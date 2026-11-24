큰사진보기 ▲대전시의회 고제열(더불어민주당·중구3)의원. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

AD

소형리튬이온전지 화재에 대비해 대전시 공공청사에 전용소화기를 비치하고, 복지시설과 다중이용시설의 소화기 설치 비용을 지원하는 조례안이 대전시의회 상임위원회를 통과했다.대전시의회는 고제열 의원(더불어민주당·중구3)이 대표발의한 '대전광역시 소형리튬이온전지 화재 예방 및 안전관리 지원 조례안'이 24일 행정자치위원회에서 원안 가결됐다고 밝혔다.조례안은 소형리튬이온전지를 사용하는 기기의 화재를 예방하고, 사고 발생 시 신속히 대응할 수 있도록 대전시의 책무와 지원 근거를 규정했다. 적용 대상은 용량 1000와트시(Wh) 이하의 리튬이온전지이며, 전용소화기는 소방청 형식승인과 소화성능 인증기준을 충족한 제품으로 정의했다.조례안에 따르면 시장은 시와 시의회 청사, 공기업과 출자·출연기관에 전용소화기를 비치하도록 해야 한다. 어린이집 등 복지시설과 다중이용시설에는 비치를 권장하고, 예산 범위에서 비용을 지원할 수 있도록 했다.충전 방식과 안전 수칙, 화재 예방·대응 요령에 관한 교육과 홍보를 실시하고, 관련 법인·단체 및 전문기관과 협력체계를 구축할 수 있는 근거도 담았다.고 의원은 화재 발생 시 스스로 대피하기 어려운 영유아와 어르신, 장애인 등이 이용하는 복지시설과 다중이용시설에 전용소화기를 갖추도록 지원하는 것이 조례안의 핵심이라고 설명했다.그는 "소형리튬이온전지는 이미 시민의 일상과 떼려야 뗄 수 없는 존재가 됐다"며 "이번 조례가 리튬이온전지 화재로부터 시민의 생명과 신체, 재산을 지키는 든든한 안전망이 될 수 있도록 대전시와 함께 꼼꼼히 챙기겠다"고 밝혔다.