다. 대피하라는 문자를 받아 든 3분 동안, 엄마들은 아이 손을 잡고 어디로 갔을까. 아이에게는 뭐라고 설명했을까.커피잔을 들고 동네 맘카페에 들어갔다. 아침부터 너무 놀랐다는 글이 벌써 올라와 있었다. 한 시간도 안 됐는데 조회수가 300을 넘어가고 있었다.작성자도 켜 둔 TV로 경보 방송을 봤다고 했다. 무슨 일인지 설명은 없고 경보만 나오니 너무 놀라서 순간 당황했다고 한다. 전쟁이면 어떡하나 머릿속이 하얘졌는데, 러시아 항공기라더니 조금 뒤엔 북한 항공기 추정이라는 안내가 나와 더 헷갈렸다고 했다.나중에 기사를 보니 행정안전부 문자엔 '러시아 항공기'라고 적혀 있었는데, 경북도가 해제 문자를 보내면서 훈련 때 쓰던 '북한 항공기 추정' 문구에 시간만 고쳐 잘못 보낸 것이었다.작성자는 3년 전 서울의 오발령 문자도 떠올렸다고 했다. 나 역시 마찬가지다.2023년 5월 31일 오전 6시 32분, 서울 하늘에 경계경보 사이렌이 울렸고, 6시 41분 휴대전화에 문자가 왔다. 대피할 준비를 하고, 어린이와 노약자가 먼저 대피할 수 있도록 하라는 내용이었다. 정작 어디로 가라는 말은 없었다.나는 그때 자는 딸의 얼굴부터 들여다봤다. 깨워야 하나, 깨우면 어디로 데려가야 하나. 걱정만 하는 사이 '오발령'이라는 문자가 왔다.그날은 서울 일이라 그렇게 걱정해 놓고, 오늘은 먼 섬 일이라고 덤덤하게 넘긴 거였다. 동네 엄마들은 이렇게 놀랐는데, 내가 좀 안일했나 싶었다.글의 마지막 줄은 다짐이었다. 재난 가방을 챙겨야지 마음만 먹고 번번이 미루기만 했는데, 이번엔 꼭 하겠다고.'좋아요'를 눌렀다. 미뤄 온 건 나도 마찬가지였기 때문이다.아이를 낳기 전이었다면 이런 뉴스는 그냥 넘겼을 것이다. 무슨 일이 생겨도 내 몸 하나 챙겨 나가면 그만이었으니까. 지금도 나 혼자라면 재난 영화의 한 장면처럼 척척 헤쳐 나가는 상상이 된다.그런데 오늘은 달랐다. 요 몇 주 사이 경보 같은 소식이 하나둘 쌓여 있었다. 지난달 하순 영국 정부는 집집마다 72시간, 그러니까 사흘을 버틸 물과 식량을 갖춰 두라는 '비 레디(Be Ready)' 캠페인을 시작했다고 하고 일본 정부도 최소 3일분, 가능하면 1주일분의 물과 식량을 비축하라고 권한다. 거기에 오늘 아침 울릉도 경보까지 겹쳤다.아이를 데리고 대피하는 장면은 영화처럼 그려지지 않았다. 너무 현실적으로 상상됐다. 당장 아이가 학교에 있을 때 경보가 울리면 어디서 만나야 할지, 전화가 안 터지면 어떻게 연락할지부터 막막했다. 생각해 보니 우리 동네 대피소가 어디인지도 모른다.물은 또 얼마나 있어야 할까. 영국도 일본도 한 사람당 하루 3리터를 권한다. 우리 세 식구면 하루 9리터, 일주일이면 63리터다. 2리터 생수로 서른두 병이다.머릿속으로 온갖 계산이 밀려들어 왔다. 겁이 났다. 정말 그런 일이 생기면, 내가 아이를 잘 지킬 수 있을까.남편에게 카톡을 보냈다.답장은 무심했다.그 짧은 한마디에 몇 년 전 OTT로 본 영화 한 편이 떠올랐다. 야구치 시노부 감독의 <서바이벌 패밀리>다. 어느 날 도쿄에서 전기가 끊기는데, 가족은 곧 복구되겠거니 하며 대수롭지 않게 넘긴다.재난을 유쾌하게 풀어낸 영화라 그때는 가볍게 봤다. 그런데 오늘 떠오른 건 그 첫 장면이었다. 아무 준비 없이 '설마'만 믿던 그 집이 딱 우리 집이었다.혹시나 싶어 서랍을 열어 봤는데 역시나 손전등은 없었다. 언제 넣어 뒀는지 모를 건전지 몇 알만 굴러다녔다.점심 무렵, 유튜브로 재난 대비 영상을 몇 개 찾아본 뒤 마트에 갔다. 영상 속 사람들은 거창한 생존 가방을 꾸리고 있었지만, 내가 할 수 있는 건 훨씬 적었다. 생수 한 묶음과 참치캔 몇 개, 손전등과 건전지. 아침에 계산했던 서른두 병은커녕 여섯 병이었다.그런데도 계산대에 올려놓으니 괜히 민망했다. 이달 초 SNS에 생수를 수십 병씩 쌓아 둔 '전쟁 대비' 인증 글이 번질 때만 해도 웃고 넘겼는데. 남편 말처럼 유난인가 싶었다.그 마음이 걸려, 집에 와서는 뉴스로만 보던 영국과 일본의 안내문을 다시 찾아 읽었다. 두 나라가 말하는 대비는 전쟁이 코앞이라는 뜻이 아니었다. 폭풍과 홍수, 큰 지진, 며칠씩 이어지는 정전과 단수처럼 언제든 닥칠 수 있는 일에 대비하자는 것이었다.한꺼번에 사 모으라는 말도 없었다. 영국은 조금씩 갖춰 나가면 된다고 했고, 일본은 평소 먹는 것을 넉넉히 사 두고 먹은 만큼 채워 넣으라고 했다. 사재기를 하라는 게 아니라, 장 볼 때 하나씩 더 담아 두라는 얘기였다. 그 정도면 유난도 아니고, 계산대 앞에서 민망해할 일도 아니었다.우리 정부도 행정안전부 비상대비 안내서에 물과 비상식량, 손전등, 라디오, 구급약, 담요 같은 준비물을 적어 두고 있었다. 찾아보기 전엔 이런 게 있는 줄도 몰랐다.새로 산 손전등은 아까 열어 본 서랍에 넣었다. 생수 한 묶음 무게만큼 마음이 조금 가벼워졌다. 불안은 막연할 때 가장 크다.맘카페 글에 짧은 댓글을 남겼다.오후에 학교에서 돌아온 딸이 현관에 놓인 생수 묶음을 보더니 눈이 동그래졌다.현관에 생수가 떡하니 놓여 있어 이번엔 '별일 아닐 거야'로 넘길 수 없었다.주말엔 산책 겸 우리 동네 대피소가 어디 있는지 같이 찾아보자고도 했다.고개를 끄덕이는 딸은 생수 묶음을 두 손으로 들어 보고는 말했다.맞다. 생각보다 무거웠다.그동안 '설마' 하며 미뤄 둔 일들까지 얹힌 무게였다. 구급약 유통기한은 지나지 않았는지, 가족이 흩어지면 어디서 다시 만날지. 거창한 재난 대비보다 평소 우리 집의 안전을 한 번씩 챙기는 일이 먼저였는지도 모르겠다.현관 한쪽에 놓인 생수 여섯 병은 그 첫걸음이었다.