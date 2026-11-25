큰사진보기 ▲김 의원은 이날 질의에서 이 후보자가 2021년부터 2025년까지 5년 연속 다른 언론사에는 일절 기부하지 않고 <뉴스타파>에만 후원한 기부 명세서를 제시했다. 이를 두고 김 의원이 "뉴스타파의 보도 방향과 이념이 맞아서 후원한 것이냐"고 추궁하자 이 후보자는 "지향성이 맞아서가 아니라 독립언론으로서 재정적인 어려움을 겪고 있어 후원한 것"이라고 해명했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청문회 직후 <뉴스타파>는 입장문을 발표해 김 의원의 주장을 세 가지 측면에서 조목조목 반박했다. 먼저 <뉴스타파>는 이 후보자가 5만 명이 넘는 후원자 중 한 명일 뿐이라며, 각기 다른 성향의 후원자들이 정파성과 상업성에 휘둘리지 않는 독립언론의 필요성에 공감해 후원하고 있다고 밝혔다. ⓒ <뉴스타파> 관련사진보기

24일 국회에서 열린 이태현 KBS 사장 후보자 인사청문회에서 김장겸 국민의힘 의원이 후보자의 뉴스타파 후원 이력을 정면으로 문제 삼은 것을 두고 <뉴스타파>가 공식 입장문을 내고 강하게 반발했다.김 의원은 이날 질의에서 이 후보자가 2021년부터 2025년까지 5년 연속 다른 언론사에는 일절 기부하지 않고 <뉴스타파>에만 후원한 기부 명세서를 제시했다. 이를 두고 김 의원이 "뉴스타파의 보도 방향과 이념이 맞아서 후원한 것이냐"고 추궁하자 이 후보자는 "지향성이 맞아서가 아니라 독립언론으로서 재정적인 어려움을 겪고 있어 후원한 것"이라고 해명했다.이에 김 의원은 2022년 대선 직전 <뉴스타파>가 보도한 김만배씨 녹취록 사건을 거론하며 공세 수위를 높였다. 당시 윤석열 후보가 대장동 대출 브로커 수사를 덮어줬다는 취지의 보도가 나간 뒤, 김만배씨가 인터뷰를 진행한 신학림 전 언론노조위원장에게 책값 명목으로 1억 6천만 원을 건넨 사실이 드러나 현재 <뉴스타파> 대표와 기자가 명예훼손 혐의로 1심 재판을 받고 있다는 점을 지적했다.또한 해당 녹취록을 인용 보도했던 KBS가 2023년 11월 당시 사장이 공정성 훼손 사례로 대국민 사과한 사실을 상기시키며, 이 후보자가 보도가 나간 2022년은 물론 기소 이후인 2025년에도 후원을 멈추지 않은 이유를 따져 물었다.이에 이 후보자는 "후원 시작 당시 카드 자동결제를 걸어두었고 이후 민간 기업에서 바쁘게 지내며 후원이 계속되는 것을 제대로 인지하지 못했다"며 "후보자로서 개별 보도나 제작에 개입하지 않는 원칙을 밝힌 것처럼, 후원자로서도 해당 언론사의 보도와 제작에 논평하는 것은 적절치 않다"고 답했다.그러자 김 의원은 연말 소득신고 과정에서 후원 내역을 알 수 있었을 것이라며 "국민들이 정당한 답변이 아니라고 판단할 것"이라면서 공정성을 상실한 언론사에 후원해 놓고 KBS에서 공정 방송과 민주주의를 수호하겠다는 것은 말이 되지 않는다고 목소리를 높였다.김 의원은 2024년 7월 국회 내에서 자신과 마찰을 빚은 사안도 도마 위에 올렸다. 김 의원은 당시 자신이 세미나를 마치고 이동하던 중 <뉴스타파> 취재진이 사전 협의 없이 카메라를 들이대고 거절 의사에도 답을 요구하는 등 이른바 '쌍팔년도식 취재'를 벌여 국회사무처로부터 경고 처분을 받았다고 했다.이어 <뉴스타파>가 제기한 행정소송에서 1·2심과 대법원 모두 '취재의 한계를 벗어나 국회 청사 질서를 어지럽힌 행위를 제재한 것일 뿐 언론의 자유가 심각하게 위협된다고 보기 어렵다'고 판결한 점을 강조하며, 뉴스타파를 향해 "거만하고 오만한 태도", "불법적인 태도로 인권을 유린하면서까지 취재 방식을 택하고 있는 매체"라고 맹비난했다.청문회 직후 <뉴스타파>는 입장문을 발표해 김 의원의 주장을 세 가지 측면에서 조목조목 반박했다. 먼저 <뉴스타파>는 이 후보자가 5만 명이 넘는 후원자 중 한 명일 뿐이라며, 각기 다른 성향의 후원자들이 정파성과 상업성에 휘둘리지 않는 독립언론의 필요성에 공감해 후원하고 있다고 밝혔다.이어 독립언론 후원을 공직 결격 사유인 것처럼 몰아간 김 의원의 발언은 5만 시민 전체에 대한 마녀사냥이자 후원 철회 압박이라면서 "어느 민주주의 국가에서 독립언론 후원이 공직의 결격 사유가 될 수 있느냐"고 반문했다. 특히 언론인 출신 국회의원이 공개적인 자리에서 반민주주의적·반언론적 발언을 한 데 대해 참담함을 표했다.김만배 녹취록 보도 비판에 대해서는 "최소한의 업데이트도 없이 이미 거짓으로 드러나고 있는 3년 전의 철 지난 마타도어를 반복했다"고 일축했다. <뉴스타파>는 해당 사건이 윤석열 정권의 검찰과 국민의힘, 방송통신심의위원회가 합작해 보도와 무관한 개인 간 돈거래를 빌미로 벌인 탄압이라고 주장했다.아울러 현재 재판에서 검찰의 기소 논리가 대부분 반박되고 증거 조작과 불법 수사 정황만 드러나고 있으며, 이재명 당시 후보 측과의 공모를 입증할 단 한 통의 전화나 메시지도 제시되지 못했다고 강조했다. 오히려 부산저축은행 수사 당시 대장동 일당을 봐주었던 정황이 뚜렷해지고 있다며, 공소장이나 재판 속기록조차 확인하지 않은 김 의원의 지적 불성실함을 비판하고 진지한 학습과 사과를 요구했다.2024년 7월 국회 취재 사건에 대해서는 김 의원실에 수차례 인터뷰를 요청했으나 거절당한 끝에 공개된 공공장소에서 공직자에게 1분 31초간 질문을 던진 것뿐이라고 해명했다. 행정소송 패소 이후 언론의 질문할 권리를 지키기 위해 헌법소원을 제기한 상태라고 밝힌 <뉴스타파>는 "단지 정보를 요청했다는 이유로 언론인을 처벌할 수는 없다"는 지난 3월 미국 연방대법원 판결을 인용했다.끝으로 <뉴스타파>는 언론인 출신인 김 의원이 한시적인 정파적 이익을 앞세워 독립언론을 후원하는 시민들을 폄훼하고, 언론의 자유라는 한국 언론 전체의 장기 인프라를 망가뜨리는 자기 파괴적 어리석음을 범하지 않기를 바란다고 촉구했다.