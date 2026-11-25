큰사진보기 ▲'우회파병 결사반대 서울대학생 기자회견' 참가자들의 모습. ⓒ 김지은 관련사진보기

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큰사진보기 ▲청해부대 우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단장 황중현 학생(서울대 물리천문학부), 이은정 서울대 민주동문회 부회장, 이시헌 학생(서울대 자유전공학부)이 발언 중이다. ⓒ 김지은 관련사진보기

결의문 전문 <정녕 침략전쟁의 용병이 되려 하는가! 청해부대 우회파병안 즉각 부결을 촉구한다!>



오늘로 우리는 국회에서 청해부대 우회파병안이 부결될 때까지 곡기를 끊기로 결의하고 차가운 바닥에 앉은 지 3일째를 맞았다. 우리가 단식농성을 이어가는 이유는 단 하나다. 우리 청년들이 명분 없는 침략전쟁에 끌려가, 대한민국이 역사 앞에 큰 죄를 짓는 비극을 막기 위해서다.



올해 2월 미국의 불법 침공으로 시작된 이란전쟁은 명백한 침략전쟁이다. 유럽의 오랜 우방국들조차 참전을 거부하고 있는 상황에서, 지금 우리 정부와 국회는 '청해부대 파견 연장 수정 동의안'이라는 이름으로 사실상의 '꼼수 파병'을 추진하고 있다.



이번 사태의 본질은 명백히 미국의 부당한 파병 압박에 있다. 자국의 패권을 유지하기 위해 동맹국을 명분 없는 전쟁의 소용돌이로 밀어 넣으려는 미국의 일방적인 요구에, 우리 정부가 굴종적인 태도로 답하려 하는 것이 문제다. 우리 대학생들은 미국의 부당한 파병 압박을 강력히 규탄하며, 이에 편승한 꼼수 파병을 결사의 각오로 막아낼 것이다.



이재명 대통령은 국민 앞에 '전쟁 불관여, 불개입 원칙'을 분명히 약속했다. 그러나 미국의 압박에 밀려 국무회의에서 우회파병안을 의결한 지금, 과연 정부가 그 약속을 지키고 있다고 볼 수 있는가? 수정안이 통과되면 우리가 침략전쟁에 말려들 것이 불 보듯 뻔한데도, 정부는 파병이 아니라는 기만적인 변명만 되풀이하고 있다. 이재명 정부는 지금이라도 외세의 압박이 아닌 주권자인 국민의 목소리에 귀를 기울여야 한다.



이제 공은 국회로 넘어왔다. 내란의 밤, 그 차디찬 겨울, 수많은 청년이 촛불과 응원봉을 들고 지켜낸 국회다. 청년들이 목숨 걸고 지켜낸 국회가 이제 그 청년들을 남의 전쟁터로 떠밀려 하는가. 이제는 국회가 우회파병안을 부결시켜 청년들을 지켜낼 차례다.



국회는 평화와 주권을 외치는 국민의 목소리를 따라야 한다. 만약 국회가 미국과 정부의 눈치를 보며 이번 우회파병안을 가결한다면, 이는 국민과 역사에 씻을 수 없는 죄를 짓는 것이다. 우리 청년들은 주권자로서 국회가 역사의 죄인이 되는 꼴을 결코 좌시하지 않을 것이다.



단식 3일차, 시간이 지날수록 평화와 주권을 지키려는 우리의 의지는 더욱 단단해지고 있다. 국회에서 우회파병안이 부결될 때까지 우리는 결사의 각오로 싸울 것이다.



국회는 우회파병안 즉각 부결하라!

이란전쟁 파병강요 미국을 규탄한다!

이재명 정부는 파병 불가 약속을 지켜라!



2026년 11월 24일

우회파병 결사반대 단식농성단 서울대생 일동



덧붙이는 글 | 이 기사는 자주시보, 민플러스에도 실립니다.

24일 서울대학교에서 '우회파병 결사반대 서울대학생 기자회견'이 열렸다.이재명 정부는 지난 10일 국무회의에서 청해부대 파견 연장 수정 동의안을 의결했다. 학생 단체와 시민사회단체, 정당 등은 해당 동의안이 이름만 파견 연장일 뿐 사실상 호르무즈 우회파병이라고 비판하고 있다.동의안은 23일 국회 국방위원회에 상정됐으며, 26일 국방위 전체회의 의결을 거쳐 본회의 표결에 부쳐질 예정이다. 이에 대학생들은 지난 21일부터 국회의사당역 5번 출구 앞에서 '청해부대 우회파병 결사반대 대학생 단식 농성'을 이어가며 국회의 부결을 요구하고 있다. 이날 기자회견은 단식 농성단에 참여하는 서울대학생들이 주축이 되어 진행되었다.'청해부대 우회파병 결사반대 대학생 단식 농성단' 단장이자 서울대 물리천문학부에 재학 중인 황중현 학생이 첫 번째 발언자로 나섰다.황중현 학생은 "세상 무슨 해적을 잡는 데 기뢰제거 전력이 필요하며, 잠수함을 잡는 해상초계기를 보낸단 말인가, 이 전력들은 해적이 아니라 이란을 상대하기 위한 전력이고, 무엇보다 미국이 줄곧 요구해 온 바로 그 전력"이라며 청해부대 파견 연장 수정안이 우회파병안에 다름없다고 주장했다.이어 황중현 학생은 40년 전 '양키의 용병교육 전방입소 결사 반대'를 외치며 분신한 김세진·이재호 열사를 언급하며 "우리는 선배 열사의 뒤를 이어 침략자의 전쟁에 동원되기를 거부하고, 예속으로부터 이 땅의 주권을 지키는 역사적 사명을 받아 안겠다"는 다짐을 밝혔다.연대 발언에 나선 이은정 서울대 민주동문회 부회장은 1986년 전방입소 반대투쟁에 참여했던 경험을 떠올리며 "그로부터 40년이 지난 지금 파병 반대를 외치러 이 자리에 서야만 한다는 현실이 너무나 참담하다"고 말했다.이어 "남의 나라 국민들을 피 흘리게 하는 꼼수 파병에 국회는 동의해선 안 된다"며 "국회는 세계 평화를 위해 앞장서지는 못할망정 남의 나라 전쟁에 파병해서는 안 된다"고 촉구했다.연대발언에 나선 서울대 자유전공학부 이시헌 학생은 "청해부대 임무에 '국제해상교통로의 안전과 항행의 자유 회복'이 추가되었는데, 이는 상황에 따라 한국군이 이란 전쟁에 더 깊숙하게 개입할 수 있는 근거를 마련해 놓은 것"이라며 이번 파병안이 이란 전쟁에 개입하기 위한 것이라고 주장했다.이시헌 학생은 파병 이유로 '국익'을 내세우는 정부 일각도 비판했다. 그는 "미국은 이란을 침공한 첫날, 이란 미나브 지역 초등학교에 미사일을 떨어뜨려 120명의 여자 초등학생들과 교사 등 150여 명을 몰살했고, 미국과 함께 이란을 침공한 이스라엘은 가자지구, 서안지구, 레바논 등에서 학살과 인종청소를 자행하고 있다"며 "미국과 이스라엘의 중동 패권을 위한 전쟁에 참전해 이득을 보겠다는 발상은 그 자체로 끔찍할 뿐 아니라, 그들이 말하는 '국익'에는 파병되는 한국인 청년들과 선원들, 중동 지역 노동자들의 목숨은 들어가 있지 않다"고 지적했다.기자회견은 황중현 단장이 결의문을 낭독하며 마무리됐다. 결의문 전문은 다음과 같다.