이 기사는 이재광 선생님과 지난 24일 유선으로 인터뷰한 내용을 정리한 것입니다.

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"잔잔하고 얕은 실내 수영장에서 열 시간 남짓 배우는 생존수영이, 정작 거친 물살을 만났을 때 아이들을 살릴 수 있을까?"

큰사진보기 ▲북한강 물살을 가르는 실전 생존수영평초등학교 학생들이 구명조끼를 착용한 채 수심 10~15미터의 북한강 한가운데서 실전 생존수영 훈련을 하고 있다. ⓒ 강아롬 관련사진보기

"발이 닿지 않아 처음엔 무서웠지만 구명조끼를 믿고 해보니 재미있었어요."

"실제 강에서 생존수영을 배워서 살아남는 데 진짜 도움이 될 것 같아요."

큰사진보기 ▲학교 밖 라이딩을 향한 500킬로미터 준비평초 학생들이 학교 스마트스포츠실에 설치된 가상 라이딩 기기를 이용해 실내에서 꾸준히 페달을 밟으며 기초 체력과 주행 감각을 기르고 있다.(이재광 선생님 제공) ⓒ 이재광 관련사진보기

큰사진보기 ▲푸른 산자락 아래 대열을 맞춰 달리는 아이들이른 아침 안전모와 보호 장구를 갖춘 학생들이 안전거리를 유지하며 가평의 고즈넉한 시골길을 힘차게 달리고 있다. ⓒ 강아롬 관련사진보기

큰사진보기 ▲38선 표지판 앞에서 마주한 분단의 역사가평 일대를 달리던 학생들과 이재광 선생님이 '이곳은 38선입니다' 안내 표지판 앞에 자전거를 세우고 분단의 역사와 지역의 교육 의미를 되새기고 있다. ⓒ 강아롬 관련사진보기

"엄마가 신청해 줘서 영문도 모르고 나왔지만, 친구들과 함께 땀 흘리며 달리니 너무 상쾌하고 매일 하고 싶어요!"

덧붙이는 글 | 이 기사는 지식브런치에도 실립니다.

청평초등학교 이재광 선생님과의 첫 만남은 낯설면서도 신선했다. 아이들에게 수학 익힘책을 가르칠 때 직접 만든 디지털 자동화 프로그램을 활용해 수업을 이끄는 그의 모습은, 정해진 틀 안에 머무는 교사라기보다 새로운 길을 뚫어내는 열정적인 모험가에 가까웠다.그를 다시 만난 건 교육청 연수 자리였다. 쉬는 시간, 그가 조심스레 꺼내 놓은 계획을 듣는 순간 장학사로서 가슴이 뛰기 시작했다. 그는 아이들의 '생존수영'을 따뜻한 실내 수영장이 아닌 진짜 '북한강'에서 해보고 싶다고 했다. 그러면서 교육청이 이 도전을 뒷받침해 줄 수 있느냐고 물었다.해마다 실내 수영장으로 생존수영 현장 점검을 나갈 때마다 똑같은 물음이 고개를 들곤 했다.가평은 북한강이 흐르는 고장이다. 물과 가장 가까운 곳에서 자라는 아이들에게 강은 교과서 속 풍경이 아니라 삶의 터전 그 자체다. 이재광 선생님과 나는 그 자리에서 마음을 맞췄다. 며칠 뒤, 우리는 청평면 호반로의 수상레저 시설을 직접 찾아가 강물의 깊이와 흐름을 살폈다.눈앞에 펼쳐진 강물의 깊이는 10~15미터. 발이 닿지 않는 시퍼런 강물 앞에서 솔직히 '이건 무모한 일이 아닐까' 하는 두려움도 스쳤다. 하지만 물러서지 않았다. 구명조끼의 생명줄과 다리 끈, 버클을 하나하나 살피고, 물살 위 안전거리를 확보하며 비상시 인근 응급실 이송 동선까지 겹겹이 안전장치를 마련했다. 그렇게 마침내 그 꿈을 북한강 물살 위로 옮겨 놓았다. 이름하여 '더 넥스트 생존수영'이었다.청평초등학교 4~6학년 아이들 110명이 학년별로 나뉘어 차례로 강물 앞에 섰다. 수업은 세 시간 연속 집중 과정으로 이루어졌다. 처음 1교시에는 밧줄을 잡고 물에 익숙해지며 구명조끼를 몸에 빈틈없이 조여 매는 법부터 익혔다. 2교시가 되자 아이들은 배를 타고 강 한가운데로 나아가 직접 물에 뛰어들었다. 거친 물살 위에서 구명조끼의 부력에 몸을 맡긴 채 하늘을 보고 누워 뜨고, 친구들과 서로 팔을 끼고 둥글게 모여 체온을 지키는 자세(허들 체인)를 연습했다. 마지막 3교시에는 수상 레저 기구인 바나나보트를 타다가 물에 빠졌을 때 당황하지 않고 빠져나오는 실전 훈련까지 해냈다.물 밖으로 나온 아이들의 눈빛은 사뭇 달라져 있었다. 수업에 참여한 아이들은 이렇게 말했다.참여한 아이 열 명 중 아홉 명 넘게(93.5%) 만족했고, 물에 대한 막연한 두려움이 사라졌다고 입을 모았다. 물론 모든 과정이 완벽하지만은 않았다. 수업을 마친 뒤 선생님들과 머리를 맞댄 자리에서는 "차가운 강물을 무서워하거나 사춘기 신체 변화를 부끄러워하는 고학년 아이들을 세심하게 보듬을 대책이 필요하다"는 솔직한 반성과 숙제도 함께 나누었다. 현장의 실패와 부족함까지 다음 배움의 밑거름으로 삼는 태도야말로 진짜 교육의 모습이었다.이재광 선생님의 도전은 강물에서 멈추지 않았다. 9월이 되자, 이번에는 아이들과 함께 자전거를 타고 가평 구석구석을 돌아보겠다는 구상을 내놓았다. '질문으로 여는 가평 지역 톺아보기'라는 이름의 프로젝트였다.이 프로젝트는 어느 날 갑자기 하늘에서 뚝 떨어진 이벤트가 아니다. 이미 십수 년 전부터 자전거로 아이들과 함께 전국을 누비며 쌓아온 이 선생님의 내공이, 경기도교육청의 정책과 만나 비로소 꽃을 피운 결실이었다.아이들은 먼저 건강체력교실의 일환으로 학교 스마트스포츠실의 가상 공간에서 실내자전거를 타며 기초 체력을 다졌다. 꾸준히 땀 흘려 누적 거리 500킬로미터를 달성한 학생들에게만 비로소 '학교 밖 라이딩'의 티켓이 주어졌다. 이후 상천과 대성리, 가평 일대를 오가며 기본적인 조향 능력과 팀워크를 익힌 뒤에야 본격적인 여정에 나설 수 있었다.그렇게 준비를 마친 학생들은 한 달 동안 매주 토요일 새벽 6시면 어김없이 모였다. 남들이 아직 잠들어 있는 이른 아침, 해가 뜨기 전 서늘한 공기를 가르며 가평의 네 권역을 두 바퀴로 달렸다. 가평읍과 자라섬 일대의 강변길, 북면의 가파른 산간 계곡, 청평과 상면의 유적지, 그리고 설악과 조종면까지 한 번에 25킬로미터에서 길게는 42킬로미터에 이르는 만만치 않은 길이었다.출발 전 아이들은 스스로 브레이크와 타이어 공기압을 점검하고, 안전모와 보호대를 챙겼다. 달리는 동안에는 무전기로 앞뒤 대열의 안전을 주고받으며 서로를 이끌었다. 가파른 오르막길 앞에서 숨이 턱끝까지 차오를 때도 포기하는 아이는 없었다. 먼저 올라간 친구가 뒤처진 친구를 기다려 주고 목청껏 응원하며 한 덩어리가 되어 고개를 넘었다.그렇게 땀 흘리며 달린 길 위에서 마주한 풍경은 그대로 살아 있는 교과서가 되었다. 가평천과 북한강이 만나는 퇴적 지형 앞에서는 자연의 이치를 물었고, 조선의 아픔이 서린 조종암 앞과 민족 분단의 현실을 깨닫게끔하는 38선에서는 역사 속 인물이 되어 질문을 던졌다. 땀을 식히려 들른 마을회관에서는 어르신들의 삶을 마주하고, 텅 빈 시골길을 바라보며 '인구 소멸'이라는 지역의 아픈 고민까지 스스로 묻고 답하며 기록했다. 그날 아이들이 두 눈으로 보고 카메라에 담은 사진과 이야기는 내년에 학교에서 쓰일 지역 교과서 <우리 지역 가평>의 소중한 밑거름이 된다.새벽 페달을 밟은 한 아이의 소감처럼, 이 시간은 아이들에게 '배움은 곧 삶 그 자체'라는 존 듀이의 교육 철학을 온몸으로 깨닫게 했다.무엇보다 이들의 도전은 가평에서 멈추지 않고 계속 이어질 계획이다. 대회가 끝나면 활동이 흐지부지 멈추는 여느 학교 스포츠클럽과 달리, 이재광 선생님은 종업식 전까지 매주 토요일 아침에 모이는 이른바 '스토브리그'를 운영하고 있다.스마트스포츠실에서 가상 라이딩으로 30킬로미터 경주와 70킬로미터 팀 라이딩을 통해 장거리 주행 역량과 강인한 체력을 기르는 시간이다. 가평의 산과 강을 품으며 단단해진 아이들의 두 바퀴는 이제 더 넓은 세상을 향한다. 내년에는 가평을 넘어 대한민국을 가로지르는 국토종주와 제주도 일주라는 더 큰 길 위로 힘차게 나아갈 계획이다.이로써 이재광 선생님의 교실은 두 가지 벽을 동시에 허물었다. 공간적으로는 네모난 교실을 넘어 가평의 강과 산, 마을 길 온 땅으로 넓어졌고, 시간적으로는 평일 아침 9시부터 오후 3시까지로 갇혀 있던 수업 시간표를 넘어 주말 새벽속으로 뻗어 나갔다.발길 닿는 곳, 바퀴 구르는 곳마다 그의 교실이 되었다. 교권이 흔들리고 교실이 작아진다고 걱정하는 목소리가 높은 요즘이지만, 자기만의 배움 철학으로 아이들을 품는 선생님이 있는 한 우리 교육의 길은 여전히 넓고 깊다.