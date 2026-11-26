영화 <가능한 사랑>에서 다큐멘터리 감독 예지(조여정)는 해고 노동자의 가족인 호석(설경구)과 미옥(전도연)을 사랑하고 싶다고 말한다. 그러나 그 사랑은 결국 다큐멘터리가 되지 못했다. 영화가 끝나고 생각했다. 감독이 생각하는 '가능한 사랑'은 어떤 모습일까?
딸아이가 고등학교에 들어갈 때까지 사실 학교 급식에 관심이 없었다. 올해 초 우연히 급식 모니터링을 하러 갔다 본 장면들이 마음에 남았다. 펄펄 끓는 거대한 국솥과 프라이팬 사이, 미끄러운 바닥 위를 고무장화를 신고 종종거리며 다니는 조리사들. 무표정한 얼굴로 조리에 몰두하던 이들이 점심시간이 되어 아이들이 몰려오자 다정하게 이름을 부르며 배식하는 모습. 밥 하는 일은 고되지만 아이들 앞에서 환하게 웃던 그들의 얼굴이 마음에 남았다. 그날 이후 그들이 궁금해졌다.
그러다 최근 뉴스에서 오는 27일 학교 비정규직 노동자들이 총파업을 벌인다는 소식을 들었다. 매년 총파업은 있었고 그때마다 딸아이는 대체급식을 먹었던 것 같다. 그때마다 파업의 이유가 궁금했던 적이 없었는데 올해는 달랐다. 급식 모니터링 때의 기억 때문일까. 그들의 요구가 무엇인지, 왜 매년 파업을 하는지 알고 싶었다.
급식 모니터링에서 만났던 조리사에게 물었더니, 자세한 사정은 노조 일을 오래 해 온 사람에게 들어보는 게 좋겠다며 한 사람을 소개해주었다. 그렇게 평택 용이중학교 급식 조리사이자 전국학교비정규직노동조합 경기지부 간부인 하정희 활동가(55)를 지난 18일 만났다.
2011년 전국학교비정규직노동조합 설립 이후 15년
정희씨를 기다리는데 바깥 계단에서 '탁탁탁' 하며 뛰어 오는 발소리가 들렸다. 짧은 머리는 영락없이 파마한 모양인데 타고난 곱슬머리란다. 정희씨는 총파업을 앞두고 무척 바쁘다며 웃었다. 웃을 때마다 작고 까만 눈이 반짝였다. 급식 일을 20년 넘게 해오고 있다는 정희씨. 처음에는 한 달만 버텨보자는 생각이었다.
"일주일 일하고 그만두면 쪽팔리니까 한 달은 해야지 했는데, 지금까지 하고 있는 거예요. 처음 입사했을 때는 퇴근하면 소파하고 한 몸이 됐어요. 손가락 하나를 못 움직이겠는 거예요. 6개월 동안 그렇게 지냈어요."
한 학기가 지나자 일이 익숙해졌다. 아이들이 크면 그만두려던 일을 지금까지 이어온 이유를 물었다.
"아이들이 '감사하다', '맛있다'고 해주는 거에 보람을 느끼는 거죠. 다른 사람들도 마찬가지일 거예요. 몸은 부서지라 힘든데, 그래도 보람을 느껴요. "
그녀가 처음 학교 급식실에 들어간 2000년대 중반에는 노동조합이 없었다.
"학교 안에서 저희는 정말 유령이었죠."
첫 월급은 60만 원이었다. 기본급 말고는 아무 수당도 없어서 1년을 일하나 10년을 일하나 월급이 같았다. 계약은 1년마다 했고, 학교가 재계약을 원하지 않으면 전화 한 통으로 끝났다.
"그때는 퇴근 시간이 따로 없었어요. 끝나는 대로 갔어요. 그러니까 언니들이 미친 듯이 일을 하는 거예요."
일을 마치면 퇴근할 수 있었기에 동료들은 서둘렀다. 그러다가 2011년 전국학교비정규직노동조합이 생겼고, 노조가 생긴 뒤 출퇴근 시간이 정해졌다. 정희씨는 노조가 없었다면 그렇게 일하다 몸에 골병이 드는 줄도 몰랐을 것이라고 했다.
노동자들은 교장이 아니라 교육감이 근무 환경과 임금을 책임지라고 요구했다. 2014년, 대법원은 공립학교 비정규직 노동자의 사용자가 교육감이라고 판결했다. 그 뒤로 노동자들은 예산과 권한을 가진 교육감과 임금과 근무 조건을 협상한다.
급식실 조리사 정희씨의 하루
요즘 정희씨의 하루는 보일러를 켜고 환기하는 데서 시작한다. 작업복으로 갈아입으면 다 같이 체조를 한다.
"근골격계 질환을 예방하려면 몸을 풀어 줘야 하거든요."
조리를 마친 음식은 두 시간 안에 배식해야 한다. 미리 만들어 둘 수 없으니 짧은 시간에 조리가 몰린다.
"튀김도 한 사람이 더 있으면 한 시간씩 나눠서 할 수 있잖아요. 근데 사람이 부족하니까 2시간을 오롯이 혼자 다 해야 되는 거예요."
2025년 12월 <경향신문> 보도
에 따르면, 급식 노동자 한 사람이 만드는 식사는 평균 133.5명분이다. 공공기관 식당은 66명분으로, 그 절반이다. 지난 11월 국회 교육위원회에서 공개된 자료
를 보면 국회 식당 조리사 한 명은 33명분을 만든다.
이번 파업에서 요구하는 것 중 하나가 '방학 중 무임금 해소'다. 나는 그러면 방학 중에는 어떻게 생활하느냐고 물었다. 자신은 남편의 월급으로 생활하지만, 배우자가 없는 노동자의 경우는 단기 아르바이트 자리를 구한다고 했다. 그마저도 학교의 겸업 허가를 받아야 한다. 나는 정희씨에게 바라는 세상이 무엇인지 물었다.
"우리 아이들에게 '비정규직 없는 세상을 물려주자'라는 구호를 걸고 저희는 15년 동안 투쟁해 왔어요."
공무원을 시켜 달라는 것이 아니라고 했다. 비정규직이 아닌 정규직, 급식실이 누구나 들어오고 싶어 하는 직장이 되는 것이 정희 씨의 꿈이다. 그러나 지금은 정년퇴직으로 생긴 자리도 다 채우지 못한다고 했다.
"이제 저희가 늙었잖아요. 학교에 스무 살 갓 넘은 동료들도 들어와요. 그런 청년들이 방학 때 임금이 없으면 어떻게 살아요? 결혼을 꿈꿀 수 있겠어요?"
또 정희씨는 학교에서 '노동조합 교육'을 해야 한다고 말했다. 실제로 독일의 학교에서는 노동자의 권리뿐만 아니라 노사 협력도 배운다. 영국은 2002년부터 시민교육을 정규 과목으로 가르친다. 그 수업 자료에는 노동조합 가입과 일터에서의 권리가 들어 있다.
2017년 파업 때 한 국회의원은 급식 노동자들을 "밥하는 아줌마"라고 불렀다. 그런 사람들이 왜 정규직이 돼야 하느냐는 말이었다. 9년이 지난 올해 1월 29일, 학교급식법이 바뀌었다. 법에 처음으로 '학교급식 종사자'라는 이름이 생겼다. 나라와 지방 정부가 이들의 건강과 안전을 책임지게 됐다. '학교 급식은 교육의 한 부분'이라고 법에 적혔다. 노조가 생긴 지 15년 만이었다.
나도 노동자의 딸이고, 내 딸도 노동자가 될 것이다. 그런데도 나는 노동자가 누구인지 한 번도 배워 본 적도, 아이에게 가르친 적도 없었다는 것을 이날 처음 알았다. 파업 날 딸아이가 대체급식을 먹게 된다면, 그날 저녁에는 아이에게 밥을 짓는 사람들이 왜 일손을 놓았는지, 지난 15년 동안 일터를 어떻게 바꿔왔는지 이야기해줄 생각이다.
우리들의 '가능한 사랑'
정희씨에게 파업 날인 27일에는 어디로 가느냐고 물었다.
"이번에는 국회로 갑니다."
요구가 받아들여지지 않으면 어떻게 하느냐고도 물었다.
"계속 투쟁해야죠. 한 해 한 해 투쟁으로 다 만들어 왔어요."
그녀는 다시 '탁탁탁' 발소리를 남기며 계단으로 바삐 사라졌다.
정희씨에게 가능한 사랑은 처음에는 아이들 학원비를 버는 것이었다. 그것이 학생들에게 맛있는 밥을 짓는 일로, 곁에서 일하는 동료들과 함께 해마다 권리를 요구하는 일로 넓어졌다. 이제는 정년이 얼마 남지 않은 사람으로서 뒤에 올 사람들을 위해 싸우는 일이 되었다.
영화 속 예지가 그랬듯 내게 '가능한 사랑'은 급식 노동자들에게 도움이 되는 글을 쓰는 것이라고 생각했다. 그러나 인터뷰를 마치고 집으로 돌아오는 길에는 바라는 것이 더 생겼다. 파업 날 "아이들 밥을 볼모로 삼는다"는 말 대신 "불편해도 괜찮아요"라는 말이 더 많이 들리기를, 우리 아이들의 밥을 짓는 이들이 아프지 않고 일할 수 있기를 바랐다.
영화 <가능한 사랑>은 호석과 미옥이 달을 바라보는 장면으로 끝난다. 급식 노동자들 곁에서 같은 달을 바라보는 사람이 많아지면 좋겠다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.