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큰사진보기 ▲[미나 이야기] 8장 ‘파란 별의 도전’아이가 학습한 내용을 바탕으로 생성형 AI 서비스인 챗GPT가 제작한 복습용 영어 소설 ⓒ 임은희 관련사진보기

오래된 도서관 문 앞에서 미나는 낡은 카드를 든 준을 만났다.

'Helping a friend is better than winning.'

'친구를 돕는 것이 이기는 것보다 낫다.'

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<미나 이야기>를 만들 때 입력한 요청



아이가 입력한 영어 문장의 문법과 중학교 교과서 수준의 어휘로 영어 연재 소설을 써줘. 한 편은 한 단락으로 하고, 사춘기 학생이 좋아할 만한 가벼운 로맨스와 학교 미스터리를 담아 12월 30일에 마지막 편이 나오도록 구성해 줘 . 각 문장을 두 번 이상 반복해서 읽고 들을 수 있도록 (1) 본문 전체를 먼저 보여주고 (2)영어 문장을 직독직해용으로 끊어 쓰고 번역을 붙여줘.

큰사진보기 ▲아이가 손으로 쓴 복기 노트방과 후에 집에서 하는 복습 공부법 ⓒ 임은희 관련사진보기

큰사진보기 ▲날짜별·과목별 복기 노트 글자 수를 분석한 보고서챗GPT로 정리한 복기 노트 누적 보고서 ⓒ 임은희 관련사진보기

"얘들이 사람을 소수점으로 나누는데?"

큰사진보기 ▲아이가 작성한 주간 학습 계획표생성형 AI에 입력하면 누적 학습 보고서를 생성한다 ⓒ 임은희 관련사진보기

카드에 적힌 영어 문장은 아이가 영작 수업에서 배운 비교급을 활용해 AI가 만든 것이다. 아이의 영작 선생님은 생성형 AI다.<미나 이야기>는 아이가 그날 연습한 문법을 넣어 챗GPT가 한 편씩 이어 쓰는 영어 소설이다. 아이는 이야기가 재미있다며 일주일에 세 번 하던 영작 수업을 네 번으로 늘렸다.아이가 학교 영작 수행평가에서 좋은 점수를 받고 싶다고 했다. 학원에는 다니고 싶지 않다기에 집에서 어떻게 연습할지 고민하다가, 학교에서 배운 문장을 활용하기로 했다. 아이가 고른 문장을 소리 내 읽어 녹음한 파일을 올리면, 챗GPT는 발음에서 고칠 부분을 짚어 준다. 그 문장에 쓰인 단어와 표현, 문법을 바탕으로 그날 연습할 내용도 짠다. 아이가 오디오로 들으며 수업을 따라갈 수 있도록, 설명은 강의 대본처럼 써 달라고 했다.오디오 모드로 설명을 들은 아이가 영작 문제를 직접 풀면, AI는 그 답을 바탕으로 수업을 이어간다. 아이는 영작을 마친 뒤 소설의 다음 편을 듣고, 번역을 읽으며 잘못 해석한 부분을 고친다. 칭찬을 좋아하는 아이를 위해 수업이 끝나면 AI가 그날 배운 문법을 써서 영어로 칭찬하도록 설계했다.학교에서 좋은 점수를 받고 싶다는 아이에게 복기 노트 쓰는 법을 가르쳤다. 아이는 그날 먹은 급식부터 수업 시간에 배운 내용까지 글과 그림으로 남겼다. 주말에는 아이와 계획표를 보며 잘한 점을 칭찬했고 아이는 다음 주 계획을 작성했다.아이가 중학교에 들어간 뒤로 공부량이 늘어 주말에 살펴야 할 기록도 많아졌다. 처음에는 그때그때 필요한 것을 생성형 AI에 물어보고, 답변을 참고해 자료를 만들었다. 요즘은 학습 기록을 분석해 보고서를 만드는 일까지 AI에 맡긴다.아이는 주중에 작성한 복기 노트를 필기 앱에 입력하며 복습한다. PDF파일을 챗GPT에 전송하고 문제집과 인터넷 강의 진도, 영어 단어 학습 기록을 입력한다. 챗GPT는 실제로 공부한 내용을 계획표와 대조해 보고서를 만들고, 그 주에 해낸 양을 바탕으로 다음 주 분량을 제안한다.사람 수를 묻는 문제의 답이 4.2명으로 나온 걸 보고 아이가 웃으며 말했다. 첫 기말고사를 앞두고 복기 노트와 시험 범위를 바탕으로 단원과 난도까지 정해 챗GPT에 부탁한 연습 문제 중 하나였다. 제미나이와 클로드, 그록에도 문제와 해설을 검토해 달라고 했는데, 세 AI 모두 이상이 없다고 답했다.주어진 수로 계산하면 4.2가 맞았다. AI는 사람을 소수로 표현하는 것을 이상하다고 여기지 않았다. 풀이에 필요한 조건이나 지문이 빠진 문항도 있었고, 문제지에 답과 해설까지 들어간 문항도 있었다. 그런 문제들을 찾아 고쳤다. 이후 만든 문제지에서는 사람 수를 묻는 문항의 답이 정수로 나오는지 직접 계산해 확인했다.문제집은 내가 채점했고, 연습 문제를 채점할 때는 AI의 도움도 받았다. 채점이 끝나면 정오답을 표시하고 풀이에 핵심 개념 설명을 덧붙여 복습용 문제지를 만들어 달라고 AI에 요청했다. 출제와 채점의 기준을 정하고, 아이에게 건넬 문제와 해설이 그 기준에 맞는지 확인하는 일은 나의 몫이었다.채점한 문제지를 받으면 아이는 자기가 쓴 풀이부터 다시 본다. 어디서 계산을 잘못했는지, 어떤 개념을 놓쳤는지 살피고, 잘 몰랐던 부분을 다시 공부한 뒤 처음 틀렸던 문제를 푼다. 문제집에서 틀린 유형을 더 연습하려면 다른 문제집을 사거나 비슷한 문제를 따로 찾아야 했다. 이제 아이는 AI가 오답을 활용해 만든 새로운 문제를 풀면서 복습한다. 같은 유형의 문제를 다시 틀리면, 아이는 서·논술형으로 바뀐 문제에 직접 답을 쓰며 개념을 정리한다.챗GPT가 만든 보고서를 통해 한 주의 학습량을 확인할 수 있게 되자, 아이는 계획표에 적어 둔 공부를 전보다 열심히 했다. 그날 다 하지 못한 공부도 다음 날 마저 하고, 계획표에는 학습한 날을 별도로 기재했다. 아이가 틀린 문제를 다시 공부하는 동안, 나는 학습 관리의 일부를 생성형 AI에 맡기는 방식을 설계하고 수정하는 일을 한다.요즘 아이는 챗GPT의 조언을 참고해 지난 한 주의 학습량을 돌아보고, 다음 주 계획표를 작성한다. 자신이 세운 계획을 지키려고 애쓰는 모습을 보면 대견하다. 그런 아이를 보고 있으면 어려워했던 문제를 조금 더 연습해 봐도 좋겠다는 생각이 든다. 비슷한 문제를 만들고 다음 주 계획에 넣는 일이 쉬워진 만큼, 부족한 부분을 더 채워주고 싶은 욕심이 생겼다.처음 아이와 계획표를 쓴 건 아이가 한 주에 어느 정도 공부할 수 있는지 알아보기 위해서였다. 이제는 계획표를 펼칠 때마다 아이가 해온 공부를 살피면서도, 여기서 얼마나 더 할 수 있을지를 생각하게 된다. 아이를 사랑해서 도와주고 싶은 마음이 더 많은 공부를 시키고 싶은 욕심으로 바뀐 건 아닌지 두렵다. 언젠가 아이가 그만하고 싶다고 말하면, 나는 아이의 뜻을 받아들일 수 있을까. 더 도와줄 수 있는데 여기서 그만두기에는 아깝다는 생각이 먼저 들지는 않을까.