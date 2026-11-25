지난 5년 동안 세계가 부러워하던 'K-민주주의'가 되레 퇴행한 것으로 보인다. 경제 규모가 세계 10위권이고, 1인당 GDP가 4만 달러를 넘으며, 반도체와 조선을 비롯한 첨단 기술과 제조업의 최강국이라는 화려한 타이틀이 빛 좋은 개살구처럼 느껴진다. 몇 해 전 '12.3 내란'을 겪고도 전두환을 대놓고 기리는 행사가 열리게 될 줄은 꿈에도 몰랐다.
입에 담기도 민망한 '전두환 대통령 기념사업회 추진위'가 출범한 모양이다. 그가 사망한 지 꼭 5년이 된 지난 11월 23일, 그의 육군사관학교와 대구 공고 선후배들과 완산 전씨 종친회, 고향인 경남 합천 재경 향우회 사람들이 모여 결성한 것이다. 서울 기독교 연합회관에서 열린 '전두환 5주기 추모 학술 행사' 자리에서다(관련기사 : [단독] 전두환기념추진위, '전두환 내란수괴' 재심 청구 준비
https://omn.kr/2kn3k)
기념사업회 추진위에서는 사무실을 마련하고 기념사업회와 재단을 출범시키는 한편, 정기적으로 추모 행사를 열고, 언론의 왜곡 보도에 적극 대응하겠다는 계획을 내놓았다. 나아가 전두환을 반란수괴와 내란수괴 등의 혐의로 구속, 기소하여 무기징역을 선고한 김영삼 정부 당시의 법원 판결까지 문제 삼고 나섰다. '정치 재판'으로 규정해 재심을 청구하겠다는 취지다.
전두환의 무기징역형은 대한민국 역사상 전직 대통령이 내란죄 등으로 대법원에서 최종 유죄 판결을 받은 최초의 사례다. 1심에서는 사형이 선고되었으나, 항소심에서 6.29 선언과 경제 발전에 기여했다는 등의 억지스러운 이유까지 끌어와 무기징역형으로 감형된 것이다. 6월 민주항쟁이라는 시민들의 피땀 어린 성과가 감형의 이유였다니, 지금도 어안이 벙벙하다.
그마저 '국민 화합'이라는 명분으로 확정판결이 난 지 고작 8개월 만에 대통령의 특별 사면으로 풀려났다. 당시 김대중 대통령 당선인의 건의를 받은 김영삼 대통령의 결정이었다. 12.12 군사 반란과 5.18 광주 학살의 주범 전두환은 사실상 아무런 법적 처벌을 받지 않은 채 여생을 편히 보내다 세상을 떠났다.
대한민국의 비루한 현실 그대로 보여준 전두환 기념 추진위
그의 '자연사'는 주상 같은 법에 대한 조롱이자 역사와 정의에 대한 배반이었다. 1980년대 7년 동안 무소불위의 권력을 휘둘렀던 독재자에겐 현재의 법도 미래의 역사도 아무런 장애가 되지 못했다. 당시 그의 권력 뒤에서 호가호위했던 자들이 기득권 세력으로 여전히 굳건했고, 대통령의 특별 사면이라는 성과를 얻어낸 것도 사실상 그들이었다.
전두환의 사면을 건의한 일은 세계적인 존경을 받으며 노벨 평화상까지 수상한 김대중 대통령의 크나큰 '과오'로 남았다. 명분으로 내세운 국민 화합은 더욱 멀어졌고, 최근 들어선 비록 소수일지언정 반란수괴이자 내란수괴인 전두환을 영웅처럼 떠받드는 이들이 곳곳에서 준동하고 있다. 사면을 '용서'가 아닌 '무죄'인 양 떠들어대는 형국이다.
믿기 힘들겠지만, 요즘 아이들은 전두환에 대한 처벌은 당연하다면서도 '정치 재판'의 희생양이라고 말하는 경우가 적지 않다. 대통령의 특별 사면 자체가 죄질에 비해 형량이 지나치게 무거웠다는 반성에서 비롯됐다는 것 아니냐며 반문하기도 한다. 12.12와 5.18을 수백 년 전의 역사인 양 여기는 납작한 인식이 이 지경에 이르게 했다.
급기야 민의의 전당이라는 국회에서 열린 한 포럼(5·18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼)에서 '전두환 재평가'가 필요하단 목소리가 나왔고, 그를 중심으로 보수 우파가 결집해야 한다는 황당한 주장까지 나오고 있다. 나날이 이념의 스펙트럼이 기울고 왜곡돼 가는 느낌이다. 비유하자면, 해방 직후 우익 세력을 대표했던 백범 김구를 '빨갱이'로 낙인찍었던 것과 비슷한 상황이다.
'전두환 기념사업회 추진위'의 출범은 정의 관념이 흐려지고 가치관이 물구나무 선 대한민국의 비루한 현실을 그대로 보여준다. 전두환을 기린다는 건, 5.18 당시 계엄군에 의해 학살된 숱한 광주 시민에 대한 명백한 '2차 가해'다. 더욱이 제대로 처벌 받지도 않았으면서 확정판결에 대해 재심까지 신청하겠다는 발상은 대한민국 사법사상 최악의 테러 행위가 될 가능성이 농후하다.
만시지탄이지만, 이게 다 대통령의 특별 사면 때문이다. '죄는 미워하되 사람은 미워하지 말라'는 라틴어의 경구도, '죄인까지도 사랑하라'는 마하트마 간디의 일갈도 전두환에게는 적용되어서는 안 될 일이었다. 그는 임종할 때까지도 자신의 과오에 대해 일언반구 반성하지 않았다. 사과하지 않는 자에게 미리 용서부터 하는 게 과연 가당키나 한가.
대한민국 현대사의 또 하나의 비극적 장면
한편, 불의한 권력일지라도 힘 있는 자들에게 법은 예나 지금이나 한없이 너그럽다는 점도 지적하지 않을 수 없다. 우리에게 특별 사면이라는 말은 거물급 정치인이나 경제계 인사들, 이른바 '범털'에게만 한정해 사용되는 '고급 용어'다. 훨씬 가벼운 죄라도 장삼이사들에게 사면과 복권은 언감생심 기대할 수조차 없다.
그와 관련된 유명한 사례가 있다. 무기징역형을 받은 뒤 곧장 특별 사면으로 풀려난 형에 비할 바는 아니지만, 그의 친동생 전경환도 왕년에 법을 우롱하며 역사를 더럽히는 데 일조했다. 지금은 기억하는 이조차 드물지만, 그는 지난 1988년 세상을 떠들썩하게 했던 '새마을운동중앙본부 공금 횡령 사건'의 주인공이다.
그의 경제 범죄가 부각된 건 횡령 액수나 솜방망이 처벌 때문만은 아니다. 당시 서슬 퍼런 권력을 여전히 손에 쥐고 있던 형의 뒷배 정도면 언론에 기사화하지 못하도록 입막음하는 건 식은 죽 먹기였을 테다. 전경환이라는 이름을 온 세상에 알린 이는 '탈주범 지강헌'이었다. 그는 500여만 원을 훔친 혐의로 보호감호를 포함해 총 17년의 징역형을 선고받았다.
지강헌과 공범 2명은 다른 교도소로 이감하는 과정에서 호송차를 탈취한 뒤 서울의 한 가정집에 숨어들어 인질극을 벌였다. 그곳에서 경찰과 대치하며 방송사에 자신들의 요구를 TV 생중계하도록 요청했다. TV 카메라 앞에서 쏟아낸 지강헌의 절규는 40년 가까이 지난 지금까지도 회자될 만큼 온 국민의 '어록'이 됐다.
"돈과 권력 없이는 못 사는 게 이 사회다. 전경환의 형량이 나보다 적다는 건 말이 안 된다. 유전무죄 무전유죄, 우리 법이 이렇다."
당시 전경환은 76억 원의 공금을 횡령한 죄로 7년 징역형을 선고 받았는데, 얼마 지나지 않아 가석방으로 풀려난 뒤 사면 복권되었다. 지강헌이 주도한 희대의 인질극은 이에 대한 울분의 표현이었다. 지강헌은 현장에서 경찰 특공대가 쏜 총에 사망했으나, 온 국민은 되레 죽음을 애도하며 그의 피맺힌 절규를 두고두고 곱씹었다.
사망한 지 불과 5년 만에 느닷없이 반란수괴이자 내란수괴인 전두환의 '부활'을 목도하고 있다. 기념사업회 추진위의 출범은 피땀 흘려 이룩한 대한민국 민주주의에 대한 도전이자 시민윤리에 대한 파산 선고라는 목소리가 들끓고 있다. 순간 이를 기꺼운 마음으로 지켜보고 있을 한 사람이 떠오른다. '12.3 내란' 혐의로 재판받고 있는 윤석열이 바로 그다.
전두환은 같은 내란범으로서 윤석열에게 '용기'와 '기대'를 심어주고 있다. 전두환이 확정판결을 받고 구속될 당시 그를 엄호하는 세력이 많았던 만큼 지금 윤석열 우호 세력도 곳곳에 포진해 있다. 당대표를 비롯한 야당의 주류 세력부터 '친윤'임을 부인하지 않고 있다. 어쩌면 전두환 기념사업회 추진위 출범은 '12.3 내란'에 대한 단죄가 시나브로 늦어지는 상황에서 윤석열이 돌려대는 '희망 회로'일지도 모른다. 대한민국 현대사의 또 하나의 비극적 장면이다.